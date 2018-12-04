«Не играем в тот хоккей, который я хочу видеть». «Динамо» снова проиграло дома

Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Минское «Динамо» начало домашнюю серию из шести матчей. Возможно, она станет ключевой в этом сезоне в проекции на шансы побороться за попадание в зону плей-офф. Матч с «Нефтехимиком» можно занести в актив с точки зрения воли к победе (много бросков, агрессия), но самой победы не случилось. Терещенко забросил первую для себя шайбу в «Динамо», но затем гости отыгрались и вышли вперед - 1:2. Больше шайб не было,

- Девять матчей при мне сыграли, но полным составом еще не было возможности воспользоваться, - сказал после игры Андрей Сидоренко. - Вот сегодня Дроздов затемпературил. Пулккинен пока не может играть, его не хватает. Наигрывали один состав, но приходится делать изменения в звеньях.

У главного тренера спросили, что он может сказать о новичках, которые недавно пополнили состав команды.

- Еще мы не играем в тот хоккей, который я хочу видеть. Надо ставить игру. Но постепенно они адаптируются. Блум набираем форму. Гаврусу надо изменить игру, у него есть хорошие качества, но не хватает уверенности. Над эти работаем, чтобы улучшилось качество, - добавил Сидоренко.

Борьба у ворот "Нефтехимика"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у борта площадкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юнас Энрот на скамейке запасныхФото: Святослав ЗОРКИЙ

9-аяминута гол на счету Алексея ТерещенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хауден против КуликоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вспомогательный персоналФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба у ворот "Нефтехимика"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис КазионовФото: Святослав ЗОРКИЙ