Продавец магазина, который помог задержать педофила: «Я не герой - просто не прошел мимо»

- У нас городок тихий. На моей памяти первый раз такое произошло, - говорит 46-летний лоевчанин Андрей Глезов. Мужчина работает продавцом в магазине. Своих детей у него нет, зато есть много племянников и крестников. - Знакомые звонили, говорили, что я молодец. Но я себя героем не считаю. Я просто правильно поступил в этой ситуации - не прошел мимо.

ЧП произошло в Лоеве, что в Гомельской области, в октябре, причем днем - в четвертом часу.

- Во время обеда я пошел в гости к своему знакомому священнику, но и по пути к нему встретил бывших коллег, уже пенсионерок, Анну и Елену. Они наблюдали за мужчиной и девочкой, которые стояли через дорогу, и попросили меня посмотреть на эту пару, - рассказывает Андрей. - Я обратил внимание на то, что мужчина держит за руку школьницу и, наклонившись, ей что-то говорит. Было видно, что она хочет уйти. Когда же девочка повернулась к нам лицом, я ее узнал. Понял, что это 13-летняя дочка моих знакомых, а с ней неизвестный мужчина.

Андрей решительно направился к девочке с незнакомцем.

- Девочке я сказал идти домой, а мужчину спросил: «Зачем вы дали девочке карточку?» Он ответил: «А что здесь такого?» - и убежал, забрав с собой карту. Мне показалось, что он был нетрезвым.

Спустя какое-то время Андрей зашел к маме девочки, но о случившемся она им ничего не сказала. Уже тогда и выяснилось, что же хотел от нее незнакомец.

- Оказывается, он хотел потрогать ребенка за интимное место. А взамен мужчина предлагал ей воспользоваться его карточкой - сходить в магазин, положить деньги себе на телефон. Мама девочки и ее отчим были в шоке. Сказали, что теперь ребенка нужно встречать из школы. Узнав, что произошло, я позвонил в милицию.

По словам Андрея, злоумышленника поймали в тот же день.

- Как говорил на очной ставке мужчина, он хотел завести девочку под мост. Они как раз стояли рядом с ним…

- Подозреваемому 59 лет. Он дважды судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК РБ («Насильственные действия сексуального характера»), - рассказали «Комсомолке» в УВД Гомельского облисполкома. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.