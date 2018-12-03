В базе тунеядцев - 500 тысяч человек. Что это говорит о ситуации с безработицей?

С 1 декабря в стране заработала база тунеядцев. В нее попали те, кто сейчас сидит без работы. Им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января - подогрев воды, с 1 октября - отопление и газовые колонки, если они есть.

Судя по новой базе, неработающих у нас немало.

- Около 500 тысяч сегодня в этой базе данных. Более детальную информацию в разрезе областей мы получим позже, - рассказала министр труда Ирина Костевич в эфире программы «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

Цифра впечатляет. Ведь у нас 4,3 млн. трудоспособного населения, получается, в базу попал почти каждый девятый! Во время существовавшего раньше налога на тунеядство чиновники разослали 470 тысяч извещений на уплату сбора, многие из которых были отправлены по ошибке. В новой базе тоже могут оказаться те, кто быть там не должен. Об этом нужно сообщить комиссии по координации работы по содействию занятости населения, которые работают при исполкомах.

- Ты приходишь в комиссию, можно отправить электронное письмо, отправить по почте. Комиссия рассмотрит. А ты можешь проверить, остался ты в базе или нет, - объяснила механизм Ирина Костевич.

Доступ к базе тунеядцев есть у каждого белоруса. Правда, получить информацию он сможет только про себя, а доступ к полным данным есть у членов тех самых комиссий и у некоторых работников Минтруда. Чтобы узнать, есть ли вы в базе, нужно прийти с паспортом в «одно окно» в исполкоме, получить специальный логин и пароль, потом с их помощью зайти на Единый портал электронных услуг (www.portal.gov.by) и выбрать «Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике».

А можно просто подождать.

- К середине февраля человек, который попадет в списки на полное возмещение, на обратной стороне жировки увидит информацию о том, что услуга подогрева воды на него распространена с полным возмещением. И, конечно же, комиссии будут обращаться по телефону. Может быть, кто-то будет приходить непосредственно к гражданам. И не исключается тот механизм, что будем направлять и письма, - рассказала Ирина Костевич.

Пока базу тунеядцев будут обновлять раз в квартал, затем планируют перейти на ежемесячное обновление. Пока предусмотрена система перерасчета. Если, к примеру, в последний месяц квартала вы устроились на работу, то можете сообщить об этом в комиссию, и полную коммуналку за этот месяц платить не придется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«500 тысяч человек - не такая большая цифра»

- Логика работы базы выглядит так: по данным госорганов (налоговых инспекций, ФСЗН и т. д.) составляется список граждан, занятых в экономике. Но есть люди, которые не заняты в экономике и все равно освобождаются от требований декрета: сокращенные (до 6 месяцев после увольнения), окончившие учебное заведение (до конца календарного года после получения диплома), занимающиеся растениеводством или животноводством и т. д., - объясняет социолог Елена Артеменко. - Эти категории были определены на основании реального опыта работы с обращениями после первой попытки принятия декрета. Поэтому сейчас в базу включили всех, но у некоторых людей есть основания быть из нее исключенными. После актуализации информации тунеядцев должно стать значительно меньше.

- Эти 500 тысяч человек можно считать реальным показателем безработицы? И поможет ли новая система с ней справиться?

- По определению Международной организации труда, уровень безработицы у нас около 6%, это примерно 300 тыс. человек. Цифра 500 тыс., которая к тому же будет сокращена, не кажется такой большой. Ведь кроме безработных (тех, кто ищет работу и готов к ней приступить) есть люди, которые по каким-то причинам не хотят или не могут работать, живут на деньги членов семьи. На мой взгляд, все эти меры имеют мало отношения к борьбе с безработицей. Местные комиссии будут завалены работой по актуализации базы и вряд ли станут активно заниматься вопросами, которыми должны заниматься службы занятости. Большой вопрос, будет ли эта мера иметь экономическую целесообразность, с учетом лишних расходов и человеческих ресурсов на ведение базы и дополнительной волокиты для граждан, чтобы их исключили из базы.