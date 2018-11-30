Актер и ведущий Шура Вергунов: "После двух клинических смертей стал ценить жизнь"

На интервью Александр Леонидович приехал слегка взвинченный: нахамили в поликлинике, куда зашел по пустяковому делу. «А если бы мне понадобилось настоящее врачевание? Вряд ли полегчало бы после такого приема», - заметил он и как-то сразу перешел на серьезную ноту.

- Все привыкли: Шура Вергунов улыбается, шутит. На самом деле я человек вспыльчивый. Терпеть не могу хамства. Сразу пришел на ум старый анекдот: Ельцин идет по коридору, задевает плечом Жириновского. Через пару шагов оборачивается: «Извини, я, понимаешь, зацепил тебя». А тот ему: «Иди-иди, я тебе уже в спину плюнул». Так давайте друг другу улыбаться! В общем, в этой ситуации вспомнил Пушкина: «Жестокий век, жестокие сердца». Забывается в спешке, что жизнь - это сегодня.

В каждой шутке Александр Вергунов видит только долю шутки. Фото: Валерий Невмержицкий, личный архив артиста

- Философские рассуждения - не совсем характерно для комедийного актера.

- У меня часто спрашивают: «Вергунов, а что это ты такой счастливый бегаешь?» А я давно живу по принципу: «Надо вдыхать счастье, а выдыхать добро». Это проще, чем ставить подножки или хамить. Ты ведь себя на это затрачиваешь. Я знаю, о чем говорю - уже ходил по ту сторону, пережил две клинические смерти. Там мне сказали: «Вначале ты был один. Это был ты. Потом вас стало миллионы. И это тоже ты. А теперь иди и думай». И знаю я сейчас, что жизнь следует любить - любить семью, работу, хмурое утро. А о пережитом написал повесть - когда-нибудь опубликую.

- Кстати, вы литератор вдобавок к тому, что актер, ведущий, режиссер. Вам тесно в рамках своей профессии?

- Я не понимаю коллег, которые замкнулись в ней. Актер должен быть везде! Ребята из нашего Горьковского театра снимаются в кино, на ТВ - я и сам в этой круговерти всю жизнь. Но хватает в любом театре и тех актеров, которые выходят на сцену, чтобы показать, как он говорит, как выглядит.

В «Проделках Ханумы» Вергунов три часа носиться по сцене, но порой тихонько выбегает посидеть на стульчике. Фото: Личный архив артиста

- Вам не кажется, что такие попытки успеть везде характерны скорее для молодых?

- Ленивым или ограниченным можно быть и в 20, и в 70 лет. Другое дело, что иной раз за молодежью уже не побежишь, задрав штаны. И это... так обидно! Ты чуть не кричишь: «И я могу». Но понимаешь: далеко не все. Особенно физические нагрузки распределяешь иначе там, где игра на преодоление. Например, в спектакле «Проделки Ханумы» я три часа ношусь по площадке. Но, признаюсь, порой выскакиваю со сцены, чтобы минутку посидеть.

«СЕГОДНЯ ВСЕМ НЕПЛОХО ПОЛГОДА ПОЖИТЬ В КОММУНАЛКЕ»

- У меня были славные родители: мама Алла - педагог, папа Леня - танкист со сложной военной биографией. В нашем доме звучало слово «культура». Даже в театрально-художественном институте мой педагог Владимир Маланкин спустя пару месяцев учебы мне сказал: «Вергунов, вы как на кол посаженный!» А я не мог сидеть скрючившись, опершись на спинку - так не было принято дома. А когда папа служил советским военным атташе в Монголии, как ребенка дипломата, меня учили нормам этикета, танцам от полонеза до вальса. И за столом лежало 6 пар приборов - и брать рыбу или фрукты ты мог только определенным и под конкретным углом.

Весомая роль на сцене Горьковского театра - Чарнота в булгаковском "Беге", поставленном Сергеем Ковальчиком. Фото: Личный архив артиста

- Вы в свое время оставили преподавание в Академии искусств как раз из-за момента, связанного с культурой в целом…

- Да, это было в 1994-м. Я пришел к студентам, сказал, что сегодня просмотров не будет - умерла наша народная артистка Галина Макарова. А они у меня спрашивают: «Кто это?» Больше я в академию не вернулся. И теперь эта ситуация незнания своего аукается. Я люблю смотреть утренние программы на нашем ТВ. Но расстраиваюсь, когда рассказывают о трех или пяти лучших фильмах сезона, и это все - Голливуд. Да вспомните вы хоть один наш!

А еще не впервые задумываюсь, что нам не хватает общности. Сейчас, наверное, страшные вещи скажу. Как после Великой Отечественной войны люди друг к другу относились? Они слышали, видели друг друга. И были счастливы - что все живы, что они вместе и вместе что-то делают. Так неужели нужны катаклизмы, чтобы люди снова стали делиться и помогать друг другу? Вот, скажем, коммуналка - страшное явление из советского прошлого. Но и она, и общага очень социализируют. Там бы каждому хоть бы полгода пожить.

У Шуры Вергунова на любой случай есть хороший анекдот, но хватает и поводов порассуждать о серьезном. Фото: Личный архив артиста

- Что-то все сказанное не очень вписывается в ваш образ шутника-балагура. Может, он больше на публику, а вне сцены вы этакий философ-интроверт?

- Скорее, все сочетается. Может, дело в том, что люди, перенесшие мой недуг, знают цену каждому мгновению - отсюда и размышления. А еще в моей жизни хватало больниц. Меня даже в пионеры принимали на больничной койке. В какой-то момент я оказался в палате отказников. Нас, мальчиков и девочек всех возрастов, сюда переводили, когда врачи умывали руками: выживет - хорошо, нет значит нет. Как мы там валяли дурака, резвились, сочиняли! Но привыкли, что с утра на какой-то из кроватей может лежать только свернутый матрасик, а Наташку или Игорешку мы уже не увидим. Кстати, там я частенько отпрашивался в туалет, чтобы через щели коридорных неплотно пригнанных окон понюхать зимний воздух.

Вот с тех пор Вергунов - безусловно счастливый человек. Это касается и времен Театра кукол, и «Христофора», и нынешней работы в Горьковском. Мне всегда везло с педагогами, с друзьями. У меня красивая, удивительная супруга Ирина, умные и талантливые дети. Дочка Катя живет в Израиле с моим любимым зятем и внучкой, которая уже стала летчицей. А сама Катюша работает на ТВ и на радио. А сын Сережка с супругой - в Висбадене. Он с отличием окончил наше Суворовское училище, Военную академию, Кельнский университет и его адъюнктуру экстерном.

С Евгением Крыжановским и Владимиром Воронковым Александр Вергунов входил в костяк театра сатиры и юмора "Христофор". Фото: Личный архив артиста

«СЛОВО «ДОЛЖЕН» - НЕПЛОХО ДЛЯ РЕБЕНКА»

- К этому счастью вы добавили себе благотворительную нагрузку.

- Ребята из организации «Мир без границ» обратились в несколько театров, их везде отфутболили. Когда они меня пригласили на свое выступление, я там и изрыдался, и нахохотался. Нездоровые физически люди с красивой душой, большим сердцем и полной отдачей пытаются подарить свое творчество людям - так они приспособились к жизни. Мы поставили два спектакля, написали мудрые пьесы, помогали коллеги, дал сцену Горьковский театр. А в феврале попробуем поработать в современном пространстве ОК16.

- Мы перенесли интервью на день - накануне вы квасили капусту...

- Еще в классе втором мама сказала мне и брату Жене: она работает, папа защищает родину, а вы, мол, можете сами приготовить завтрак, убрать в квартире, постирать свое белье, держать иголку в руках. Вообще, слово «должен» звучало часто - и это неплохо для ребенка. Так вот, большей частью нас приучали готовить, поэтому мы с Женькой любим готовить и что-то изобретать на кухне. Но я там не король, радуюсь, когда моя Ириха что-то сотворяет.

Какие только образы актеру не пришлось воплощать в «Христофоре»: была и такая Снегурочка...

А мой педагог Владимир Маланкин был прав, говоря: хороший актер должен уметь готовить. Сейчас меня поймут домохозяйки. Если у тебя плохое настроение, то дрожжевое тесто никогда не подойдет. А если все прекрасно, то оно станет пышным, со звонким звуком при шлепке. Это касается и актера. Если ты выходишь на сцену злым, у тебя вряд ли что-то получится. Каков ты сам, что ты вложишь, все это зритель унесет в подкорке. А он должен уходить и понимать, что его никто не обидел, ему хочется сюда вернуться. И понять, что с ним поделились не своей красивостью, а мыслями, переживаниями. В общем, можешь работать с тестом - сыграешь и на сцене.

Не зря Вергунов как-то сказал, что имел отношение к движению хиппи. В чем-то схожий яркий образ он создал в спектакле «13» своего однокурсника Николая Пинигина. Фото: Личный архив артиста

СПРАВКА «КП»

Александр ВЕРГУНОВ, 62 года. Известный актер театра и кино. Служил в Театре кукол и в Театре сатиры и юмора «Христофор». Именно там за Вергуновым закрепилось комедийное амплуа. Вел юмористические телепрограммы, был ведущим на радио «Рокс». Теперь - актер Горьковского театра, его заметные роли - Чарнота в «Беге», Матей Радзивилл в «Пане Коханку», Полковник Пикеринг в «Пигмалионе», Папа в «Затюканном апостоле», Князь в «Проделках Ханумы», Сэр Тоби Белч в «Двенадцатой ночи».