- Надеюсь, что я выдержу это все, - говорит женщина, сжимая руки. - Я в закрытом гробу хоронила свою девочку.

В коридоре суда у зала №18 стоят еще несколько женщин: мама одной из убитых девушек Нина Климова, крестная девушки…

Во вторник, 4 декабря, в суде Бобруйского района начали рассматривать дело о двойном убийстве, которое произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир. Накануне вечером они отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу. Мужчину, с которым накануне видели девушек, задержали в тот же день.

В коридоре суда у зала №18 стоят еще несколько женщинФото: Алеся ДОБЫШ

Приехала в суд и мама второй убитой девушки, Елена Крюшкина. По делу она проходит как потерпевшая.

В клетке - 36-летний Александр Осипович. Он отвечает на вопросы суда, изредка подсматривая в тетрадку. Окончил ПТУ по специальности «токарь». Разведен, детей нет. Раньше был судим 4 раза: за кражу, грабеж, злостное хулиганство, причинение тяжких телесных повреждений. Первый раз он попал за решетку в 2000 году, всего Осипович провел в колониях 11,5 года.

В клетке сидит Александр Осипович, который изредка подсматривает в тетрадку.Фото: Алеся ДОБЫШ

Освободился он 16 сентября 2017 года, устроился на работу в частную фирму сборщиком окон.

"Я помню, что нанес не меньше 8 ударов ножом - оказалось, 77"

В обвинении указано, что 20 июля Осипович выпивал вместе с девушками. В какой-то момент у них возникла ссора - мужчина стал избивать Кристину и Алесю.

Девушки испугались и закрылись в ванной комнате - тогда Осипович взял молоток, ножи и ворвался в ванную. Он нанес Алесе Климовой 77 ударов молотком и ножами, в том числе 48 - по голове.

Кристине Крюшкиной обвиняемый нанес не меньше 16 ударов ножом и руками, 2 удара в шею и голову. После убийства Осипович собирался расчленить трупы, но не успел - его задержали.

Как только прокурор начинает зачитывать длинный список травм, которые получили девушки, их мамы перестают сдерживать слезы.

- Частично признаю, - прокомментировал обвинение Александр Осипович. - Не признаю, что принял меры к расчленению и сокрытию трупов.

Он спокойно и не торопясь рассказывает подробности тех событий. Вечером 19 июля после работы Осипович со знакомыми пил пиво, потом приехал домой, взял у сожительницы деньги и пошел в кафе «Престиж».

- В то время как я там отдыхал, подошла Алеся Климова - сказала, что меня знает, начала разговор со мной. Я ответил, что не знаю ее, и ушел дальше отдыхать, - говорит обвиняемый. В кафе он пил пиво, коньяк, водку, курил кальян.

- Когда кафе закрылось, я вышел домой и направился к такси. Подошла Климова и попросила их подвезти - я согласился. Но сначала мы отправились за пивом на заправочную станцию. Пили его уже в квартире - это квартира моей матери, но она там постоянно не живет.

Мужчина уверяет, что девушки сами пошли за ним из такси – он их с собой не звал.

- Они сами навязались. Зачем они мне? Вступать с ними в половую связь я не собирался. После, утром, я начал собираться на работу и обнаружил, что нет ключей от квартиры. Начал спрашивать у девушек - они смеялись, прикалывались. Я ударил Крюшкину в верхнюю губу, чтобы она перестала смеяться. Климова сказала, что выкинула ключи в окно. Я спустился, искал ключи. Когда вернулся, увидел, что Климова лазит в шуфлядках. Она увидела меня, закричала «Он опять пришел!» - и они закрылись в ванной.

Осипович стучал в дверь, но девушки не открывали. Тогда, по его словам, он выпил пива, покурил на кухне, а потом опять стал требовать, чтобы они вышли. Почему девушки звонили в милицию, если он им якобы не угрожал, обвиняемый объяснить не смог.

- Когда я ворвался в ванную, телефон у одной из них был в руках. Климова с чем-то в руках на меня напала, начала наносить удары - оказалось, что это был молоток. Что у меня было в руках, не помню. После я услышал слова Крюшкиной: «Я тебя, с...а, завалю». 70% всей картины случившегося я не помню. Я помню, что нанес не меньше 8 ударов ножом - оказалось, 77, - тихо говорит Александр Осипович.

- Когда утром проснулся, около 11 утра, в ванной лежали два трупа - девушки были обнаженные. Наверное, я их раздел, но как это было, не помню. Я убрался в квартире, вытер кровь, собрал мусор и грязную одежду и выкинул в мусорный бак. После чего встретил знакомого, купили пива, выпили. Позвонил на работу, сказал, что меня не будет. Купил пакеты для мусора, пива, сигарет и сидел возле подъезда, ждал, когда придут сотрудники милиции.

- Сказка, - вздыхают в зале родственники убитых.

«Хотел повеситься, но не нашел веревку»

Судья задает обвиняемому много вопросов, пытается понять причины такого поступка.

- Скажите, что в жизни вам не хватало? В Бобруйске же работу можно найти, женщина у вас есть, у нее квартира есть. Мать вам свою квартиру оставила, чтобы не мешать. Чего не жить, Осипович?

- Мозгов мне не хватало, - ухмыляется мужчина.

- Как вы могли лечь спать, понимая, что два трупа в ванной? – спрашивает судья. Обвиняемый молчит, вместо него говорит мама Алеси: « Устал убивать».

- Когда вы проснулись и увидели, что в ванной два трупа, что подумали?

- Повеситься надо, что подумал, - опускает голову Осипович. - Да веревку не нашел.

У потерпевшей Нины Климовой к обвиняемому много вопросов: например, почему на нем не было ни царапины, если девушки якобы на него нападали, куда пропали вещи ее дочери Алеси. Она громко и возмущенно обращается к мужчине:

- Наши девочки лежат там. У Алеси не было лица, не было головы, рука разбита – видимо, заслонялась, а ты ее молотком бил. Так чего ты не покончил с собой? Веревки не было? Мне бы позвонил, я бы тебе и веревку, и мыло дала. А когда в магазин пошел после убийства, смеялся, улыбался и всех шоколадками угощал.

КСТАТИ

После проверки прокуратуры наказали сотрудников УВД

В июле преступление прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

- Могу только сказать, что по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология - о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления, - цитировала главу МВД belta.by.

У министра были вопросы и к сотрудникам милиции по поводу профилактики, контроля за поведением людей, которые раньше совершали преступления.

В октябре прокуратура Бобруйска выявила нарушения в работе милиции. Сотрудники УВД плохо контролировали поведение этого мужчины, который состоял на профилактическом учете: не соблюдали периодичность профилактических мероприятий, посещали его по месту регистрации только формально, не проверяли сведения о том, что мужчина периодически жил у знакомой, не заполняли и не выставляли информационно-поисковую карту.

В прокуратуре сделали вывод, что к преступлению привело в том числе и то, что обвиняемый оказался вне поля зрения сотрудников милиции.

Должностных лиц УВД Бобруйского горисполкома привлекли к ответственности.

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