«Я собрал их и спрашиваю: ну, вы же яйцеголовые, умные все, чего плачете». Лукашенко рассказал, как помог айтишникам

6 декабря в Санкт-Санкт-Петербурге пройдет саммит стран ЕАЭС. На прошлой неделе как раз к этому событию было записано интервью с Александром Лукашенко, полная версия уже вышла на телеканале «Россия». Большая часть встречи была посвящена успехам белорусов в IT-сфере.

- Когда мы создали Парк высоких технологий, к нам приехали американские компании, - сказал президент. - Мы работали на подряде, на субподряде, где-то что-то создавали. К белорусам едут - дешево, сердито. И мы для этих компаний определенные продукты создавали. Сейчас мы начали создавать в целом продукт. Вот как трактор - здесь создали и продали. И мы хотим не только часть какую-то этого продукта создавать, допустим, для "Майкрософт", “Моторолы” какой-то и так далее. Мы хотим продавать целым, создав продукт. Он гораздо дороже. И эффект мы уже видим какой.

Они приехали к нам еще тогда и попросили встречи. Я с ними встречался. Наверное, руководители 10-12 компаний, в том числе американских. И вот мне один американец, который долго работает уже в IT-сфере, говорит: "Вы знаете, как о вас говорят в мире"? Я думаю: "Ну, сейчас опять гадость какую-нибудь скажет". Он говорит: "Знаете, если хочешь что-то сделать в этой айтишной сфере, то поезжай в Америку, если ты хочешь сделать что-то сложное - поезжай в Индию, но, если ты хочешь создать что-то и сделать невозможное, - поезжай в Беларусь". Слушайте, я никогда не был так поражен за свои годы президентства, как после этих слов. Говорит: "Это у нас в Америке так говорят, поэтому мы к вам приехали, чтобы сделать некоторые вещи, которые мы не можем, - невозможные". Я тогда, за это ухватившись, думаю: "Ну, раз мы что-то можем, чего-то стоим, надо помогать этим айтишникам".

Александр Лукашенко признался, что всегда был сторонником многополярного мира. Фото: БелТА.

И мы потихоньку шли к этим блокчейнам, криптовалютам, дошли до них. И остановились. Я пригласил айтишников: они все плачутся там, в СМИ, вплоть до оппозиционных, - что-то им не хватает. Я собрал их и спрашиваю: ну, вы же яйцеголовые, умные все, чего вы плачете, с чем вы пришли? Смотрят на меня. Вот я вам, говорю, даю полгода срок, напишите все, что вы хотите, что вам сегодня мешает работать в Беларуси. Да, мы продвинутые и прочее. Время прошло, во что-то уперлись, что-то мешает. Ну, скажите. Я не настолько продвинут. Я-то, говорю, и к компьютеру не подхожу, есть у меня кому работать с этим компьютером. И дома он уже в 15 лет разбирается во всем. И здесь на работе.

- Коля, сын? - уточнил Брилев. Президент утвердительно кивнул головой и продолжил:

- Ладно, согласны. Вот они мне там блокчейн, криптовалюты и прочее. Принесите мне проекты законов, указов и так далее, и подключил экономическую часть правительства - сейчас он у нас первым вице-премьером работает (Александр Турчин, - Ред.). Занялись. Через полгода приносят. (...) И я негодяя глядя, можно сказать, подписал. Они пришли и принесли все то, что им нужно, и все то, что нужно убрать, что мешает. Полная свобода. Ну, я говорю, и отвечать за это будете. И им сказал, за что отвечать. Налогов там, конечно, почти нет, кроме небольшого подоходного налога, но все деньги заработанные должны вернуться в страну. Все до копейки возвращают. А потом тратьте, как хотите. Импортное покупайте (запретов никаких нет), жилье себе стройте. Я вам буду тоже помогать - и жилье, и лаборатории, и аудитории, и базы какие-то, где наша ответственность.

И пришли к тому, что они сегодня финансируют образование из своих денег. Они видят, что завтра у них людей не хватит - продвинутых молодых людей. Хорошо (это был очередной приход), распишите, 55 вузов у нас государственных (в частные не хотят). Я им: "Вы что, вы же частники!" - "Не-не-не, нам в государственные". Говорю, ладно, расписывайте. Они принесли мне список всех вузов, технических, радиотехнических, даже педвузов, и написали: 2 тыс., 1 тыс., 500, 300 человек - расписали, где сколько можно подготовить. Несколько месяцев работали. Потом сказали: "Мы на это даем деньги, свои личные из кармана даем деньги, чтобы подготовить. Более того, мы еще пойдем туда лекции читать". Счастье! Чего мне быть против? И я принял их предложения и только спрашиваю, что еще надо. Я иду и им помогаю. (...) Я очень рад - недавно меня мой друг и коллега Владимир Путин упрекнул: "А что там "Сколково", еще зоны есть, а наши ребята к вам едут". Я говорю: "Конкуренция, у кого условия лучше, к тому и едут". Поэтому мы приветствуем, если россияне приезжают к нам и здесь работают. Этому не надо препятствовать. Они работают и в Москве, и в Минске.