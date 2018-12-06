Белоруска переехала в Турцию: «В Стамбуле, как и в Минске, на семью надо иметь $1500»

Анастасия Колягина из Могилева живет в Стамбуле больше трех лет. Она рассказала «Комсомолке», какая зарплата считается нормальной и чем «курортные турки» отличаются от городских.

- У меня с детства было предчувствие, что я вряд ли проведу на родине всю жизнь. Не из-за того, что меня глобально что-то не устраивало, скорее из-за открытости миру. Кстати, моя прапрабабушка была турчанкой и жила в Беларуси, - рассказывает Анастасия.

Фото: личный архив.

«О том, что буду жить в Турции, еще пять лет назад даже не думала»

- Я поступила на факультет международных отношений БГУ, специальность «Востоковедение». На выбор было три языка – китайский, корейский и турецкий. До выбора языка я ни разу не была ни в Турции, ни в Корее, ни в Китае.

Фото: личный архив.

В Турцию первый раз попала уже студенткой: после второго курса получила летнюю стажировку на языковых курсах в Измире. О том, что буду тут жить, не думала даже во время учебы. Язык рассматривала исключительно как рабочий инструмент.

- Как переехала?

- Сразу после учебы начала работать на турецкие компании. В 2013-м году полетела в Сочи – крупная турецкая компания занималась там строительством и управлением отелей к Олимпиаде. На этой работе я познакомилась с Азизом, своим будущем мужем. Он профессиональный шеф-повар.

Фото: личный архив.

- На каком языке вы говорите между собой?

- Большую часть времени на турецком. Для практики стараемся периодически говорить на английском. Русский язык муж знает на базовом уровне, а на белорусском пока только несколько фраз: «Як справы?», «Усе добра».

Фото: личный архив.

«Нормальная зарплата - $1500»

- Переехать в Стамбул мы решили после того, как у него появилось предложение работать летающим шефом в «Турецких авиалиниях». Работа заключалась в том, чтобы обслуживать пассажиров бизнес-класса на трансатлантических перелетах. У нее была приятная особенность: после перелетов, которые длились 10-15 часов, команде давали провести в месте назначения от одного до нескольких дней. Они не только отдыхали, но и путешествовали, смотрели мир. Пока Азиз работал на эту компанию, он побывал в США, Бразилии, Японии, Китае, Корее и еще куче интересных мест. Честно говоря, душила белая зависть!

Фото: личный архив.

Сейчас он проходит стажировку в ресторане Noma в Копенгагене (у него две звезды Мишлена, а в 2010 году его признавали «лучшим рестораном в мире», - Прим. Ред.), а я работаю в Maxx Royal Resorts и Voyage Hotels, сети отелей класса «люкс» в департаменте, который занимается пиаром и маркетингом на внешнем рынке.

Фото: личный архив.

- Как в Турции обстоят дела с работой? Тяжело найти место с достойной зарплатой?

- Коммуникабельному человеку, который умеет быстро учиться и «вертеться», не особенно. Но, конечно, нужно знание языка. Как везде: для того чтобы получить хорошую работу, нужен опыт и частичка везения. Приличная зарплата по турецким меркам зависит от места проживания и жизненных стандартов. Например, в Стамбуле для семейной пары без детей считается нормальным иметь минимум 1,5 тысячи долларов.

Фото: личный архив.

- Сколько стоит жилье?

- Снимать квартиру в хорошем районе стоит около 2000 лир (приблизительно 500 долларов). Коммуналка недешевая, стоит столько, сколько расходуешь, плюс налог. Отопление и обогрев воды почти везде считаются индивидуально. У нас получается не слишком много, поскольку отопление включаем реже, чем обычная турецкая семья (спасибо белорусской закаленности!). Выходит примерно 75 долларов - за электричество, воду, газ и сбор за уборку подъезда.

Фото: личный архив.

То, кто будет жить с тобой рядом, зависит от района. Не могу сказать, что в Бахчелиэвлер, моем районе, есть радикальные мусульмане, но и что их совсем нет, тоже не скажу, можно иногда увидеть. Бахчелиэвлер считается районом среднего класса, иммигрантов тут маловато. В будущем я хотела бы переехать.

Фото: личный архив.

Стамбул - огромный город, и это сказывается в том числе и на отношениях соседей. Редко можно встретить подъезд, где каждый будет знать друг друга. Стандартная культура здороваться в принципе много где отсутствует, но у нас в доме есть и приятные исключения: соседи не только здороваются, но и приносят угощения. При этом попросить присмотреть за нашими котами-рыбками-цветами в подъезде я вряд ли смогу доверить кому-либо - нет настолько близких отношений.

Фото: личный архив.

В крупных городах есть все возможные виды транспорта: метро, автобусы, трамваи, маршрутки, паромы. Паром – мой любимый: это мини-прогулка-терапия в любое время года. К сожалению, в Турции не развита велокультура. К велосипедному движению не готовы ни города, ни люди: мало кто задумывается о пользе велосипеда и для себя, и для окружающей среды.

Фото: личный архив.

«Застолья, как в Беларуси, тут тоже есть. И там будет суп!»

- Чего только турки не едят! Популярен фастфуд, стрит-фуд: кебабы, «бургер кинги»-«макдоналдсы»-«киэфси». Очень распространены разные забегаловки с супами и с разным мясом. Мяса и выпечки вообще много.

Фото: личный архив.

Турки любят ходить куда-нибудь поесть. Семья среднего достатка примерно раз в неделю ходит поесть в кафе, чтобы не готовить дома или попробовать то, что самому приготовить сложно. Зависит от уровня кафе, конечно, но вообще это недорого, как и в любой стране с развитым общепитом.

Фото: личный архив.

Традиция устраивать застолья, как в Беларуси, тут тоже есть, но она не так распространена – у родственников моего мужа это, например, не принято.

- Муж-повар готовит дома турецкую еду?

- Специализация у моего мужа совсем не турецкая. Он готовит блюда международной кухни и те, которые входят в категорию fine dining («высокая кухня»). Так что меня Азиз балует чем-то более интересным.

Фото: личный архив.

Турецкая домашняя еда мне не особенно по душе: я не люблю жирную пищу (традиционная турецкая еда масло не жалеет!) и не ем мясо, а его можно найти чуть ли не в каждом блюде. Но в какие бы гости ты ни пришел, почти всегда будет суп (если чечевичный, вообще праздник!) и овощной салат. Но в целом турецкая кухня очень разнообразная и довольно сильно отличается от региона к региону.

Я полюбила меззе (закуски с овощами с соусами), хуммус, чечевичный суп, айран, тахинную пасту с вытяжкой из шелковицы или винограда. Нравится, что в магазинах очень большой выбор мягких белых сыров, продается натуральный йогурт в упаковках по два литра и круглый год есть свежие местные овощи и фрукты. А в морских городах – действительно свежевыловленная рыба.

Фото: личный архив.

- Жаришь иногда драники из ностальгии?

- Белорусскую еду (драники, бабки, блины с мачанкой) – редко. Часто варю гречку. Осталась привычка есть овсяную кашу по утрам, редко балую себя сырниками. Вот чего иногда не хватает, так это черного хлеба, еще творога в нашем понимании (здесь весь творог называется сыром, который они добавляют в пироги, поэтому он либо соленый, либо не той консистенции) и нашего кефира: здешний отличается по вкусу и по консистенции - иногда похож на воду из лужи, иногда на жидкий йогурт. И белорусских лесных ягод в большом количестве, а не привозных по бешеным ценам!

Фото: личный архив.

«Вернуться в Беларусь? Легко»

- Какие у турков ценности?

- Главная ценность - семья. Из материальных - квартира, это обязательно. Без нее многие традиционные семьи не выдают дочерей замуж. Впрочем, современная молодежь либеральной настроенности от этих ценностей уже отходит. Еще дети – это турецкая зависимость, их просто обожают.

- Турки – более галантные, чем наши мужчины?

- Стереотипы такие стереотипы! В любой стране, в любом народе есть абсолютно разные люди. В Беларуси есть заботливые мужчины (я выросла с двумя братьями и лучшим на свете папой!), в Турции тоже есть. «Курортные турки», продавцы кожаных изделий на побережье, наверное, мой самый нелюбимый типаж. Навязчивость, перерастающая в хамство, и повышенное внимание к дамам из зарубежья больше походит на нездоровую зависимость.

Фото: личный архив.

А если говорить о женщинах в Турции, то мне кажется, что большая часть угнетена в правах, только не догадывается об этом. Многие считают нормальным всегда и во всем слушаться мужа, рожать по пять детей и не иметь собственной копейки. Не стоит к тому же забывать, что в глухих селах в дальних районах страны до сих пор есть семейные браки, ранние браки.

Фото: личный архив.

- Вернешься ли когда-нибудь в Беларусь?

- Запросто. Важно ведь с кем, а не где. В Беларуси остались мои родные и друзья. Главное – найти интересную работу, а со всем остальным я, в принципе, умею жить.