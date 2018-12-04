2018-12-04T17:27:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Чтобы проверить себя в базе тунеядцев, нужно прийти в исполком за паролем. Но как сделать это, если я живу за границей?»

Продолжаем разбираться, как работает новый декрет о тунеядстве
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Как живущим за границей проверить себя по базе тунеядцев?Как живущим за границей проверить себя по базе тунеядцев?Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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С 1 декабря в стране заработала база тунеядцев. Доступ к ней есть у каждого белоруса, так что можно проверить, есть ли в этой базе и нужно ли вам будет со следующего года платить полную коммуналку. Но чтобы туда попасть, нужно прийти в исполком с паспортом и получить специальный логин и пароль.

- Я живу и работаю в Москве, приезжать в ближайшее время не планирую. Могу ли я как-то проверить себя по базе, будучи за границей? – дозвонилась до «Комсомолки» читательница Алина.

Этот вопрос мы адресовали Министерству труда и соцзащиты.

- Для получения информации о том, содержатся ли сведения о гражданине в базе данных, можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации посредством телефонного звонка или письменного обращения, в том числе и на адрес электронной почты комиссии. При этом для идентификации гражданина необходимо сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность, - объяснили в Минтруда.

В ведомстве нас заверили, что на сайтах исполкомов есть специальные разделы, посвященные всем вопросам декрета о тунеядстве. В них и будут все нужные контактные данные. Что ж, попробуем их найти.

На сайте Мингорисполкома действительно есть раздел, который называется «Декрет №3 «О содействии занятости населения». В нем, в свою очередь, есть подраздел «Постоянно действующие комиссии». Там можно выбрать район столицы, где вы зарегистрированы, и получить телефон и электронную почту комиссии (а заодно узнать, кто входит в ее состав).

Кроме этого мы проверили и сайты нескольких райисполкомов. Схема такая же – в нужный раздел можно попасть прямо с главной страницы.

БУДЬ В КУРСЕ!

Тем, кто работает или учится в другой стране, платить налог на тунеядство не нужно. Но это сначала нужно доказать. Для этого нужно получить документы, подтверждающие ваш статус (например, рабочий контракт или договор на обучение), сделать официальный перевод (заверенный апостилем или у нотариуса) и отправить в комиссию по той же электронной почте.

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