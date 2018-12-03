Не соперники, а раненые звери

Жеребьевка в Дублине нашу команду не пощадила. Нам в соперники достались Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония. С точки зрения турнирных перспектив (в финальную часть попадут две команды) такой жребий удачным не назовешь. По сути, для выхода на чемпионат в Европы уже можно прикидывать наши шансы в игре с Грузией - она станет соперником в полуфинале плей-офф Лиги наций (при удачном стечении обстоятельств, затем будет финал).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НАШИ СОПЕРНИКИ?

До лета этого года сборная Германии (сейчас 16-е место в рейтинге ФИФА) была символом мощи и инноваций в футболе. Но на чемпионате мира случился конфуз - последнее место в группе вслед за Мексикой, Швецией, Южной Кореей. Йоахим Лёв сохранил пост тренера, начал обновлять состав, но пока не вернул Бундестим былой лоск. В Лиге наций немцы заняли последнее место, пропустив вперед Францию и Голландию, а за последние полгода смогли одержать победу лишь над Перу и Россией в товарищеских матчах. Но в любом случае сборная Германии имеет фаворитский статус. И белорусов, судя по словам главного тренера, всерьез не воспринимает.

- С нетерпением ждем следующего года. У нас интересная группа - Голландия и Северная Ирландия, тут вопросов нет. Турнир будет захватывающим. Фавориты группы - мы и голландцы. Наша цель - попасть на Евро напрямую, - сказал Лёв.

Ранее Беларусь и Германия играли лишь раз - в товарищеском матче 2008 года - и разошлись миром 2:2. 8 июня 2019 года сборные сыграют в Беларуси. Это значит, что к нам должны приехать звезды: Тони Кроос, Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Лерой Сане, Антонио Рюдигер, Матс Хуммельс.

Голландия (14-е место в рейтинге) всегда считалась топовой сборной, но на последние чемпионаты мира и Европы не смогла квалифицироваться. Справиться с кризисом призвали Рональда Кумана, и кое-что получается: в Лиге наций «оранжевые» обошли Германию и Францию. Голландцы наши закадычные друзья, ведь с ними играли 8 раз (две победы, шесть поражений). В октябре прошлого года наша сборная уступила Голландии 1:3.

- У Голландии произошла смена поколений, пришло много молодых футболистов, поэтому ориентироваться на игру на «Борисов-Арене» не стоит. Каждая игра - новая история. Шансы есть всегда, - сказал Игорь Криушенко.

Рональд Куман не видит проблем:

- Нам досталась Германия - самая сильная команда из второй корзины. Остальные соперники приемлемые. Итоги жеребьевки воспринимаю с оптимизмом.

С Северной Ирландией (35-е место в рейтинге) белорусы играли в 2016-м, когда те готовились к Евро-2016. Воспоминания не лучшие - поражение 0:3. Команду возглавляет опытный тренер Мартин О’Нил, костяк составляют игроки клубов-середняков английской Премьер-лиги. В отборе на чемпионат мира 2018 эта сборная заняла второе место, пропустив вперед лишь Германию и опередив такие крепкие команды как Чехия и Норвегия. Но в стыковых матчах ирландцы уступили Швейцарии.

Эстония (96-е место), как и мы, ни разу не пробивалась на чемпионаты мира и Европы и, как правило, решает локальную задачу - не оказаться на последнем месте. С прибалтами наша сборная играли пять раз: две победы, три поражения.

Главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм горит желанием опередить Беларусь в таблице:

- Результаты жеребьевки вызывают улыбку. Конечно, можно говорить и кричать, что постараемся играть на победу в каждом матче, что хотим выйти из группы, но надо оставаться реалистами. Задача - обойти Северную Ирландию и Беларусь. Было бы наивно говорить, что мы намерены финишировать на одном из двух первых мест.

КАКИЕ НАШИ ШАНСЫ?

- Из первой и второй корзины попали, наверное, самые рейтинговые команды на данный момент. Остальные примерно нашего уровня, с которыми можно играть и набирать очки. Ну а сражаться нужно со всеми в группе, - сказал Игорь Криушенко.

Чтобы занять второе или первое место, надо прыгнуть выше головы. Возможно, рациональнее постепенно готовить себя к плей-офф Лиги наций? Ведь не факт, что лидеры команд, которые помогли занять первое место в группе Лиги наций, будут в строю к марту 2020 года.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

1 тур

21.03.2019

Нидерланды - Беларусь, 22:45 (здесь и до 9 тура белорусское время)

Северная Ирландия - Эстония, 22:45

2 тур

24.03.2019

Нидерланды - Германия, 22:45

Северная Ирландия - Беларусь, 22:45

3 тур

08.06.2019

Эстония - Северная Ирландия, 19:00

Беларусь - Германия, 21:45

4 тур

11.06.2019

Беларусь - Северная Ирландия, 21:45

Германия - Эстония, 21:45

5 тур

06.09.2019

Эстония - Беларусь, 21:45

Германия - Нидерланды, 21:45

6 тур

09.09.2019

Эстония - Нидерланды, 21:45

Северная Ирландия - Германия, 21:45

7 тур

10.10.2019

Беларусь - Эстония, 21:45

Нидерланды - Северная Ирландия, 21:45

8 тур

13.10.2019

Беларусь - Нидерланды, 19:00

Эстония - Германия, 21:45

9 тур

16.11.2019

Германия - Беларусь, 20:45 (здесь и ниже центральноевропейское время)

Северная Ирландия - Нидерланды, 20:45

10 тур

19.11.2019

Германия - Северная Ирландия, 20:45

Нидерланды - Эстония, 20:45