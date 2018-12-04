Илья Авербух: «При постановке «Щелкунчика» совершил музыкальное хулиганство»

Прославленный фигурист, призер Олимпийских игр, режиссер и продюсер Илья Авербух 15 декабря на «Минск-Арене» представит новогоднее шоу «Щелкунчик и Мышиный король». В преддверии гастролей мы расспросили его о ледовом спектакле, который он привезет в Беларусь, о работе с певцом Робби Уильямсом и о предстоящем в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию

- «Щелкунчик и Мышиный король» - это ледовое шоу, спектакль, сказка на льду?

- Это не шоу, так как оно подразумевает дивертисмент, когда каждый артист выходит со своим номером. «Щелкунчик» - новогодний ледовый спектакль с сюжетом. В каком-то смысле я совершил хулиганство: в спектакле есть музыка Чайковского, написанная не только к «Щелкунчику». С композитором Романом Игнатьевым мы пошли чуть-чуть дальше и положили на некоторые композиции слова - получились вокальные партии, которые певцы исполнят вживую. Зрители увидят ледовый балет, а также танцоров современной хореографии. Солировать будут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин.

- Понятно, что ваши постановки - это бренд и знак качества. Назовите еще несколько причин, почему еще зрители должны прийти на «Щелкунчик»?

- Спектакль получил несколько театральных наград, пользовался успехом во многих городах России и Европы и впервые приезжает в Минск. Все будет так, как любит публика: сказочно, празднично. Взрослые наверняка оценят выступление фигуристов топового уровня, акробатические и цирковые номера, а также партии вокалистов.

Классическую историю я постарался рассказать нетривиально. Причем я хотел передать весь сюжет сказки Гофмана - ведь обычно первую часть при постановках опускают. В ней Гофман рассказывает, как юноша расколол орех Кракатук, тем самым расколдовал принцессу, вызвав мышиный гнев, и превратился в Щелкунчика. Мне показалось это важным. Плюс форма мюзикла интересна и понятна. Еще детей до 12 лет ждет сюрприз - сладкое угощение.

- «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик» - это классика. Сделать постановку на основе современного произведения – авантюра?

- Вынашиваю одну идею. Мне нравится, когда классический понятный сюжет сочетается с новой трактовой. Раньше я делал это смело, но все-таки в рамках той эпохи, когда было написано произведение. Сейчас мне хочется пойти дальше. Имея статус признанного режиссера, хочется дальше идти смелее.

- Читал, что, когда вы начинали делать ледовые шоу в 2003 году, ушли в минус на 100 тысяч долларов и продали машину. Но все равно верили в свое дело и его перспективы…

- В этом году мы празднуем 15-летие этого пути. И когда оглядываешься, понимаешь, что было много всего. Мы сделали сильный бренд, получили много наград, сейчас у нас подведение итогов. Это еще совпало с моим 45-летием (юбилей будет 18 декабря. - Ред.).

- Путь был тернистым?

- Конечно. Это сейчас со стороны кажется, что все легко. Когда начинал, фигурное катание в России в плане интереса было на спаде. Начинали с нуля, плюс не сразу стали правильно делать расчеты в бизнес-планах. Ошибок хватало. Зато теперь большой опыт, много связей, наработок. То, на что раньше тратили много сил, сейчас делается на автомате.

Первую прибыль от проекта получил только на третий год. Пусть изначально не было финансовых дивидендов, зато бренд уже складывался, и я получил приглашение на Первый канал как режиссер и продюсер для воплощения телевизионного проекта. Это вывело на новый уровень по всем показателям. Говорю это к тому, что в бизнесе не всегда измеряется прямым и моментальным успехом: вложил и тут же получил.

- Бывшие фигуристы редко становятся режиссерами такого масштаба.

- Мне повезло: за счет телевизионного проекта, где было много номеров, я приобрел колоссальный опыт постановок, любой режиссер о таком может только мечтать. С другой стороны, я бы хотел получить режиссерское образование в ГИТИСе. Но как такового жанра ледовой режиссуры нет. В каком-то смысле я самоучка, много делаю интуитивно.

- Режиссура церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года - самый большой стресс в жизни?

- Самый большой стресс меня ждет впереди (улыбается). Я буду режиссером-постановщиком универсиады в Красноярке - это знаковое событие. Чемпионат мира же вспоминают как сумасшедший драйв. Он получился праздничным, пусть и стрессовым. Горжусь, что довелось быть режиссером той церемонии, но она все-таки длилась 15 минут. В то же время там были звезды уровня Робби Уильямса, оперная дива Аида Гарифуллина. Они сами по себе уже делают проект успешным. Моя задача - завести этот механизм, чтобы появилась атмосфера праздника.

- С Робби Уильямсом общаетесь?

- Общение не продолжаем. Вообще он был очень профессионален, волновался, приехал на репетиции за несколько дней, мы с ним проходили весь маршрут церемонии. Конечно, мы с ним не режиссировали финальный жест, который он сделал (Уильямс показал средний палец. - Ред.). Убежден, что он его сделал не по отношению к России. Скорее, это было адресовано тем, кто осуждал его в том, что он поехал на чемпионат мира. Надо понимать, что Робби хулиган, провокатор. Это шоу-бизнес и ничего более.

- Есть представление, что режиссеры - диктаторы. Какой вы?

- Я стараюсь работать исходя из такого принципа: мы одна семья, делаем общее дело. В какой-то момент я могу стать авторитарным, но мне тяжело это дается. Хотя никогда не позволю себе повышать голос.

- В конце января будущего года в Минске пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Расскажите как профессионал, какое место в иерархии занимают такие турниры?

- Минску очень повезло, что у вас пройдет такой престижный турнир. В иерархии он стоит в топ-3, топ-4. В сезоне у фигуристов есть чемпионат мира (самый престижный), финал чемпионской серии гран-при, континентальные чемпионаты. Так как многие ведущие фигуристы из Европы, конкуренция очень высока. Представительство россиян сейчас очень сильное, уверен, что у нас будут золотые медали. Должны приехать топ-фигуристы. Если все сложится, зрители увидят дуэль Алины Загитовой и Жени Медведевой. Лиза Туктамышева блестяще выступает. Женский турнир очень сильный.

- Кажется, сейчас к фигурному катанию дополнительное внимание появилось за счет противостояния Загитовой и Медведевой. Бывшие подруги теперь не общаются, Медведева ушла от тренера Тутберидзе к канадцу Орсеру. Многие следят не только за выступлением, но и за разминкой. Например, на одном из турниров команда Медведевой отказалась от общей зоны для разминки за бортиком – той, куда уже вышли Тутберидзе, Загитова и остальные.

- Любое такое противостояние притягивает внимание. Но я боюсь, как бы не увлеклись этим. Сейчас очень сильны японские фигуристы, может так произойти, что они выйдут на ведущие роли. Но, надеюсь, так не произойдет.

- К Медведевой у вас, наверное, особое отношение. Читал, что вы напрямую причастны к ее становлению как фигуристки.

- С Женей мы работали три года олимпийского цикла. С моими программами она дважды становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Причем, я ставил и произвольную, и короткую программы. Это сотрудничество получилось знаковым. В завершающий сезон Олимпийского цикла, где она, к сожалению, стала лишь серебряной призеркой, я ставил только короткую программу. Мы дружим, всегда буду ее поддерживать, она большая умница. Сейчас у нее сложный период адаптации. Я поддерживаю и Этери Тутберидзе, которая сильно переживает эту историю. Тут нет ни правых, ни виноватых. Надо просто с уважением относится и к выдающемуся тренеру, и выдающейся фигуристке. Время бежит, появилась новая плеяда сильный спортсменов, Жене будет очень сложно вернуть себе мировое лидерство.

- В последнее время фигуристы из Беларуси не могут похвастаться значимыми достижениями. Часто в контексте футбола зрители задают наивный вопрос: неужели нельзя из 10 миллионов (население Беларуси) найти 11 человек, попадающий по мячу? Неужели нельзя найти одного парня и одну девушку, которые хорошо катаются на коньках и могут хотя бы просто попасть на Олимпиаду, чтобы было за кого болеть?

- Для меня такая ситуация странная. Ведь катков в Беларуси вроде бы много. Надо постараться привлечь сильные тренерские кадры. Фигурное катание напрямую зависит от сильного наставника. Рекомендовал бы найти и заинтересовать сильного специалиста. Тем более Минск - прекрасный город. Или Бобруйск – там есть условия и он ближе к России, все-таки российские специалисты сильны. Конкуренция сейчас колоссальная. Выбиться своими силами будет крайне сложно.

- Какие были тяготы и лишения во время вашего выступления?

- Девочки ограничивают себя в еде, это особенно мучительная история, когда происходит взросление. Хотя, мне кажется, сейчас стали проще относится своему внешнему виду. Нас в свое время очень сильно за это ругали. Когда приедем в Минск, вы можете обратить внимание в какой потрясающей форме Алексей Ягудин, который подбирается к 40-летнему рубежу. Как здорово выглядят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин. Часто спрашиваю: в чем секрет? Они говорят, что секрет именно в постоянном движении. В общем, надо двигаться и приходить к нам на спектакль (улыбается).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Новогодняя сказка на льду «Щелкунчик и Мышиный король» - 15 декабря, 11.00, 15.00 и 19.00, «Минск-Арена». Билеты: 15 - 35 руб. Т.(033) 365-00-00.