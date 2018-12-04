Двухэтажный магазин H&M могут открыть в Green City на Каменной Горке

В Беларуси должен открыться первый магазин бренда H&M. Компания ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел» 23 ноября зарегистрировалась в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Предполагается, что двухэтажный магазин H&M откроется в торговом центре Green City на Каменной Горке, плюс будет еще несколько магазинов поменьше. Но конкретики пока нет: договоры на аренду не подписаны, вакансий на сайтах не найти. Скорее всего, первый магазин откроется в конце 2019 года. Например, прошлым летом в Dana Mall открылся первый в Беларуси магазин одежды Zara. С момента регистрации бренда до открытия первого магазина прошло 15 месяцев.

Шведский бренд входит в топ-100 самых дорогих компаний в мире и известен благодаря своей недорогой одежде, обуви и аксессуарам. Кроме масс-маркета компания создает одежду совместно с мировыми домами мод: Marc Jacobs, Ralph Lauren, Moschino и др. Стоят такие лимитированные коллекции обычно меньше дизайнерских и разлетаются за считаные часы. Каждый год выходят и коллекции бренда, сделанные вместе со звездами. Например, новогодняя одежда от Кэти Перри, купальники от Кайли Миноуг и платья от Мадонны.

H&M - второй по величине ретейлер после испанской корпорации Inditex, которая владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear. К слову, все бренды Inditex пришли в Беларусь одновременно и тоже недавно - летом 2017 года. А весной следующего года в Беларусь пожалует еще и New Yorker.

Кстати, первый магазин H&M в Москве открылся еще в 2009 году, а вот в Киеве - только летом этого года. На открытии в Киеве был настоящий ажиотаж: люди ночевали прямо в торговом центре, а очереди в кассы были чуть меньше очередей в Лувр. Белорусы в день открытия под магазинами не спят, но в очередях стоят исправно, ведь первым покупателям обычно дают большие скидки и подарки. Например, на открытии все той же Zara покупательницы жаловались, что стояли в очереди у касс и примерочных по полчаса.

КСТАТИ

Относительная дешевизна бренда дорого обходится для экологии: компанию не раз обвиняли в загрязнении окружающей среды. В ответ на это H&M запустила линейку одежды из органического хлопка и организовала сбор старых вещей, которые любой покупатель может принести в магазин в обмен на скидку. А к 2020 году пообещала совсем избавиться от вредных для экологии тканей.

Критиковали компанию и за ущемление прав рабочих (а их больше 850 тысяч!) в странах третьего мира, где находится производство. Мол, платят им копейки, а работают сотрудники больше положенного. Например, в Камбодже более 70 работников одновременно упали в обморок из-за истощения, вызванного плохими условиями труда и недоеданием. В компании заявили, что работают над этой проблемой.