Белорусы смогут открывать счета за границей без разрешения Нацбанка. Как это можно сделать сейчас?

Белорус может открыть счет в банке за границей, но только с разрешения Нацбанка (см. «Будь в курсе!»). Отменить это правило хотели уже давно. Это даже прописали в комплексе мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. И, судя по всему, это произойдет уже в следующем году.

- В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, - цитирует belta.by зампреда Нацбанка Сергея Калечица.

Послабления планируются и для бизнесменов. Юрлицам тоже можно будет без ограничений открывать и использовать счета за границей. Также для них отменят административные процедуры при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, и устанавливать в контрактах сроки репатриации (то есть возвращения из-за границы) валютной выручки.

- Это можно назвать очередным шагом в направлении либерализации валютного и финансового рынка, - полагает Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». – Трудно сказать, насколько такая возможность актуальна и долгожданна именно для физлиц. Это не массовая услуга. Очевидно, что иностранные счета больше актуальны для тех, кто часто бывает за границей, работает на иностранные компании, интересуется инвестициями, программами страхования жизни или накопительной пенсии, которые у нас пока еще не очень развиты. Для какой-то части населения это может оказаться полезным. И даже если получить разрешение было не очень сложно, сама необходимость делать это все равно психологически давила. Так что это очередной плюс регулятору и политике, которую он проводит. На мой взгляд, возможность свободно пользоваться заграничными счетами для юрлиц будет более актуальной, чем для физлиц. Необходимость уведомлять госорганы сохранится, но это не то же самое, что получение разрешения. Для бизнеса процессы ведения деятельности с нерезидентами упростятся и ускорятся.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как сейчас белорусу открыть счет в иностранном банке?

Для этого нужно обратиться в Нацбанк с паспортом и заявлением, а в нем – рассказать, в каком именно иностранном банке вы хотите открыть счет и почему. Какая-нибудь причина быть должна: к примеру, за границей живут ваши родственники, вы проводите у них много времени, и во время этих визитов вам удобнее пользоваться местной банковской картой. Любые документы, подтверждающие необходимость открыть счет за границей, тоже не будут лишними. Но при этом стандартного списка таких ситуаций или нужных документов нет, каждую такую заявку в Нацбанке рассматривают индивидуально. Наказания за нелегальный заграничный счет не предусмотрено, но им может заинтересоваться налоговая.

Кстати, если вы живете за границей или легально находитесь там в течение долгого времени (скажем, по учебной визе), разрешение Нацбанка на открытие иностранного счета не нужно.

Правда, даже с разрешением Нацбанка далеко не всегда получится обзавестись счетом за границей. Многие местные банки готовы открыть их только тем, кто приехал в страну надолго.