В месяц белорусская семья тратит на еду в среднем 336 рублей

Каждый квартал Белстат публикует данные о том, сколько денег и на что ежемесячно тратят белорусские семьи. Последние подсчеты сделали за период с января по сентябрь 2018-го.

Выяснилось, что в среднем на одну семью в месяц приходилось 1199 рублей дохода. Традиционно у горожан эта цифра больше - 1282,7 рубля, у сельчан меньше - 981,9 рубля. Внушительная разница - 300 рублей! К слову, в прошлом году на семью в среднем приходилось 1026,7 рубля в месяц.

Специалисты посчитали и расходы. В 2018 году за месяц семья тратила примерно 1133 рубля, это почти на 168 рублей больше, чем в прошлом году. Из них 855,2 рубля уходит на потребительские расходы, остальное (чуть больше 277 руб.) - на налоги, банковские вклады, взносы, покупку недвижимости, валюты и т. д.

Как тратит деньги белорусская семья?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Из потребительских расходов больше всего денег тратится на питание - 39,3%, или 336 рублей в месяц. Следом идут непродовольственные товары - 32% (или 273 рубля), еще почти 220 рублей (или 25,7%) в месяц уходит на оплату услуг.

Для сравнения: в прошлом году на потребительские нужды семья тратила 738,5 рубля в месяц. На питание уходило 41,3%, то есть 305 рублей. Получается, за год белорусы стали тратить на еду на 30 рублей больше.