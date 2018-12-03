Александр Лукашенко - правительству: Деньги нужно считать

3 декабря президент провел совещание с руководством Совмина. Обсуждали, как повысить эффективность работы госпредприятий и зарплату бюджетников.

- В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать, - сказал Александр Лукашенко. - Я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует.

Также он рассказал о…

…ГОСПОДДЕРЖКЕ

Одна из тем совещания - запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК.

«К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить».

…ЧИНОВНИКАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Президент отметил, что есть предложение закрепить высоких чиновников в качестве представителей государства в наблюдательных советах.

«Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства». «У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение».

…ЗАРПЛАТЕ БЮДЖЕТНИКОВ

«Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Ред.) у нас 850 тысяч белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит».

«Надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%».

По информации БелТА.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В среднем производительность труда у частника выше, чем на госпредприятии

Как рассказал после совещания премьер-министр Сергей Румас, правительство внесло на рассмотрение президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями.

- При управлении крупными акционерными обществами с преобладающей долей государства есть хорошие примеры, когда сформированные на этих предприятиях советы директоров (наблюдательные советы) эффективно реализуют функции собственника. Вместе с тем есть и другие примеры, когда созданные органы управления работают формально. К сожалению, это приводит к неверным инвестиционным решениям, и финансовые результаты работы этих предприятий оставляют желать лучшего, - слова Сергея Румаса приводит БелТА.

По его словам, в среднем производительность труда на предприятиях с государственной собственностью ниже, чем на частных предприятиях или предприятиях с участием иностранного капитала.

- В связи с этим правительство внесло на рассмотрение главы государства предложения об усилении роли государства как собственника в управлении этими предприятиями. В первую очередь это касается органов управления - наблюдательных советов или советов директоров, посредством которых государство реализует свою функцию управления этими предприятиями через назначение туда своих представителей, - заявил премьер-министр.