Во вторник, 4 декабря, в суде Бобруйского района начали рассматривать дело о двойном убийстве, которое произошло в Бобруйске 20 июля. Тела двух девушек, 26 и 27 лет, нашли в ванной комнате одной из квартир. В суде обвиняемый заявил, что девушки сами пошли за ним из кафе, где они и познакомились: «Они сами навязались. Зачем они мне? Вступать с ними в половую связь я не собирался». Мужчина рассказал, как наносил удары, правда, не помнил, что так много (на теле Алеси насчитали 77 ударов). После убийства мужчина хотел повеситься, но «не нашел веревку».

«Дочь была слегка подшофе, поэтому я начала ругаться»

Вечером 19 июля Алеся позвонила маме и сказала, что скоро придет домой с Кристиной, но сначала зайдет в кафе «Престиж», которое находится совсем рядом с домом.

- Кто такая Кристина, я не знала - наверное, они познакомились случайно. Дочь была слегка подшофе, поэтому я начала ругаться и сказала, чтобы шла домой. Я ждала и звонила всю ночь. В полтретьего дня мне позвонили из милиции, сказали, что с номера, который оформлен на меня, звонили две девушки и сказали, что им угрожает мужчина. Действительно, Алесина сим-карта оформлена на меня. Спросили, куда они могли пойти. Я ответила, что Алеся была в кафе. Позже мне перезвонили и сказали, что дочери больше нет.

По словам мамы, Алеся была очень общительная, веселая. Могла выпить пива, но не каждый день.

- Я так поняла, что она встретила эту девочку Кристину, девочка получила зарплату. Они пошли в кафе, расслабились, там им этот товарищ музыку заказывал, оказывал знаки внимания. Как сказал таксист, она не хотела ехать - они просто ее уговорили. Одна она не пошла бы утром к незнакомому мужчине в квартиру. Горе, невосполнимое горе принес нам этот Чикатило. Я хочу, чтобы наказали его по полной, чтобы он всю жизнь помнил. Чтобы все знали, что нельзя трогать чужих детей, нельзя никого лишать жизни. Это страшная боль - похоронить ребенка, даже не видя его, в закрытом гробу.

Лучшая подруга Алеси, Анжела Толочко, говорит, что с прошлой работы девушку уволили - любила выпить. Последние три года она не работала - ее содержала мама. По словам Анжелы, много раз Алеся напивалась до беспамятства, ее не раз забирали в медвытрезвитель.

- Я предложила ей поработать в той фирме, где работаю я. В четверг, 19 июля, мы все сделали по работе, и вечером Алеся пришла ко мне в гости. У меня была бутылка водки, сели в беседке, выпили чуть больше половины. Потом ей позвонила мама, сказала идти домой. Я уговаривала ее остаться переночевать, тем более что сожитель ее тогда был на заработках - ни в какую. Лучше бы она со мной осталась - допили и легли бы спать.

«Наверное, пошла в кафе, потому что дождик моросил»

Елена, мама Кристины Крюшкиной, живет в деревне Бобруйского района. А сама девушка жила одна в Бобруйске, работала в магазине. По выходным часто приезжала к маме, собирала ягоды, чтобы подзаработать. Кристина, по словам мамы, была открытой и общительной.

- Да, любила выпить пива. Наверное, молодежь в компании и водку может выпить, как без этого.

Женщина точно не знает, почему ее дочь сидела в кафе до 4 утра.

- Наверное, потому что дождик моросил. Да и работает она там недалеко. На следующий день я приехала к ней в гости - мне никто не открыл, телефон ее не отвечал. Где-то часа в четыре приехала милиция, опросили. А вечером мне сообщили, что случилось.

Женщина не будет взыскивать деньги за моральный ущерб.

- Деньги мою девочку не поднимут. А преступника пусть накажут по полной.

Артур Ворохов, муж сестры Кристины, говорит, что его жена старалась убедить Кристину: ей стоит перестать курить, выпивать.

- Она делала вид, что прислушивалась, но продолжала дальше. После смерти девушки я забирал ее вещи с работы - там были и ключи от квартиры. Значит, в ту ночь она не могла попасть домой, возможно, поэтому поехала в ту квартиру - чтобы скоротать время. Или для того, чтобы продолжить выпивать. Нам она, наверное, постеснялась позвонить - знала, что у нас двое детей, ночевать особо негде. Хотя мы могли бы ее приютить.

Суд по делу продолжится завтра, всего планируется допросить 36 свидетелей.

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