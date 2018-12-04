2018-12-04T11:45:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске начался суд по делу об убийстве двух девушек

Их нашли мертвыми в квартире мужчины, с которым они познакомились в кафе
Алеся ДОБЫШ
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В суде Бобруйского района начали рассматривать дело о двойном убийствеВ суде Бобруйского района начали рассматривать дело о двойном убийствеФото: Алеся ДОБЫШ
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- Надеюсь, что я выдержу это все, - говорит женщина, сжимая руки. - Я в закрытом гробу хоронила свою девочку.

В коридоре суда у зала №18 стоят еще несколько женщин: мама одной из убитых девушек Нина Климова, крестная девушки…

Во вторник, 4 декабря, в суде Бобруйского района начали рассматривать дело о двойном убийстве, которое произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир. Накануне вечером они отдыхали в кафе, познакомились там с мужчиной и уехали на такси к нему домой. Утром одна из девушек еще успела позвонить в милицию - сказала, что закрылась в ванной с подругой, с обратной стороны в дверь ломится мужчина. Но девушка не успела назвать полный адрес, и сотрудники милиции в нужный дом попали не сразу. Мужчину, с которым накануне видели девушек, задержали в тот же день.

В коридоре суда у зала №18 стоят еще несколько женщин Фото: Алеся ДОБЫШ

В коридоре суда у зала №18 стоят еще несколько женщинФото: Алеся ДОБЫШ

Приехала в суд и мама второй убитой девушки, Елена Крюшкина. По делу она проходит как потерпевшая.

В клетке - 36-летний Александр Осипович. Он отвечает на вопросы суда, изредка подсматривая в тетрадку. Окончил ПТУ по специальности «токарь». Разведен, детей нет. Раньше был судим 4 раза: за кражу, грабеж, злостное хулиганство, причинение тяжких телесных повреждений. Первый раз он попал за решетку в 2000 году, всего Осипович провел в колониях 11,5 года.

В клетке сидит Александр Осипович, который изредка подсматривает в тетрадку. Фото: Алеся ДОБЫШ

В клетке сидит Александр Осипович, который изредка подсматривает в тетрадку.Фото: Алеся ДОБЫШ

Освободился он 16 сентября 2017 года, устроился на работу в частную фирму сборщиком окон.

КСТАТИ

После проверки прокуратуры наказали сотрудников УВД

В июле преступление прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

- Могу только сказать, что по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология - о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и основные моменты преступления, - цитировала главу МВД belta.by.

У министра были вопросы и к сотрудникам милиции по поводу профилактики, контроля за поведением людей, которые раньше совершали преступления.

В октябре прокуратура Бобруйска выявила нарушения в работе милиции. Сотрудники УВД плохо контролировали поведение этого мужчины, который состоял на профилактическом учете: не соблюдали периодичность профилактических мероприятий, посещали его по месту регистрации только формально, не проверяли сведения о том, что мужчина периодически жил у знакомой, не заполняли и не выставляли информационно-поисковую карту.

В прокуратуре сделали вывод, что к преступлению привело в том числе и то, что обвиняемый оказался вне поля зрения сотрудников милиции.

Должностных лиц УВД Бобруйского горисполкома привлекли к ответственности.

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