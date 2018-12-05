Утопивший свою «Субару» под Речицей оказался постоянным участником гонок «Спортсмены – за безопасность»

В интернете набирает популярность видео, где автомобильные покатушки на льду озера закончились провалом во всех смыслах этого слова. Все случилось в воскресенье под Мозырем – на затопленном песчаном карьере в Васьковке. Черная Subaru Impreza – машина с раллийным характером, гоняет по льду, уходя в заносы. В какой-то момент скорость машины снизилась, и она провалилась под лед:

Васьковка, машина ушла под лед. Источник: vk.com/gorodmozyr

- Сашааа…… - с отчаянием говорит голос за кадром. К счастью, никто не пострадал, водитель быстро вылез, машину достали тросами с помощью знакомых. В интернете поползли шуточки про «Сашу-ювелира» и «Безумного Сашу», параллельно обсуждая, как можно было додуматься выехать на машине на лед, толщиной в несколько сантиметров…

Машину доставали тросами с помощью знакомых. Фото паблика "Мозырь".

А тем временем «Комсомолка» узнала о Саше некоторые подробности. Оказывается, машиной управлял 49-летний Александр Гнедько из Мозыря. Его хорошо знают в мозырьской автомобильной тусовке. Александр увлекается автоспортом и участвует в различных любительских автомобильных соревнованиях уже много лет. На своей Subaru Impreza он участвует в трек-днях на аэродроме в деревне Боков, а еще – в соревнованиях, которые проводятся на картодроме поселка Октябрьский. Александр много раз становился призером и получал различные грамоты. А еще Александр Гнедько не раз участвовал в соревнованиях под названием «Спортсмены – за безопасность дорожного движения» - гонки проводят при поддержке ГАИ в крупных городах Беларуси.

Александр увлекается автоспортом и участвует в различных любительских автомобильных соревнованиях уже много лет. Фото: adt.by.

Сам Александр на связь с корреспондентами «Комсомолки» не вышел. Насколько сильно пострадал автомобиль – пока неизвестно. Знакомые с ситуацией люди говорят, что двигатель воды не «глотнул» - а это значит, что шансы на спасение есть. В любом случае, теперь этот Subaru – автомобиль-утопленник со всеми вытекающими – во всех смыслах.

Автомобиль, который утопил Александр - Subaru Impreza второго поколения в рестайлинге – такие выпускались с 2002 по 2005 год. Сейчас цена таких машин – от 4 до 6 тысяч долларов.

Александр увлекается автоспортом и участвует в различных любительских автомобильных соревнованиях уже много лет. Фото: extremal.by.

БУДЬ В КУРСЕ

Максимальный штраф от ГАИ за такое нарушение – 24,5 рубля.

- В таких случаях по линии ГАИ можно привлечь водителя к административной ответственности за нарушение пункта ПДД 9.8 – за съезд с дороги в неустановленном месте, - рассказали в ГАИ. –– Штраф за такое нарушение – от 4,9 до 24,5 рублей.

Александр увлекается автоспортом и участвует в различных любительских автомобильных соревнованиях уже много лет. Фото со странички Александра Гнедько.

Больше по линии ГАИ сделать ничего нельзя – как только водитель съехал с дороги, на него ПДД не распространяются. Но его могут наказать за нарушение природоохранного законодательства – например, за повреждение травы, загрязнение водоема и т. д. Согласно статьям 75-77 Водного кодекса Беларуси, в границах водоохранных зон запрещается стоянка автомобилей ближе 30 метров от воды. Штраф для физлиц - до 245 рублей. Кроме этого такую стоянку запрещают Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. По третьей части статьи 15.35 КоАП предусмотрен штраф до 490 рублей.