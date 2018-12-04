Какой сыр белорусы считают вкусным и полезным?

Продукция предприятия получила звание бренда-призера в четырех номинациях: «Производитель сыров твердых», «Производитель сыров плавленых», «Производитель сырков глазированных» и «Сухие молочные смеси для спортивного питания». Плавленые сыры, сыры твердые, глазированные сырки под торговой маркой «Березка» и сухие молочные смеси «PROспорт» получают это звание не первый раз. «Народная марка» Беларуси определяет лидирующие бренды товаров и услуг в стране путем массового открытого голосования населения в СМИ.

Все, что выпускается под торговой маркой «Березка», идет на ура. И хоть у разных видов продукции своя целевая аудитория, главные критерии выбора у всех общие - замечательный вкус, натуральный состав и цена демократичная при таком качестве. В своем регионе - Брестской области - в номинации «Производитель твердых сыров» предприятие все так же занимает высокие позиции - более 39% голосов. В Березе на одной производственной площадке производится до 70 тонн сыра ежедневно! В Брестской области в номинации «Производитель сыров плавленых» более 29% голосов участвовавших в опросе потребителей было отдано сырам плавленым «Березка», более 39% - сыркам глазированным.

Фирменная глазурь всем по вкусу

- Глазированные сырки вошли в топ-3 по итогам участия в Премии «Народная Марка» - более 13% голосов. Мы производим их на протяжении 20 лет по проверенным временем технологиям, которые если и меняются, то только в сторону улучшения, - рассказала Татьяна Засимович, ведущий маркетолог предприятия. - Именно Березовский сыродельный комбинат одним из первых в Беларуси включил в ассортимент глазированный сырок с низкой жирностью. А хрустящая глазурь, которая изготавливается у нас же на предприятии, стала фирменной отличительной чертой наших глазированных сырков, которая очень нравится и детям и взрослым.

Спортивное питание не только для спортсменов

Сухие молочные смеси для спортивного питания Березовский сыродельный комбинат начал производить одним из первых в Беларуси. И популярность этого продукта только растет - ведь к здоровому образу жизни у нас с каждым годом приобщается все больше людей. Кстати, и продукты линейки «PROспорт» предназначены не только для спортсменов, но и для всех, кто хочет питаться правильно, с пользой, без лишних калорий и держать себя в форме. Поэтому и продаются эти продукты в обычных магазинах и по доступной цене. Приятно, что Березовский сыродельный комбинат помогает новичкам в выборе. Во-первых, есть фирменный сайт prosport.by, где можно познакомиться со всеми продуктами и узнать онлайн, в каких магазинах они продаются. Во-вторых, производитель всегда на связи в соцсетях, где можно задавать свои вопросы и оставлять комментарии. Словом, «PROспорт» - действительно заслуженный дипломант «Народной марки»!

Сыры плавятся, как в старые добрые времена

Голоса потребителей, отданные плавленым сырам «Березка», - это любовь к классике жанра.

- Плавленые сыры у нас производятся по тем же рецептурам, по которым производились в СССР, - отмечает Павел Гурков, ведущий специалист отдела внешнеэкономической деятельности. - Так что у нас натуральный плавленый сыр - колбасный и в брикетах. Причем колбасные выпускаем, как в старые добрые времена, подкопченные, в парафине.

О сырах Березовского сыродельного комбината можно рассказывать еще много. О том, что полутвердый «Беловежский» с перцем и чесноком пришелся по вкусу китайскому рынку, который сложно было удивить сырами (это непривычный для их кухни продукт). Недавно предприятие выпустила новинку - сыр «Швейцарский» с большими глазками, упакованный в полимерное покрытие. Он вырабатывается с использованием специально подобранных заквасочных культур, которые придают сыру сладковато-пряный вкус. Не сомневаемся, что это будет еще одним из поводов полюбить «Березку»!

Продюсер Премии «Народная Марка», Председатель Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, директор коммуникационного агентства «Белая Карона» Алена Устинович отмечает: «Меня радует, что белорусские потребители с радостью выбирают белорусские товары и услуги и готовы поддерживать отечественных производителей. Не первый год бренд «Березка» демонстрирует успехи по итогам народного голосования, становясь призером Премии «Народная Марка».

«Народная Марка» Беларуси - престижная награда, свидетельствующая о любви и доверии потребителей. А любовь потребителей составляет историю успеха предприятия. Очередная победа Березовского сыродельного комбината - еще одно доказательство качества продукции предприятия, которую выбирает народ.