2018-12-03T16:50:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Осиповичах из-за провисшего потолка закрыли школу

Больше полутысячи школьников временно будут учиться в здании гимназии
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Фото: os4.schools.byФото: os4.schools.by
Изменить размер текста:

«Перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии», - говорится в официальных документах. «Это для перестраховки», - комментируют чиновники.

Здание школы, которому 66 лет, временно закрыли для детей и учителей. Сейчас вместо школьных уроков там работают строители.

- На третьем этаже есть небольшое провисание потолка. Но оно настолько небольшое, что его не видно даже на фотографиях, - говорит директор средней школы №4 Анна Моисеенко.

Некоторые родители задаются вопросами: почему это не заметили раньше и как детям разрешили учиться в школе, совсем ведь недавно начался учебный год? А накануне все школы страны проходят приемку у представителей нескольких служб.

- Перед началом учебного года была приемка школы, но она визуальная. А каких-то видимых нарушений не было, - объясняет директор. - Многие наши специалисты говорят, что они не видят серьезной проблемы. Я имею в виду строителей. Но раз нашли проблему, лучше, конечно, избежать последствий.

На какое время затянется ремонт в школе, еще неизвестно. Пока школьники будут учиться в гимназии, которая находится неподалеку, - расстояние между учреждениями образования меньше километра. Переехали все вместе - и ученики, и учителя с администрацией. Гимназисты, как и раньше, будут учиться в первую смену, а школьники - во вторую.

КСТАТИ

В пятой минской гимназии нашли трещины в потолке спортивного зала. Пока там будут делать ремонт, уроки физкультуры перенесли в маленький спортзал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Лучшие фотографии Гомельской области - в конкурсе «Покажи свою Беларусь!»
«Комсомолка» и наш партнер сеть «Зеленая аптека» завершили третий тур большого фотоконкурса. В ноябре мы восхищались Гомельщиной, а в декабре ждем снимков красот Гродненской области
Новости 24
Больше 40 ДТП произошли в Бресте утром 3 декабря из-за гололеда
В Орше пенсионер спасся из горящего дома, а потом вернулся туда и погиб
Из-за очков в Витебске эвакуировали несколько организаций
Житель Поставского района поймал выдру и заплатит более 12 тысяч
Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
Двое витеблян везли из лесу рюкзак марихуаны
В Толочинском районе грузовик занесло на заснеженной дороге, и в него врезалась легковушка
Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду - машина ушла под воду
Возле границы с Польшей BMW влетел под стоячую фуру
Под Добрушем два подростка пошли играть на лед - один утонул
Александр Лукашенко провел заседание по вопросу зарплат бюджетникам
Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын
В элитном отеле у Красной площади нашли мертвого белорусского бизнесмена
В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма
В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями
Мужчина зарезал пенсионера во время пьяной ссоры в Брагинском районе
В базу тунеядцев попали полмиллиона человек
В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед
Антон Кушнир стал отцом в 4-й раз: «Утром жена отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом»
В Минске водитель на каршеринговом Volkswagen повредил три авто
Отбор на Евро-2020: Белорусские футболисты сыграют против Германии и Нидерландов
Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет
Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек
Лукашенко о ЕС и ЕАЭС: «Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна»
В Гродно парень на автостоянке разбил палкой стекло в машине и камеры видеонаблюдения