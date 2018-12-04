2018-12-04T14:11:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Золотой граммофон» в Минске: как посмотреть концерт за 0 рублей

9 декабря в «Минск-Арене» пройдет главная музыкальная премия России «Золотой граммофон»
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Бесплатно посмотреть трансляцию звездного шоу с участием Веры Брежневой и Валерия Меладзе можно будет на стрим-канале VOKA LIVE.

Стать зрителем главных музыкальных событий Минска наконец-то можно не только по билетам. Стримовый канал VOKA LIVE, запущенный в октябре, открывает любителям музыки свободный доступ к ярким и обязательным для посещения концертам и фестивалям.

Осенью белорусы следили онлайн за концертами Brainstorm, NIZKIZ, «Петли Пристрастия», ALEKSEEV, LOUNA и других исполнителей, в декабре - смогут посмотреть шоу номер один в сфере поп-музыки. Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева, Ани Лорак, Юлианна Караулова, Диана Арбенина - практически все авторы летних хитов и вирусных видео - выступят в «Минск-Арене» на ежегодной премии «Золотой граммофон».

Премия пройдет в Минске уже в третий раз, но впервые стать ее зрителем можно онлайн. Притом совершенно бесплатно. Для сравнения: стоимость билетов в зал на «Золотой граммофон» достигает 280 рублей.

Эксклюзивная трансляция из «Минск-Арены» начнется 9 декабря в 19.00 на стрим-канале VOKA LIVE. Для создания картинки, которая передаст весь масштаб и зрелищность музыкального шоу, организаторы установят в зале камеры с записью видео в формате Full HD.

Следить за премией в режиме реального времени можно с любого устройства: телевизора, компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона в сети любого оператора.

Для просмотра на компьютере или ноутбуке нужно пройти авторизацию на сайте по номеру телефона. Для удобства владельцам смартфонов и планшетов рекомендуют установить мобильное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS). Для тех, кто будет наблюдать за концертом дома перед экраном телевизора, есть приложение VOKA для Smart TV или ТВ-приставка.

Тем, кто пропустит трансляцию 9 декабря, предлагают посмотреть премию в записи на voka.tv.

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