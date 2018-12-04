Александр Лукашенко об IT: «В этом году принесет нам только по экспорту около полутора миллиардов долларов»

Появились фрагменты интервью телеканалу «Россия 24» Александра Лукашенко, которое он дал 29 ноября. Президент рассказал о…

… IT

«Если уж откровенно говорить, то это (IT-сектор, - ред.) один из таких драйверов, который в этом году принесет нам только по экспорту около полутора миллиардов долларов. Это приличная сумма для нас. Но драйвер этот открылся не вчера, когда модно стало говорить о цифровизации».

Сфера IT, по мнению президента, развивалась постепенно. Перспективы увидели больше 10 лет назад, поэтому создали Парк высоких технологий.

«В основе лежал человеческий, как модно сейчас говорить, капитал, который уходит корнями в наши общие времена. У нас и образование было солидное: радиотехники, математики. Мы это сохранили, и оттуда мы вырастаем».

… СТАРЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Еще одно важное направление для развития экономики – модернизация предприятий старой школы (МАЗ, БелАЗ, МТЗ).

«Для нас драйвер - это не взять и сломать якобы неэффективное и что-то создавать с нуля, хотя и с нуля что-то надо было создавать. На новое много денег надо, специалисты нужны. А мы это, сохранив, реанимировали и вкладывали средства в эти школы. И получили колоссальный эффект.

… ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ

«Я полечу в Петербург для того, чтобы традиционно встретиться в преддверии нового года с главами государств и обсудить при всем прочем животрепещущие вопросы. Если говорить о нашем сотрудничестве с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС, у меня одна проблема: мы договаривались о свободном движении рабочей силы, капиталов, услуг, товаров и так далее. Без этого не может быть ЕАЭС и даже Таможенного союза». «Все почему-то говорят: вот, Лукашенко все про эти газ, нефть и так далее. Для нас важно, чтобы мы со смоленским, московским, питерским предприятиями работали в равных условиях. Тогда создается конкурентоспособность нормальная. Что такое, если предприятие в Казахстане или России работает в лучших условиях, чем наши? Это значит, на наших предприятиях со временем можно поставить крест».

… СТОИМОСТИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Президент рассказал, что для белорусских предприятий цена на газ в несколько раз выше, чем для российских.

«И зарплата тогда у людей не получается такая, как в России. То есть разные условия. Я с этим еду прежде всего».

… ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ

«Два года прошло, мы посмотрели: да, недополучаем определенную сумму. Мы понимаем, за счет кого. Россия тоже немного недополучает этих средств. Поэтому мы и говорим: давайте, как тогда договаривались, - через два года возвращаемся и смотрим, что по факту».

По информации belta.by