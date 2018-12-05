Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» второй год подряд признан «Народной маркой»

Важно, что участникам голосования, потребителям товаров и услуг из всех регионов страны, организаторы конкурса подсказок не дают - покупатели не выбирают из предложенного списка номинантов, а сами называют свою любимую марку. Таким образом, рейтинг "Народной марки" - это осознанный выбор людей, называющих свои любимые товары и услуги.

Получая награду, директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько подчеркнул, что с самого старта проект "Е-доставка" был призван стать доступным каждому белорусскому покупателю и вывести интернет-продажи в стране на новый уровень комфорта и скорости.

- Во многом мы достигли поставленных целей - наши интернет-гипермаркеты работают на всей территории Беларуси, время доставки оптимально - день в день, а экспресс-доставка составляет в среднем не более 60 минут. Причем дату и время, когда привезут заказ, выбирает сам покупатель. Кроме того, ассортимент онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» существенно шире, чем в обычных гипермаркетах - около 50 000 товарных позиций, а услуга доставки бесплатна в любом населенном пункте. Мы рады, что делаем покупки максимально удобными для многодетных семей, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и в целом для всех, кто не может или не хочет тратить время на походы по магазинам, - отметил руководитель сервиса.

Василий Вилько подчеркнул, что интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" гармонично дополняют друг друга и находятся в постоянном развитии, расширяя зону доставки и ассортимент, улучшая качество сервиса и предлагая новые возможности покупателям.

- Так, в этом году покупателям стала доступной услуга "Шеф-онлайн" по доставке готовых блюд и полуфабрикатов, а также фермерских продуктов и сервис "Е-дисконт" с, пожалуй, самыми низкими ценами в стране. Каждый месяц услугами "Е-доставки" и "ГиперМолла" пользуются более 100 000 покупателей. Мы благодарны нашим покупателям за высокую оценку работы онлайн-сервиса "Е-доставка" и уверяем, что на нас всегда можно рассчитывать - мы привезем только качественные товары и именно тогда, когда вам это необходимо! - подчеркнул Василий Вилько.

Неизменно высокий результат онлайн-гипермаркета "Е-доставка" по итогам народного голосования отметила и продюсер премии "Народная марка", председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси Алена Устинович.

- Второй год подряд онлайн-гипермаркет "Е-доставка" побеждает в своей номинации. Благодаря возможности заказать широкий ассортимент товаров с бесплатной доставкой прямо на дом или в офис сервис пользуется неизменной популярностью у потребителей. На сегодняшний день "Е-доставка" является единственным онлайн-гипермаркетом, который предлагает своим покупателям такие условия, и это позволяет ему оставаться лидером в своей сфере, быть настоящей народной маркой, - подчеркнула Алена Устинович. - Я и сама регулярно пользуюсь онлайн-гипермаркетом "Е-доставка", мне очень нравится этот сервис, и я искренне рада успехам компании!

Интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые входят в состав холдинга "Евроопт", на сегодня являются крупнейшими в СНГ сервисами бесплатной доставки продуктов питания и промышленных товаров на дом и в офис, ассортимент которых в совокупности составляет около 50 000 уникальных товарных позиций.

На сайте "Е-доставки" (e-dostavka.by) с начала года оформлено уже почти 3 000 000 заказов! Каждую неделю проводится акция "Красная цена", которая предусматривает скидку на около 1000 товаров. Принято экологичное решение по использованию для упаковки покупок биопакетов, минимизирующих отрицательное воздействие на окружающую среду. Также в этом году "Е-доставка" запустила сразу два уникальных для Беларуси проекта - линию готовой продукции "Шеф-онлайн" с натуральными фермерскими товарами и сервис "Е-дисконт" (e-discount.by) с, пожалуй, самыми низкими ценами в стране.

Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" неизменно сохраняет статус лидера в своем сегменте рынка, пользуясь высоким спросом и доверием у покупателей, что подтверждают неоднократные победы в таких престижных конкурсах, как "Выбор года" и "Народная марка".

"Народная марка" Беларуси - ежегодная премия потребительского признания, определяющая лидирующие бренды товаров и услуг страны путем массового открытого голосования населения в СМИ. Традиционно анкеты премии не содержат вариантов ответа - участникам голосования необходимо самостоятельно внести названия предпочитаемых ими торговых марок. К голосованию приглашаются все жители Беларуси, желающие поддержать любимых производителей товаров и услуг.

Народный выбор осуществляется по номинациям продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. За ходом проведения голосования следит наблюдательный совет премии, в состав которого входят представители Палаты представителей Национального собрания, Белорусского общества защиты потребителей, а также других организаций и ведомств, не имеющих заинтересованности в наградах премии.