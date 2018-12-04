2018-12-05T12:23:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите, как выглядят флаги других стран в стиле Беларуси и наоборот

Флешмоб устроили фанаты вексиллологии на Реддите
Дарья ПУТЕЙКО
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Флаг Португалии + флаг Беларуси = вот это. Фото: reddit.comФлаг Португалии + флаг Беларуси = вот это. Фото: reddit.com
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Флешмоб появился на Реддите – самом крупном имиджборде в интернете (кстати, создатель сайта Алексис Оганян женат на теннисистке Серене Уильямс).

Идея возникла в разделе «Вексиллология», на который подписано 208 тысяч фанатов флагов. Пользователи стали по-разному пародировать официальный флаг Беларуси – например, создавать по принципу «орнамент + два цвета» флаги других стран или скрещивать красно-белый флаг Беларуси с похожим на него португальским.

Посмотрите, что получилось.

Сверху флаг Анголы, снизу - флаг Анголы в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху флаг Анголы, снизу - флаг Анголы в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху флаг Аргентины, снизу - флаг Аргентины в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху флаг Аргентины, снизу - флаг Аргентины в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху флаг Казахстана, снизу - флаг Казахстана в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху флаг Казахстана, снизу - флаг Казахстана в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

И ответ: сверху Беларусь, снизу - Беларусь в стиле Казахстана. Фото: reddit.com

И ответ: сверху Беларусь, снизу - Беларусь в стиле Казахстана. Фото: reddit.com

Вверху официальный флаг Боснии и Герцоговины, внизу фантазия на тему белорусского флага. Фото: reddit.com

Вверху официальный флаг Боснии и Герцоговины, внизу фантазия на тему белорусского флага. Фото: reddit.com

Вверху реальный флаг Венгрии, внизу - венгерский флаг в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Вверху реальный флаг Венгрии, внизу - венгерский флаг в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Вверху Индия, внизу - Индия в белорусском стиле. Фото: reddit.com

Вверху Индия, внизу - Индия в белорусском стиле. Фото: reddit.com

Вверху канадский кленовый лист, внизу - фланель! Фото: reddit.com

Вверху канадский кленовый лист, внизу - фланель! Фото: reddit.com

Колумбия в реальной жизни и Колумбия в реальности официального белорусского флага. Фото: reddit.com

Колумбия в реальной жизни и Колумбия в реальности официального белорусского флага. Фото: reddit.com

Сверху флаг Мальты, снизу - белорусско-мальтийская фантазия. Фото: reddit.com

Сверху флаг Мальты, снизу - белорусско-мальтийская фантазия. Фото: reddit.com

Литовская Литва сверху, белорусская Литва снизу. Фото: reddit.com

Литовская Литва сверху, белорусская Литва снизу. Фото: reddit.com

Вверху настоящая Словакия, внизу - белорусская версия. Фото: reddit.com

Вверху настоящая Словакия, внизу - белорусская версия. Фото: reddit.com

Флаг США и разобранный на цвета флаг США с джинсовой полоской. Фото: reddit.com

Флаг США и разобранный на цвета флаг США с джинсовой полоской. Фото: reddit.com

Сверху настоящий Туркменистан, снизу - Туркменистан в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху настоящий Туркменистан, снизу - Туркменистан в стиле Беларуси. Фото: reddit.com

Сверху - флаг Шотландии, снизу - шотландская клетка и официальные цвета. Фото: reddit.com

Сверху - флаг Шотландии, снизу - шотландская клетка и официальные цвета. Фото: reddit.com

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