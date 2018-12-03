Из-за налогового маневра Беларусь может недосчитаться 10 миллиардов долларов

Российский налоговый маневр предполагает, что с 2019 по 2025 год вывозной пошлины на нефть России не будет (сейчас она составляет 30%). При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Следовательно, Беларусь будет покупать нефть по мировой рыночной цене и окажется в крайне невыгодном положении.

Наша страна хочет до конца этого года получить компенсацию за налоговый маневр России, чтобы потери в бюджете были меньше. Сейчас стороны ведут переговоры, иногда очень непростые.

Какие убытки может понести бюджет? В августе замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил, что в 2019 году прямые выпадающие доходы (то есть те доходы, которые были запланированы, но по внешним причинам не получены. - Ред.) нашего бюджета из-за налогового маневра составят около 300 миллионов долларов, при цене $70 за баррель, а в перспективе - свыше 2 миллиардов. А это уже около 4% ВВП нашей страны.

Исследования российских аналитиков из Vygon Consalting и вовсе говорят о том, что за 6 лет налогового маневра дополнительные расходы Беларуси составят около 8 миллиардов долларов.

Еще пессимистичнее оценка последствий у замминистра финансов Андрея Белковца:

- Если стороны не договорятся - в течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 миллиардов долларов. Из них 3 миллиарда - выпадающие доходы от экспортных пошлин, 6 миллиардов - ухудшение экономики двух нефтеперерабатывающих заводов (отметим, на модернизацию «Нафтана» власти выделили $1,64 млрд. долларов, а на «Мозырский НПЗ» - $1,735 млрд. - Ред.). Но это если ничего не менять, а такого не будет. Будут вводиться определенные компенсационные меры. Потери доходов бюджета будут компенсироваться в основном за счет сокращения расходов, - рассказал замминистра 29 ноября на форуме BelarusCrossway'18.

Андрей Белковец также отметил, что Беларуси будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы от реализации налогового маневра в нефтяной сфере в России.

Более 15 лет вопросы поставки российских энергоносителей в Беларусь решал Владимир Семашко. Его недавно назначили чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Москве.

- Мы даже обозначили срок - к 15 декабря этого года мы должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как будем этот налоговый маневр нейтрализовывать, - заявил новый посол в эфире телеканала «Беларусь 1».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Международный валютный фонд рекомендовал Беларуси разработать запасной вариант действий, на случай если Россия не предоставит никакой компенсации. В фонде считают, что эксплуатация БелАЭС полностью не решит проблему экономической зависимости от России. При любом напряжении в России Беларусь будет нести очень большие риски.