Советы от МВФ: Повысить тарифы на ЖКХ и перестать без причины поднимать зарплаты

Каждый год Международный валютный фонд (МВФ) приезжает с визитом в страны, где с экономикой есть проблемы. Лучшие практики и теоретики по экономике со всего мира приезжали в Минск в ноябре, чтобы оценить состояние нашей экономики. Итак, какие выводы и советы мы прочитали в отчетном докладе фонда.

1. Стало лучше, чем во время кризиса, но пока еще не гладко

После спада в 2014 - 2016 годах, экономика Беларуси стабильно растет. Постепенно уменьшается потребность государства в кредитах. Но если смотреть в целом, то ситуация все равно удручает: экономический рост по сравнению с периодом до 2008 года сильно замедлился.

Государственный долг сильно вырос за последние 10 лет из-за ослабления рубля по отношению к валютам. При этом в МВФ похвалили стабильный обменный курс и уровень инфляции, который достиг исторического минимума. Помогают поднять экономику с колен многие меры, принятые властями, в т. ч. ужесточение налоговой политики и повышение пенсионного возраста. Но нам нужно догонять более развитые страны.

В МВФ отметили, что пока экономика Беларуси сильно зависит от России. Из-за этого при любой напряженности в стране-соседке мы можем оказаться в чрезвычайно сложной ситуации.

2. Нужно больше свободы частному бизнесу

Частные IT-компании назвали примером успеха в Беларуси. Специалисты посоветовали государству и дальше укреплять права собственности, снижать количество проверок и меньше вмешиваться в частный бизнес. Частные и государственные предприятия практически во всех отраслях должны быть в одинаковых условиях.

3. Убыточным заводам нужны глобальные реформы, а не кредиты

МВФ советует прекратить вливать деньги в неэффективные госпредприятия. Списание их долгов приводят к дырам в бюджете. Специалисты отметили, что государство это признает и принимает меры: продает акции предприятий, не имеющих стратегического значения для страны, привлекает инвесторов, изменяет структуру предприятий (сокращает штат, например). А организациям и кредиторам законодательно разрешили продавать активы со скидками. Но нужны более решительные реформы.

Как же, по мнению МВФ, реанимировать умирающие заводы? Проводить систематическую оценку прибыльности с помощью независимых консультантов. Они поделят предприятия на три группы: жизнеспособное, жизнеспособное при условии реструктуризации и нежизнеспособное. В зависимости от этого решать, что делать дальше. Специалисты фонда также отметили, что слабые госпредприятия нельзя передавать областным и местным органам управления, поскольку они не имеют для этого ни ресурсов, ни мотивации.

4. Производительность падает, а зарплаты все равно растут

Доходы стабильно поступают в бюджет, а расходы увеличиваются. В 2019 году общий дефицит бюджета (в определении МВФ) может приблизиться к 4% ВВП.

Не в последнюю очередь виновато в этом беспричинное повышение зарплат, которое опережает рост производительности труда. Специалисты рекомендуют ограничить рост зарплат в ближайшие два года, допускается повышение только на уровень инфляции. А пока получается, что достигнута полная занятость, но производительность при этом снизилась, а работники распределились неравномерно (где-то их перебор, а где-то - недобор).

5. Тарифы на услуги ЖКХ нужно повысить за три года

Тарифы на услуги ЖКХ нужно поднять в цене до уровня возмещения затрат в течение трех лет, а повышение по $5 в год - это слишком медленно. Но при этом нужно не забыть про льготников, иначе услуги ЖКХ станут для них слишком ощутимыми расходами.