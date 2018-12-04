«Сколько заработаешь на хитах, неизвестно: отдали Бабкиной песню бесплатно, а она стабильно приносит доход»

Но изначально солистка группы «Аура» и автор песен Юлия Быкова почти 10 лет отработала врачом. Как закалила медицина и сколько можно заработать созданием хитов, Юлия рассказала «Комсомолке»

ДОСЬЕ «КП»

Юлия Быкова, 42 года, певица, солистка группы «Аура», автор песен. В 2007 году Алексей Жигалкович с песней «С друзьями», написанной Юлией и ее мужем композитором Евгением Олейником, выиграл детское «Евровидение». Победители телепроекта «Музыкальный суд» на ОНТ с песней «Затрымай мяне» (2010). Растит двоих сыновей.

Юлия Быкова, певица, солистка группы «Аура», автор песен. Фото: личный архив

- Юлия, в юности вы 10 лет занимались в ансамбле «Зорачка», но поступили в медицинский. Смысл девочке, которая живет музыкой, выбирать нервную и не всегда хорошо оплачиваемую профессию?

- В том возрасте мне было все равно, куда поступать. Бабушка посоветовала мед, к тому же мой дядя - известный врач УЗ-диагностики. О материальной стороне я не думала. А вот с распределением возникла засада. Я минчанка и думала, что буду работать в Минске, но тогдашний министр здравоохранения сурово сказал: «В Солигорск!» Была проблема с врачами на периферии - отличников направляли в глубинку, троечников - в минские поликлиники. Во время учебы мне говорили прямо: «Понижай балл!» Но у меня получился почти красный диплом. Правда, вместо Солигорска я поехала в Бахрейн - работать певицей. Решила, что накоплю денег, отдам государству сумму за обучение и устроюсь врачом в Минске. Год проработала в Бахрейне, познакомилась с Женей (муж Евгений Олейник - композитор, продюсер. - Ред.). Вернувшись, ходила в Минздрав как на работу: объясняла, что решила заработать денег, чтобы жить так, как хочу. А мне сказали: «Какие такие деньги?» В итоге распределили в Минский район, работала в Михановичах участковым терапевтом. Зарплаты в 150 рублей хватало на проездной на троллейбус и электричку, пару-тройку раз добраться на работу на маршрутке и перекусить.

Юлия работала в Михановичах участковым терапевтом. Фото: личный архив

«Запущенный рак молочной железы - это трудно забыть»

- Что сильнее всего шокировало в медицинской практике?

- Михановичи - приличный поселок, но я курировала и пять деревень в радиусе десяти километров. Работала терапевтом, но занимались и хирургией, и лор-болезнями, и глазками - кроме меня был только педиатр, акушерка и зубной техник. Запущенных случаев - масса. Приходишь в деревенскую хату и видишь на кровати сплошную опухоль - дырка в груди, вокруг которой будто растет цветная капуста. Запущенный рак молочной железы четвертой степени - это трудно забыть. И это женщина средних лет, как и ее муж, - асоциальные элементы. Онкологии на селе очень много, некоторые тянут до последнего. Еще жутковато, когда портальная гипертензия у алкоголиков - а в деревне их масса - приводит к разрыву вен пищевода, и весь дом залит черной кровью. Мой предшественник рассказывал, что ему в кабинет и ногу приносили - электричкой отрезало. Но самое печальное - видеть брошенных стариков, которые даже лекарства не могут себе купить…

Юлия сама исполняет некоторые свои песни. Фото: личный архив

В минской поликлинике КГБ, где я работала потом, по деньгам было примерно то же, но уже не нужен был проездной на электричку. Там я начала писать песни - тогда родился хит Инны Афанасьевой «Перечитай». Потом был декрет, мы с мужем создали группу «Аура». Но и тогда я думала, как совместить концерты с работой врача.

- Муж не говорил: «Зачем? За один концерт получишь месячную зарплату!»?

- Нет, вы что, не знаете, как живут наши исполнители? Есть общественное мнение: мы на белорусского артиста задорого не пойдем. У нас, если хочешь сделать крутой концерт, надо вложить кучу денег, потом объяснить людям, что «заплатите 50 рублей за билет»…

С Инной Афанасьевой на ее сольном концерте Юлия спела песню «Перечитай», которую написала в 2005 году. Фото: личный архив

- 50 - целое состояние!

- На Инну Афанасьеву были и дороже билеты, и их не хватало. Но Инна и много вложила.

- Вы еще и автор песен. Когда уходили из медицины, был расчет: напишу 5 хитов - озолочусь?

- Мои авторские сопоставимы со средней зарплатой терапевта 2-й категории. От 300 до 1000, в среднем 500 рублей в месяц. Плюс концерты. Но деньги не были в приоритете - я никогда не говорила мужу, что он мало заработал. Почему он, например, уехал в Китай? Да, его пригласила крупная звукозаписывающая компания Пекина, но нам еще и нечего было кушать. Беременная вторым ребенком, я выбирала в магазине сушки: «Где больше или те, что вкуснее?» Никто не звонил, заказов не было. Женя оставил меня беременную со старшим сыном и уехал в Китай. Я и рожала одна: ночью, когда начались схватки, вызвала такси, отвезла сына к свекрови и поехала в роддом.

Евгений и Юлия все делают вместе: работают и воспитывают сыновей. Фото: личный архив

«У нас немного исполнителей, которые могут купить песню»

- Какой был самый большой гонорар за песню?

- Самый большой - за I Love Belarus Анастасии Винниковой, которая в 2011 году ездила с ней на «Евровидение». Но сумму не помню - все деньги у мужа (смеется). Бывает, предлагают: «Вот тебе музыка - напиши слова. Там должно быть это и это». Максимальный гонорар за такую работу - 200 долларов.

Мы всегда изначально обсуждаем с исполнителем, какую песню - музыку, слова - он хочет. Записываем демоверсию, если исполнитель говорит: да, мне это надо - обсуждаем дальше. Сейчас, например, пишем дуэт Александру Солодухе и Виктории Алешко. Саша вчера приезжал: «Хочу, чтобы тут бэков было побольше, а там - динамичнее». Но у нас немного исполнителей, которые могут купить песню…

Юлия пишет песни не только для известных артистов. Фото: личный архив

Приходят и непрофессионалы - хочу сам не знаю чего. Правда, заканчивается всегда одинаково: «Ой, нет, лучше я пойду себе шубу куплю».

- А если исполнитель начинает торговаться: «Скиньте 100 долларов!»?

- Цены с потолка не берутся: пришел скрипач - 50 долларов, бэк-вокалист - 50 долларов, аранжировка в оркестре - 500 долларов. Да, мы можем записать песню, у нас студия дома, но мы вложили в нее очень много денег. Студийный час записи стоит 20 долларов, почему мы должны записывать бесплатно? Плюс сведение, мастеринг - это делает муж, и это все стоит денег. Поэтому, когда говорят: «Вот, отдал 1000 долларов за песню», - это не значит, что автор там чего-то наваял и получил баснословную сумму. Песню я могу и за 5 минут написать - что, я буду 1000 долларов за это брать? Да, есть договоры, по которым ты продаешь песню вместе с авторскими отчислениями: сколько бы ее потом ни крутили - ничего не получишь. Тогда есть конкретная стоимость песни. Но, как показала практика, автору это невыгодно. У нас был период, когда мы активно на это шли - других вариантов не было. А той же Надежде Бабкиной отдали песню бесплатно - она ротируется и стабильно приносит авторские.

Группы Aura - семейный тандем Юлии Быковой и Евгения Олейника. Фото: личный архив

- Какую свою песню считаете самой удачной?

- Это не я, это люди решили - «Затрымай мяне». Мы с Женей не понимаем, почему это хит, но это хит. Просчитать невозможно. У нас есть песня «Верная» - вы ее вряд ли знаете, а мы думали - 100% хит. Сейчас готовим большой патриотический проект. Некоторые упрекнут: мол, конъюнктурщики, вы это специально пишете. А вы попробуйте напишите специально, чтобы люди плакали - я только порадуюсь. Что плохого в том, что я люблю свои березы? Почему я не могу написать про это искренне? Почему у нас люди считают, что искренне можно написать только: «Возьму бутылку я портвейна! И лягу выпью я с женой!»? Почему Шнур искренний? Да, у него профессиональные музыканты, он выдает хороший продукт - кроме «8 Сакавіка» (скандальный клип Вадима Галыгина снимали в Беларуси, в нем снялся и Сергей Шнуров. - Ред.) - но я бы на него не пошла.

- Многие говорят, что «8 Сакавiка» - прекрасный стеб.

- Но обстебали несчастных женщин, у которых и так все плохо. Я была в этих деревнях: мужики пьют, а женщины сидят и ждут, чтобы хоть какое внимание уделили. «Лезе ў трусы рука» - это беда, а не смех.

Евгений и Юлия написали порядка 300 песен. Фото: личный архив

- Юлия, никогда не было мыслей - не отдали бы «Перечитай» Инне Афанасьевой, может, сами бы прославились? Много ли людей знают группу «Аура»?

- Я бы точно не продвинула «Перечитай», как Инна Афанасьева, тем более в 2005 году, в котором она была написана. Я ее написала, спела, и мы начали думать: «Кому?» Потому что было понятно: я ее как спою - там она и останется. А на вопрос, почему я не звезда, отвечу: у населения наибольшим успехом пользуется шансон, причем неважно, какого качества. Я не делю музыку на плохую и хорошую. Но мы, не являясь только исполнителями, можем позволить писать то, что нравится нам.

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