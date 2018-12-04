Как выбрать в магазине качественные молочные продукты?

Подведены итоги 6-го всебелорусского народного голосования «Народная Марка». Более двух миллионов человек из всех регионов нашей страны заполняли анкеты, не содержащие варианты ответов, вписывая туда исключительно свои любимые торговые марки продуктов. Поэтому «Народная Марка» и называется Премией потребительского признания: в ней побеждают только те производители, чью продукцию белорусы хорошо знают и искренне любят. Кто же из производителей получил наибольшее число потребительских «признаний в любви»?

- Победа в Премии «Народная Марка» - престижный символ народной любви и признания, знак высокого доверия белорусских потребителей. Но это также и большая ответственность: завоевать народную любовь непросто, но еще сложнее ее удержать, - говорит Алена Устинович, продюсер Премии «Народная Марка», член Межгосударственного совета Межведомственного совета по рекламе при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. - В течение шести лет в «молочных» номинациях Премии лидирует компания «Савушкин продукт». Залог такого грандиозного успеха, на мой взгляд, - в годах усердной работы коллектива предприятия, проводящего эффективную маркетинговую политику и создающего разнообразную молочную продукцию высоких вкусовых качеств. Сегодня каждый производитель нуждается в любви и доверии покупателей. И мне приятно осознавать, что его получают те, кто этого заслуживает.

Народное признание

По итогам потребительского голосования-2018 абсолютным победителем Премии «Народная Марка» в категории продовольственных товаров стала компания «Савушкин продукт». Предприятию присуждено Гран-при конкурса как лучшему производителю продуктов питания в Беларуси, набравшему в 3 раза больше голосов, чем остальные производители продуктов питания в стране. Соответственно, и продукты от «Савушкина», которые белорусы назвали лучшими, получили высшие награды и почетное звание «Народная Марка» сразу в четырех номинациях. За что же белорусы так любят молочные продукты от «Савушкина»?

Елена Бабкина, заместитель генерального директора компании «Савушкин продукт».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Секрет успеха – вкус, качество и натуральность

- Современные покупатели все больше заботятся о своем здоровье и отдают предпочтение натуральным продуктам. Для людей важны не только вкус и качество, но и натуральность продукта, - отмечает Елена Бабкина, заместитель генерального директора компании «Савушкин продукт». – Если потребители постоянно выбирают именно наши продукты, это говорит о том, что мы идем по правильному пути. Мы искренне рады, что многие годы нам удается соответствовать требованиям и ожиданиям наших покупателей. Мы будем всегда следовать своей миссии — дарить людям радость и здоровье, – предлагая потребителям только лучшие молочные продукты. Бренд «Савушкин» вышел на рынок в ноябре 2001 года, обладая амбициозными планами – быть лидером. Это стремление нашей компании сохраняется до сих пор. Мы понимаем, что должны предлагать потребителю лучшее из возможного в тех товарных категориях, где присутствует «Савушкин продукт». Наши технологи всегда в поиске интересных нюансов каждого продукта, отличающих его от других. Мы много ездим по всему миру, изучаем вкусы людей и стараемся привнести что-то полезное и из других культур питания. А еще мы искренне любим своего потребителя - и, к счастью, он отвечает нам взаимностью!

СПРАВКА “КП”

За йогурты компании «Савушкин продукт » проголосовал каждый второй белорус, за сыры – каждый третий

Народное мнение:

Номинация «Йогурты» - 57% проголосовавших жителей Беларуси назвали лучшими йогурты производства «Савушкин продукт».

В номинации «Традиционные молочные продукты» (молоко, кефир, сметана, творог, ряженка, простокваша, сливочное масло), 45% потребителей отдали свои голоса молочной продукции компании, причем продукция ближайших конкурентов набрала всего лишь от 4 до 7% голосов.

Более 37% участников опроса (то есть как минимум каждый третий из всех голосовавших белорусов) отдали свое предпочтение бренду «Брест-Литовск» в номинации «Твердые сыры» — и лидирующие позиции в этой категории принадлежат компании «Савушкин продукт» уже не первый год.

28% опрошенных проголосовали за продукцию «Савушкин» в номинации «Сыры плавленые», и этот показатель как минимум вдвое превысил результаты остальных производителей, представленных в данной категории.