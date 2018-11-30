За неделю из Украины в аэропорт «Минск» вернули 144 россиянина

30 ноября украинская Госпогранслужба запретила въезд в Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Виной тому - военное положение в стране. Об этом заявил глава ведомства Петр Цигикал на совещании с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «КП» в Украине». При этом исключение сделают для тех мужчин, которые едут в Украину на похороны или в гуманитарных целях. Запрет будет действовать до 26 декабря.

К слову, россияне уже пострадали от такого запрета, и на этой неделе в аэропорту Киева пограничники развернули десятки граждан России, которые прилетели из Минска рейсами «Белавиа» и МАУ.

- В пятницу днем наши пункты пропуска работали в штатном режиме. И массового возврата россиян через наземные пункты пропуска мы не фиксировали. Конечно, если такое произойдет, мы будем рекомендовать гражданам России учитывать этот факт при планировании поездок, - рассказали нам в пятницу днем в Госпогранкомитете. - В это же время в национальный аэропорт «Минск» за прошедшие сутки вернулось 50 граждан России, а всего с начала недели - 144 россиянина рейсами различных авиаперевозчиков, в том числе иностранных. Возвращают пассажиров из разных украинских аэропортов.

В свою очередь пресс-служба «Белавиа» никак не комментирует эту ситуацию.

- Можно ли моему родственнику-россиянину купить билет в Украину? - поинтересовался корреспондент «Комсомолки» в справочной службе авиакомпании.

- Билеты продаются всем. А пассажиры сами решают, выполнять перелет или нет.

Продают россиянам и билеты на белорусские поезда.

- Действия наших железнодорожников регламентируется международным соглашением, который не позволяет нам не продать билеты гражданину другой страны, - говорит первый замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа. - Никакого же официального запрета на продажу билетов россиянам нам не поступало ни от МИДа, ни от других ведомств.

Можно предположить, что с запретом въезда россиян в Украину «Белавиа» понесет финансовые потери, так как россияне перестанут летать в этом направлении. Другой вопрос, что через Беларусь летают на родину сами украинцы, которые живут в России. Только из Минска в Киев белорусская авиакомпания выполняет пять рейсов в день. При этом самолеты летают и в другие украинские города. На следующей неделе у «Белавиа» ежедневные рейсы в Одессу, Львов, а в Харьков - пять рейсов. В Запорожье из Минска ежедневно летает украинская авиакомпания.