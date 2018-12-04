«Не играем в тот хоккей, который я хочу видеть». «Динамо» снова проиграло дома
Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Минское «Динамо» начало домашнюю серию из шести матчей. Возможно, она станет ключевой в этом сезоне в проекции на шансы побороться за попадание в зону плей-офф. Матч с «Нефтехимиком» можно занести в актив с точки зрения воли к победе (много бросков, агрессия), но самой победы не случилось. Терещенко забросил первую для себя шайбу в «Динамо», но затем гости отыгрались и вышли вперед - 1:2. Больше шайб не было,
- Девять матчей при мне сыграли, но полным составом еще не было возможности воспользоваться, - сказал после игры Андрей Сидоренко. - Вот сегодня Дроздов затемпературил. Пулккинен пока не может играть, его не хватает. Наигрывали один состав, но приходится делать изменения в звеньях.
У главного тренера спросили, что он может сказать о новичках, которые недавно пополнили состав команды.
- Еще мы не играем в тот хоккей, который я хочу видеть. Надо ставить игру. Но постепенно они адаптируются. Блум набираем форму. Гаврусу надо изменить игру, у него есть хорошие качества, но не хватает уверенности. Над эти работаем, чтобы улучшилось качество, - добавил Сидоренко.
Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба у борта площадкиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Юнас Энрот на скамейке запасныхФото: Святослав ЗОРКИЙ
9-аяминута гол на счету Алексея ТерещенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Хауден против КуликоваФото: Святослав ЗОРКИЙ
ИнструментФото: Святослав ЗОРКИЙ
Вспомогательный персоналФото: Святослав ЗОРКИЙ
ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ
"Динамо-Минск" - НефтехимикФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-секторФото: Святослав ЗОРКИЙ
Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Денис КазионовФото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба у ворот "Нефтехимика"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Скамейка запасныхФото: Святослав ЗОРКИЙ
Дмитрий БуйницкийФото: Святослав ЗОРКИЙ
Упорная борьбаФото: Святослав ЗОРКИЙ
№22 Александр БрынцевФото: Святослав ЗОРКИЙ
Вздох - выдохФото: Святослав ЗОРКИЙ
ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Денис Казионов против Адама ПолашекаФото: Святослав ЗОРКИЙ
ДинамомэнФото: Святослав ЗОРКИЙ
БолельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ