В Осиповичах из-за провисшего потолка закрыли школу

«Перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии», - говорится в официальных документах. «Это для перестраховки», - комментируют чиновники.

Здание школы, которому 66 лет, временно закрыли для детей и учителей. Сейчас вместо школьных уроков там работают строители.

- На третьем этаже есть небольшое провисание потолка. Но оно настолько небольшое, что его не видно даже на фотографиях, - говорит директор средней школы №4 Анна Моисеенко.

Некоторые родители задаются вопросами: почему это не заметили раньше и как детям разрешили учиться в школе, совсем ведь недавно начался учебный год? А накануне все школы страны проходят приемку у представителей нескольких служб.

- Перед началом учебного года была приемка школы, но она визуальная. А каких-то видимых нарушений не было, - объясняет директор. - Многие наши специалисты говорят, что они не видят серьезной проблемы. Я имею в виду строителей. Но раз нашли проблему, лучше, конечно, избежать последствий.

На какое время затянется ремонт в школе, еще неизвестно. Пока школьники будут учиться в гимназии, которая находится неподалеку, - расстояние между учреждениями образования меньше километра. Переехали все вместе - и ученики, и учителя с администрацией. Гимназисты, как и раньше, будут учиться в первую смену, а школьники - во вторую.

КСТАТИ

В пятой минской гимназии нашли трещины в потолке спортивного зала. Пока там будут делать ремонт, уроки физкультуры перенесли в маленький спортзал.