2018-12-03T17:15:30+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сергей Гуренко: Скучно вам будет без меня

В следующем году в футбольном чемпионате будет шесть команд из Минска
Владимир КРИУЛИН
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Сергей Гуренко и болельщики минского "Динамо". После завершающего матча чемпионата-2018. Фото: ФК Динамо Минск.Сергей Гуренко и болельщики минского "Динамо". После завершающего матча чемпионата-2018. Фото: ФК Динамо Минск.
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Последний тур чемпионата Беларуси завершился без сюрпризов. БАТЭ, как известно, давно гарантировал очередное чемпионство, расстановка на остальных ступеньках пьедестала не изменилась: серебро у «Шахтера», бронза у минского «Динамо». Это трио в следующем году представит Беларусь в еврокубках. Еще одна путевка будет разыграна в Кубке Беларуси.

Элитный дивизион покинули могилевский «Днепр» и «Смолевичи». В следующем году в чемпионате будет шесть команд из Минска: «Динамо», «Торпедо», «Минск», «Ислочь», «Луч», «Энергетик»-БГУ.

Пока же главная интрига: что будет с минским «Динамо»? Юрий Чиж отошел от дел (или его отодвинули), и у клуба будет новый владелец. Главный тренер Сергей Гуренко повторяет, что пока ясности нет, некому проводить переговоры о продлении контрактов. Да и сам он на пресс-конференции на прощание бросил двусмысленную фразу: «Что, больше нет вопросов? Эх, скучно вам будет без меня».

Действительно, слушать Гуренко интересно. Но, может, он все-таки останется?

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