2018-12-03T17:17:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за налогового маневра Беларусь может недосчитаться 10 миллиардов долларов

Вопрос с российской нефтью планируют решить до 15 декабря
Таисия САВИНА
Поделиться:
Беларуси будет сложно самой компенсировать недостающие доходы от налогового маневра России.Беларуси будет сложно самой компенсировать недостающие доходы от налогового маневра России.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Российский налоговый маневр предполагает, что с 2019 по 2025 год вывозной пошлины на нефть России не будет (сейчас она составляет 30%). При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Следовательно, Беларусь будет покупать нефть по мировой рыночной цене и окажется в крайне невыгодном положении.

Наша страна хочет до конца этого года получить компенсацию за налоговый маневр России, чтобы потери в бюджете были меньше. Сейчас стороны ведут переговоры, иногда очень непростые.

Какие убытки может понести бюджет? В августе замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил, что в 2019 году прямые выпадающие доходы (то есть те доходы, которые были запланированы, но по внешним причинам не получены. - Ред.) нашего бюджета из-за налогового маневра составят около 300 миллионов долларов, при цене $70 за баррель, а в перспективе - свыше 2 миллиардов. А это уже около 4% ВВП нашей страны.

Исследования российских аналитиков из Vygon Consalting и вовсе говорят о том, что за 6 лет налогового маневра дополнительные расходы Беларуси составят около 8 миллиардов долларов.

Еще пессимистичнее оценка последствий у замминистра финансов Андрея Белковца:

- Если стороны не договорятся - в течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда - выпадающие доходы от экспортных пошлин, 6 миллиардов - ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов (отметим, на модернизацию «Нафтана» власти выделили $1,64 млрд. долларов, а на «Мозырский НПЗ» - $1,735 млрд. - Ред.). Но это если ничего не менять, а такого не будет. Будут вводиться определенные компенсационные меры. Потери доходов бюджета будут компенсироваться в основном за счет сокращения расходов, - рассказал замминистра 29 ноября на форуме BelarusCrossway'18.

Андрей Белковец также отметил, что Беларуси будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы от реализации налогового маневра в нефтяной сфере в России.

Более 15 лет вопросы поставки российских энергоносителей в Беларусь решал Владимир Семашко. Его недавно назначили чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Москве.

- Мы даже обозначили срок - к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как будем этот налоговый маневр нейтрализовывать, - заявил новый посол в эфире телеканала «Беларусь 1».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Международный валютный фонд рекомендовал Беларуси разработать запасной вариант действий, на случай если Россия не предоставит никакой компенсации. В фонде считают, что эксплуатация БелАЭС полностью не решит проблему экономической зависимости от России. При любом напряжении в России Беларусь будет нести очень большие риски.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Бресте создавали монетный двор, чтобы погасить долг перед армией, а в стены крепости закладывали золото и платину
История Брестчины богатая и драматичная. Она входила в состав Туровского и Киевского княжеств, была в составе Польши, Литвы, России, а в 1939 году вошла в состав БССР
Оплатят ли два больничных, если работаешь на двух работах?
Специалисты Фонда социальной защиты населения ответили на наивные вопросы о том, как рассчитываются наши больничные, сколько заплатят за больничный с ребенком и сколько денег можно потерять, если не прийти к врачу в назначенный день
Новости 24
Больше 40 ДТП произошли в Бресте утром 3 декабря из-за гололеда
В Орше пенсионер спасся из горящего дома, а потом вернулся туда и погиб
Из-за очков в Витебске эвакуировали несколько организаций
Житель Поставского района поймал выдру и заплатит более 12 тысяч
Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
Двое витеблян везли из лесу рюкзак марихуаны
В Толочинском районе грузовик занесло на заснеженной дороге, и в него врезалась легковушка
Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду - машина ушла под воду
Возле границы с Польшей BMW влетел под стоячую фуру
Под Добрушем два подростка пошли играть на лед - один утонул
Александр Лукашенко провел заседание по вопросу зарплат бюджетникам
Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын
В элитном отеле у Красной площади нашли мертвого белорусского бизнесмена
В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма
В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями
Мужчина зарезал пенсионера во время пьяной ссоры в Брагинском районе
В базу тунеядцев попали полмиллиона человек
В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед
Антон Кушнир стал отцом в 4-й раз: «Утром жена отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом»
В Минске водитель на каршеринговом Volkswagen повредил три авто
Отбор на Евро-2020: Белорусские футболисты сыграют против Германии и Нидерландов
Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет
Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек
Лукашенко о ЕС и ЕАЭС: «Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна»
В Гродно парень на автостоянке разбил палкой стекло в машине и камеры видеонаблюдения