2018-12-05T00:23:24+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Не играем в тот хоккей, который я хочу видеть». «Динамо» снова проиграло дома

У Андрея Сидоренко не получается коренным образом изменить игру «зубров» [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" дома уступил "Нефтехимику" из Нижнекамска со счетом 1:2Хоккейный клуб "Динамо-Минск" дома уступил "Нефтехимику" из Нижнекамска со счетом 1:2Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Минское «Динамо» начало домашнюю серию из шести матчей. Возможно, она станет ключевой в этом сезоне в проекции на шансы побороться за попадание в зону плей-офф. Матч с «Нефтехимиком» можно занести в актив с точки зрения воли к победе (много бросков, агрессия), но самой победы не случилось. Терещенко забросил первую для себя шайбу в «Динамо», но затем гости отыгрались и вышли вперед - 1:2. Больше шайб не было,

- Девять матчей при мне сыграли, но полным составом еще не было возможности воспользоваться, - сказал после игры Андрей Сидоренко. - Вот сегодня Дроздов затемпературил. Пулккинен пока не может играть, его не хватает. Наигрывали один состав, но приходится делать изменения в звеньях.

У главного тренера спросили, что он может сказать о новичках, которые недавно пополнили состав команды.

- Еще мы не играем в тот хоккей, который я хочу видеть. Надо ставить игру. Но постепенно они адаптируются. Блум набираем форму. Гаврусу надо изменить игру, у него есть хорошие качества, но не хватает уверенности. Над эти работаем, чтобы улучшилось качество, - добавил Сидоренко.

Группа поддержки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у борта площадки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у борта площадкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот на скамейке запасных Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот на скамейке запасныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

9-аяминута гол на счету Алексея Терещенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9-аяминута гол на счету Алексея ТерещенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден против Куликова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден против КуликоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Инструмент Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ИнструментФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вспомогательный персонал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вспомогательный персоналФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - Нефтехимик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - НефтехимикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-секторФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Казионов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис КазионовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у ворот "Нефтехимика" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у ворот "Нефтехимика"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка запасных Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка запасныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий Буйницкий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий БуйницкийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Упорная борьба Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Упорная борьбаФото: Святослав ЗОРКИЙ

№22 Александр Брынцев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№22 Александр БрынцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вздох - выдох Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вздох - выдохФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Казионов против Адама Полашека Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Казионов против Адама ПолашекаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамомэн Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ДинамомэнФото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо-Минск" - "Нефтехимик"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БолельщикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко после матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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