Максим Мирный завершил карьеру

Откровенно говоря, Максим Мирный удивил своим решением, о котором сообщил в открытом письме. Казалось, это теннисная машина, в которую достаточно лишь залить бензин - и он будет играть бесконечно. Ведь Максим был идеальным спортсменом: здоровый образ жизни, дисциплина, ответственность, работоспособность и успех. Только в этом году он выиграл два турнира. И парный разряд, на который он уже давно перешел, не требует столько затрат, как игры в одиночке. Да, в первой сотне мирового парного рейтинга только один теннисист старше Мирного - 45-летний индиец Леандр Паес. Так почему бы и Максиму хотя бы до 45 не доиграть?!

Но машина остановилась по своей инициативе. Причины Максим не объяснил. Но можно догадываться, что в 41 находить в себе физические силы и мотивацию, когда ты уже выиграл 52 турнира, все труднее.

- Это было трудное для меня решение, учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой! - написал Мирный. - Выступая на личных турнирах либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью чести и уважения, всегда работал с полной отдачей - и поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного больше того, о чем малыш из Минска, Беларуси мог мечтать, взяв в руку ракетку.

Максим был идеальным спортсменом: здоровый образ жизни, дисциплина, ответственность, работоспособность и успех. Фото: соцсети

В письме Мирный поблагодарил многих поименно, в частности, врача Павла Малашевича. Он высказал свою точку зрения на то, почему Максим повесил ракетку на гвоздь.

«Он эталон того, как надо работать, чтобы не было травм»

- К сожалению, с возрастом риски для здоровья спортсмена возрастают, - сказал врач Павел Малашевич - И цена победы возрастает значительно. Жаль, что мы не увидим Макса в турнирах, но, с другой стороны, я уверен, что он останется в теннисе в другом качестве. Только уже с меньшим риском для здоровья.

- В чем секрет его спортивного долголетия?

- Он на высочайшем профессиональном уровне выполнял все рекомендации по профилактике травматизма. Он, как и Роджер Федерер, ни разу не закончил матч из-за проблем со здоровьем.

Максиму посчастливилось поработать с великолепными специалистами, которые помогли ему развить спортивные и человеческие качества.Фото: Сергей ГАПОН

- И в чем секрет?

- В том числе и в дисциплинированности. Он был образцом в этом плане. Я не помню, чтобы он пропустил разминку, чтобы недоработал даже малость в самом незначительном элементе. Он эталон того, как надо работать, чтобы не было травм.

- И все-таки годы берут свое, и он уходит.

- В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда надо принимать решение: готов он и дальше напрягать все силы, затрачивая еще больше ресурсов, чтобы оставаться на привычном уровне, или закончить.

- Но сейчас он в великолепной форме.

- Не то слово. Он угроза для любого противника. Но когда он уже столького добился… Та чаша весов, на которой были семья и здоровье, перевесила ту, где были спортивные амбиции. Он пример того, как надо работать и красиво уходить.

В этом году Маким Мирный выиграл два турнира.Фото: Сергей ГАПОН

«Я останусь в вечном долгу перед своими родителями»

- Мой долгий путь был бы невозможным без постоянной поддержки моей семьи, - продолжает читать открытое письмо Мирного. - Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях и учили жизни. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и как друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и очень вдохновляли продвигаться вперед.

Также на моем пути посчастливилось работать с великолепными специалистами, которые помогли развить мои спортивные и человеческие качества…

Некоторых Мирный поблагодарил лично:

- Александр Долгополов (старший). Спасибо, что позволил мне быть частью твоей семьи, и за все твои усилия в подготовке меня к этой очень физически затратной профессии, и вообще жизни на туре. Я очень многому у тебя научился, что позволило мне множество раз преодолевать себя в самых сложных ситуациях за свою карьеру. Время, затраченное твоей женой, когда она занималась со мной растяжкой, посеяло очень важное зерно в моем сознании. Благодаря этому мне удалось пройти эту длинную дорогу, избежав каких-либо серьезных травм.

Жена и дети Максима всегда оказывали невероятную поддержку. Фото: личных архив Максима Мирного

- Петр Мирный (брат. - Ред.), ты меня подталкивал всегда с отличным настроением и братской любовью в тот период, когда все больше и больше поражений залетали в мою статистику и было проще повесить нос и уже давно остановиться. Мы этого не сделали, а имели еще несколько очень ярких и запоминающихся моментов в конце нашей "песни".

- Мои тренеры по физподготовке - Антони Блэр и Ютака Накамура. На разных этапах моего атлетического развития вы уделяли внимание самым важным аспектам для работы с моим крупногабаритным телом. С вашей помощью я всегда чувствовал превосходство над своими соперниками на корте и, уж точно не проиграл ни одного матча по причине слабой физподготовки.

ЗНАЙ НАШИХ!

Побеждал Федерера, играл с Уильямс, заработал $11 млн.

Мы собрали 10 самый ярких достижений Максима.

1. Февраль 2003 года. За всю карьеру Максим выиграл один турнир ATP в одиночном разряде. В Роттердаме он на пути к титулу обыграл Евгения Кафельникова и Роджера Федерера. Лучшее достижение в одиночном разряде на турнире Большого шлема - четвертьфинал US Open-2002.

2. 18 августа 2003 года поднялся на 18-е место в мировом одиночном рейтинге. Единственный белорусский теннисист, которому удалось выиграть турниры ATP как в одиночном, так и в парном разряде, а также он первый из белоусов выиграл турнир Большого шлема (в паре).

3. В июне 2003 года стал первой ракеткой мира в парном разряде. На вершине рейтинга он провел 57 недель. Это 15-й результат за всю историю парного мужского тенниса. В историю мирового тенниса он вошел как парный игрок.

4. В парном разряде выиграл 52 титула. Из них 6 на турнирах Большого шлема. Два последних титула взял в этом году. За карьеру сыграл с 100 партнерами, а побеждал с 15. Половину своих побед одержал в парах со шведом Йонасом Бьоркманом и индийцем Махешом Бхупати.

5. Неоднократно побеждал в одиночном разряде первых ракеток мира: Пита Сампраса, Евгения Кафельникова, Густаво Куэртена, Марата Сафина.

6. Впервые сыграл за сборную Беларуси в 1994 году, когда ему было 16 лет. А последний матч Кубка Дэвиса провел в октябре 2018-го. Таким образом, он выступал за сборную на протяжении 25 лет.

7. В феврале 2004 года одержал драматическую победу над россиянином Маратом Сафиным в матче Кубка Дэвиса (7:6, 7:6, 1:6, 4:6, 11:9). Беларусь обыграла Россию 3:2 и в тот год он вместе с Владимиром Волчковым довел команду до полуфинала.

8. В 2012 году вместе с Викторией Азаренко выиграл золото Олимпиады в Лондоне в смешанном разряде, а ведь на пике карьеры Мирного Азаренко была еще ребенком и подавала ему мячи.

9. Неоднократно побеждал на турнирах Большого шлема с разными партнершами. Так, в 1998 году выиграл Уимблдон и US Open в миксте с Сиреной Уильямс.

10. За карьеру заработал призовыми 11 миллионов 763 тысячи 620 долларов.