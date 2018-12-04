Посмотрите, как выглядят флаги других стран в стиле Беларуси и наоборот
Флешмоб появился на Реддите – самом крупном имиджборде в интернете (кстати, создатель сайта Алексис Оганян женат на теннисистке Серене Уильямс).
Идея возникла в разделе «Вексиллология», на который подписано 208 тысяч фанатов флагов. Пользователи стали по-разному пародировать официальный флаг Беларуси – например, создавать по принципу «орнамент + два цвета» флаги других стран или скрещивать красно-белый флаг Беларуси с похожим на него португальским.
Посмотрите, что получилось.
Сверху флаг Анголы, снизу - флаг Анголы в стиле Беларуси. Фото: reddit.com
Сверху флаг Аргентины, снизу - флаг Аргентины в стиле Беларуси. Фото: reddit.com
Сверху флаг Казахстана, снизу - флаг Казахстана в стиле Беларуси. Фото: reddit.com
И ответ: сверху Беларусь, снизу - Беларусь в стиле Казахстана. Фото: reddit.com
Вверху официальный флаг Боснии и Герцоговины, внизу фантазия на тему белорусского флага. Фото: reddit.com
Вверху реальный флаг Венгрии, внизу - венгерский флаг в стиле Беларуси. Фото: reddit.com
Вверху Индия, внизу - Индия в белорусском стиле. Фото: reddit.com
Вверху канадский кленовый лист, внизу - фланель! Фото: reddit.com
Колумбия в реальной жизни и Колумбия в реальности официального белорусского флага. Фото: reddit.com
Сверху флаг Мальты, снизу - белорусско-мальтийская фантазия. Фото: reddit.com
Литовская Литва сверху, белорусская Литва снизу. Фото: reddit.com
Вверху настоящая Словакия, внизу - белорусская версия. Фото: reddit.com
Флаг США и разобранный на цвета флаг США с джинсовой полоской. Фото: reddit.com
Сверху настоящий Туркменистан, снизу - Туркменистан в стиле Беларуси. Фото: reddit.com
Сверху - флаг Шотландии, снизу - шотландская клетка и официальные цвета. Фото: reddit.com