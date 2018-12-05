Где купить оригинальные подарки к Новому году-2019?

Подготовка к Новому году - хоть и хлопотное, но очень увлекательное дело. Мы азартно ищем подарки своим родным и друзьям и сами напитываемся праздничным новогодним настроением. А лучшего места для этого, чем выставка-ярмарка ручной работы «Чароўны Млын» не найти, это точно. Почему же стоит прийти на «Чароўны Млын»?

Мы идем на «Млын» за настроением!

Однажды побывав на «Млыне», жду эту выставку-ярмарку снова и снова. Уже за несколько дней до ее наступления, несмотря на любую погоду за окном, настроение приподнятое и я в предвкушении. Чего? Праздника, который создан руками талантливых и креативных мастеров! Праздника, частичку которого я унесу с собой в виде уникальных вещей. Это могут быть новогодние игрушки, эксклюзивные украшения и одежда, керамическая посуда и расписные шкатулки, детские игрушки и милые куклы, необычные панно и флористические композиции для интерьера. Смотря что на душу ляжет. Всего три дня, а впечатлений, эмоций, вдохновения хватит до весны, да следующего «Млына». Атмосфера здесь необыкновенная - домашняя, теплая, сказочная. А создают ее более 500 мастеров, дизайнеров и художников, которые обычно съезжаются в Минск не только со всех областей Беларуси, но и даже из-за рубежа.

Мы идем на «Млын» за подарками!

Причем за такими подарками, получая которые, ваши близкие, друзья, коллеги не смогут сдержать своего восхищения: «Вау!», «Какая прелесть», «Где ты такое нашла?», «Угадала, ну ведь угадала!», «Я хотела что-то подобное всегда» (вариации на эту тему неисчерпаемы!). Здесь те вещи и вещицы, которые берешь в руки и чувствуешь энергетику мастера, который вложил в них частичку своего тепла и души. В этих павильонах - а каждый из них оформлен в своем стиле - ты зависаешь часами, отходишь и снова возвращаешься к понравившимся украшениям, шарам, гирляндам, игрушкам, изящным сумочкам, картинам, панно, открыткам. Трудно перечесть, сколько неповторимых авторских работ, новогоднего декора для украшения дома, будет здесь представлено.

Мы идем на «Млын» за вдохновением!

Причем своим вдохновением мастера, которые придумали и создали всю эту красоту, заряжают гостей выставки-ярмарки. Бродишь между многочисленных стендов, берешь в руки какие-то милые вещи, фотографируешь то, что понравилось, и невольно думаешь о том, что зима - самое время заняться рукоделием. И не надо откладывать на «после Нового года», а надо взяться за это уже завтра. А все потому, что и на мастер-класс можно сходить и узнать секреты у опытных мастериц, прикупить материалы и инструменты для хобби и творчества.

Мы идем на «Млын» за общением!

На выставке-ярмарке самые необычные продавцы в мире - люди с горящими глазами, влюбленные в свое дело, они расскажут всю подноготную, как и из чего сделано. С ними любо-дорого и «за жизнь» поговорить. Всегда восхищаюсь умелыми руками людей, создающих все это богатство от предметов интерьера до миниатюрных украшений. А какое разнообразие направлений? Керамика, роспись, живопись, авторские куклы, валяние, батик, бижутерия, резьба по дереву, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, скрапбукинг, декупаж, интерьерная игрушка, лампворк, пэчворк, бисер, полимерная глина…

Мы показываем «Млын» тем, кто здесь еще ни разу не был!

И ваши друзья и подруги, ваши мамы и бабушки скажут вам потом большое спасибо за то, что вы их сюда привели и открыли для них этот мир handmade под названием «Млын». Это проверено на себе! Лучшего места для встреч и для семейных вылазок не найти. Тем более что небольшой компашкой ходить по выставке веселее - есть с кем поделиться своим восхищением и есть у кого попросить совета: а что же лучше выбрать, на чем остановиться. Тем более что сопровождать все это действо будет живая музыка!

А еще здесь в тематических фотозонах можно сделать несколько атмосферных фото. И это еще не все. В импровизированных кафе гости выставки-ярмарки смогут насладиться вкусом настоящих фермерских экопродуктов - отведать пирогов, пряников, конфет из сухофруктов, а также полакомиться кедрово-ореховой продукцией, мармеладом, джемом, пастилой, медом, выпить чашечку душистого и целебного иван-чая. И, пересматривая многочисленные покупки, понять, сколько радости для себя и для других в предновогодних хлопотах.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что будет представлено на выставке:

- подарки и украшения к Нового году на любой вкус,

- предметы интерьера (картины, панно, светильники, ключницы, шкатулки, зеркала, часы и др.),

- детские игрушки и одежда, декор,

- авторские куклы и мишки Тедди,

- украшения и одежда (платья, пальто, туники, шарфы, палантины, шали),

- домашний текстиль,

- аксессуары (кожгалантерея, шляпы, сумки, рюкзаки),

- все, что пригодится для дачи, бани (бондарные изделия, изделия из лозы, ковка и др.),

- фермерская еда и экопродукты,

- натуральная косметика,

- товары для хобби и творчества и многое другое.

КУДА ИДТИ?

Выставка-ярмарка «Чароўны Млын» пройдет 14, 15 декабря 11.00 - 19.30, 16 декабря 11.00 - 18.00 в столичном выставочном центре «БелЭкспо» (пр.Победителей, 14).

Подробности на сайте expo.mill.by

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