2018-12-03T15:53:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

В месяц белорусская семья тратит на еду в среднем 336 рублей

Это на 30 рублей больше, чем в прошлом году. Всего же на разные расходы одной семьи уходит порядка 1133 рублей
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Оказывается, в прошлом году белорусские семьи отдавали за питание на 30 рублей больше, чем в этом.Оказывается, в прошлом году белорусские семьи отдавали за питание на 30 рублей больше, чем в этом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Каждый квартал Белстат публикует данные о том, сколько денег и на что ежемесячно тратят белорусские семьи. Последние подсчеты сделали за период с января по сентябрь 2018-го.

Выяснилось, что в среднем на одну семью в месяц приходилось 1199 рублей дохода. Традиционно у горожан эта цифра больше - 1282,7 рубля, у сельчан меньше - 981,9 рубля. Внушительная разница - 300 рублей! К слову, в прошлом году на семью в среднем приходилось 1026,7 рубля в месяц.

Специалисты посчитали и расходы. В 2018 году за месяц семья тратила примерно 1133 рубля, это почти на 168 рублей больше, чем в прошлом году. Из них 855,2 рубля уходит на потребительские расходы, остальное (чуть больше 277 руб.) - на налоги, банковские вклады, взносы, покупку недвижимости, валюты и т. д.

Как тратит деньги белорусская семья? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как тратит деньги белорусская семья?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из потребительских расходов больше всего денег тратится на питание - 39,3%, или 336 рублей в месяц. Следом идут непродовольственные товары - 32% (или 273 рубля), еще почти 220 рублей (или 25,7%) в месяц уходит на оплату услуг.

Для сравнения: в прошлом году на потребительские нужды семья тратила 738,5 рубля в месяц. На питание уходило 41,3%, то есть 305 рублей. Получается, за год белорусы стали тратить на еду на 30 рублей больше.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину
История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР
Оплатят ли два больничных, если работаешь на двух работах?
Специалисты Фонда социальной защиты населения ответили на наивные вопросы о том, как рассчитываются наши больничные, сколько заплатят за больничный с ребенком и сколько денег можно потерять, если не прийти к врачу в назначенный день
Новости 24
Двое витеблян везли из лесу рюкзак марихуаны
В Толочинском районе грузовик занесло на заснеженной дороге, и в него врезалась легковушка
Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду - машина ушла под воду
Возле границы с Польшей BMW влетел под стоячую фуру
Под Добрушем два подростка пошли играть на лед - один утонул
Александр Лукашенко провел заседание по вопросу зарплат бюджетникам
Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын
В элитном отеле у Красной площади нашли мертвого белорусского бизнесмена
В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма
В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями
Мужчина зарезал пенсионера во время пьяной ссоры в Брагинском районе
В базу тунеядцев попали полмиллиона человек
В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед
Антон Кушнир стал отцом в 4-й раз: «Утром жена отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом»
В Минске водитель на каршеринговом Volkswagen повредил три авто
Отбор на Евро-2020: Белорусские футболисты сыграют против Германии и Нидерландов
Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет
Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек
Лукашенко о ЕС и ЕАЭС: «Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна»
В Гродно парень на автостоянке разбил палкой стекло в машине и камеры видеонаблюдения