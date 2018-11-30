Александр Лукашенко: Льняные ткани - это спасение для нас

30 ноября президент опять приехал в Оршу. Напомним, августовское совещание в районном городе Витебской области привело к отставке премьер-министра Андрея Кобякова. Сейчас президент посетил Оршанский льнокомбинат, рассказал, что в течение нескольких лет льняная отрасль может стать в два раза эффективнее.

Как доложили президенту, в мире есть несколько стран, которые выращивают лен. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции.

- Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать. Эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Мало того что это политическая культура (лен изображен на гербе Беларуси. - Ред.), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и, коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины... Надо углубляться. (...) Франция еще немножко шевелится по производству льна, только качественно в отличие от нас. Китай свернул производство, осталось совсем немножко. Льноводство в России загнулось напрочь.

Кстати, в развитие Оршанского льнокомбината с 2007 года было вложено $212 млн.

Также президент рассказал о…

…ПОЛЬЗЕ ЛЬНА

“Для нас, чернобыльской республики, Украины и России это вообще лекарство. Льняные ткани - это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате - это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила. Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому".

…ЛЮДЯХ И ЛЮБВИ

"Главное мое впечатление пока сегодня - безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах".

….ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЕ РУСОМ

"Оппозиция, не оппозиция писали: вот всех вице-премьеров президент повыгонял, а Русого оставил. Потом один какой-то полуоппозиционный сайт, доложили мне, написал: наверное, с Русым разберутся по итогам года. Абсолютно правильно. И Русого с сегодняшнего дня бы не было, но, как человек деревенский, я понимаю: был все-таки не лучший год. Дело не в погоде, но был не лучший год".

"Да, плохо, но все-таки, как руководитель нашего предприятия здесь сказал, у него есть хорошая динамика (в производстве льноволокна. - Ред.). Это спасает Русого от той катастрофы, которую потерпели его коллеги во главе с Кобяковым. Но, Михаил Иванович, не дай бог вы с Зайцем (министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. - Ред.) не решите эту проблему в 2019 году".

…ОТКАТАХ

"Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа”. “А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8 - 15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным".

…ПРОБЛЕМАХ

"В настоящее время у нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. Несколько лет назад мы его полностью импортировали".

"Но ситуация в льноотрасли не радужная. Да, надо сказать, что какой-то маленький-маленький прирост есть, динамика в нужном направлении".

"Проблемы есть как у производителей льна, так и у его переработчиков, однако эффективных решений не предлагают ни губернаторы, ни правительство".