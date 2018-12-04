Все, что нужно знать о базе тунеядцев: кто в нее попал, как это узнать и что делать, если вас внесли туда по ошибке

Что за база и для чего она нужна?

Раньше тунеядцам рассылали по почте извещения о том, что им нужно оплатить налог. Теперь власти решили собрать всех неработающих в одну базу. Данные в нее поступают от разных госорганов – Фонда соцзащиты, Министерства труда и соцзащиты, Министерства по налогам и сборам и так далее.

Что будет с теми, кто попал в базу тунеядцев?

Вместо налога им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января следующего года – подогрев воды, с 1 октября – отопление и газовые колонки, если они есть.

При этом полностью оплачивать коммуналку будут только те неработающие, которые при этом являются плательщиками коммунальных услуг – то есть на которых оформлены лицевые счета. Это, к примеру, собственники квартир. Так что если тунеядец живет с работающим родственником, которому принадлежит квартира, платить стопроцентную коммуналку он не будет. А если квартира принадлежит тунеядцу, то по полным тарифам он оплатит только свою часть коммуналки. Если, скажем, в квартире живут три человека, то по полной посчитают треть потраченной тепловой энергии.

Как узнать, есть ли я в этой базе?

Любой белорус может заглянуть в базу через Единый портал электронных услуг (www.portal.gov.by). Чтобы попасть туда в первый раз, нужно с паспортом прийти в службу «одно окно» в исполкоме и получить логин и пароль. А уже с их помощью войти в личный кабинет на едином портале и выбрать услугу «Предоставление посредством ОАИС доступа к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Вся доступная информация – то, есть вы в этой базе или нет. Данные о других людях показываться не будут.

Есть и другие способы узнать, попали ли вы в базу, но для этого придется подождать, пока на связь с вами выйдет комиссия по координации работы по содействию занятости населения - они работают при исполкомах.

- Комиссии будут обращаться по телефону. Может быть, кто-то будет приходить непосредственно к гражданам. И не исключается тот механизм, что будем направлять и письма, - рассказала министр труда Ирина Костевич в программе «Главный эфир» на канале Беларусь 1.

Я не работаю, попал в базу и должен платить полную коммуналку. Что делать дальше?

Ждать, когда вам придет квитанция с начисленной полной коммуналкой.

- К середине февраля человек, который попадет в списки на полное возмещение, на обратной стороне жировки увидит информацию о том, что услуга подогрева воды на него распространена с полным возмещением, - сообщила Ирина Костевич.

Я попал в базу по ошибке. Как это доказать?

Обратиться все в ту же комиссию при исполкоме с доказательствами того, что на самом деле вы не тунеядец.

- Приходишь в комиссию, можно отправить электронное письмо, отправить по почте. Комиссия рассмотрит. А ты можешь проверить, остался ты в базе или нет, - объяснила Ирина Костевич.

Я должен платить полную коммуналку, но не могу этого делать. Как быть?

И здесь поможет все та же комиссия при исполкоме. Она имеет право освободить человека от оплаты, если он оказался в тяжелой жизненной ситуации: например, ухаживает за больным родственником, переехал в другой город и пока не успел найти работу.

Я работаю за границей. Должен ли я оплачивать полную коммуналку?

Тех, кто работает или учится в другой стране, от стопроцентной коммуналки освобождают. Для этого нужно собрать документы, которые это подтверждают (например, рабочий контракт или договор с вузом), сделать официальный перевод (заверенный у нотариуса или апостилем) и передать в комиссию.

А вот с теми, кто живет за границей, но не работает и не учится, ситуация не совсем ясна. Видимо, они все-таки считаются тунеядцами.

В базу попало 500 тысяч человек – у нас так выросла безработица?

Эксперты говорят, что от этого числа нужно отнять еще тех, кто не занят в экономике, но все равно не должен платить налог: тех, кого недавно сократили на работе (в течение полугода после увольнения), окончившие вуз (до конца календарного года после получения диплома) и т. д. Таким людям нужно представить доказательства того, что они не должны оплачивать полную коммуналку, и из базы их уберут.

- По определению Международной организации труда, уровень безработицы у нас около 6%, это примерно 300 тыс. человек. Цифра 500 тыс., которая к тому же будет сокращена, не кажется такой большой. Ведь кроме безработных (тех, кто ищет работу и готов к ней приступить) там есть люди, которые по каким-то причинам не хотят или не могут работать, живут на деньги членов семьи, - считает социолог Елена Артеменко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кто не должен оплачивать полную коммуналку?*

- Официально работающие, в том числе по договору подряда

- Ипэшники

- Ремесленники

- Живущие или учащиеся за границей

- Студенты

- Военные

- Те, кто воспитывает ребенка до 7 лет

- Супруги военных или тех, кто проходит распределение, в населенном пункте, где нет возможности устроиться на работу

- Супруги дипломатов

- Те, кто выращивает овощи-фрукты или разводит животных на собственном участке

*Полный список см. в Положении о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике.