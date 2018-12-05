Варвара Панина: «Битву экстрасенсов» не смотрю - тяжело видеть себя на экране

«Вы слышали, наша пиарщица - ведьма», - шептались в редакции «Комсомолки» осенью. «Смотри, не перечь ей, а то испепелит!» Так неожиданно мы узнали, что наша Варвара Панина, которую мы ежедневно встречаем в коридоре редакции, участвует в «Битве экстрасенсов» на ТНТ. Мы дождались, пока Варя покинет телепроект, чтобы иметь возможность откровенно поговорить.

Во время одного из испытаний на телепроекте. Кадр из передачи

Варя - не только пиарщица, но и певица, актриса, в детстве выступала в ансамбле «Верасята». В 9 лет обнаружила у себя экстрасенсорные способности после того, как переселилась в комнату недавно умершей бабушки. По словам Варвары, способности передались от предков. Ее прабабка Поликарпиха была цыганкой, в деревне ее побаивались. Но женщины ходили к ней, поскольку верили, что она поможет. Так что Варвара называет себя ведьмой и верит, что ее ведет по этому пути Поликарпиха. В нынешний, 19-й сезон шоу «Битвы экстрасенсов» попала после того, как успешно справилась с первым испытанием - угадала, что находится за ширмой.

На поляне в самом начале проекта. Кадр из передачи

Нужно быть гениальным актером, чтобы сыграть экстрасенса

- Варвара, как ты решила подать заявку в «Битву»?

- Заявку подавала еще года два назад. Я же эзотерикой интересуюсь, соответственно, интерес к проекту был давно. Но не прошла. А в этом году у меня и моего мужчины состоялся разговор на тему самореализации. Он убежден, что нужно развивать все свои таланты, даже если они кажутся спорными. Подала заявку снова - и прошла. Отбор проходит в четыре этапа: кастинг без камер с администраторами, затем ширма, потом поиск человека в багажнике одного из автомобилей и «Мистер Икс» - нужно угадать с завязанными глазами, кто перед вами. Все эти испытания я прошла, и меня пригласили сниматься.

- Но уже несколько лет в прессе появляются признания о том, что «Битва экстрасенсов» - лишь телешоу, и ответы на задания экстрасенсам подсказывают.

- Я сама с этим не сталкивалась, при мне никакого слива информации не было. Хотя поначалу тоже было странно, что есть люди, которые из раза в раз выдают феноменальные результаты. Но я с ними общалась лично - и мое мнение, что это люди, поцелованные Богом.

У Варвары позади 10 лет актерской карьеры. Фото: личный архив

- Создателям шоу было важно, что ты актриса?

- Нет, наоборот, это вызывало бы ненужные вопросы - мол, все понятно, она же актриса…

- Победительница 15-го сезона «Битвы» Джулия Ванг говорила, что именно создатели шоу придумали ей образ белокурой бестии. Тебе пытались что-то навязывать?

- Джулия Ванг не обладала до съемок профессиональными актерскими навыками, но во время шоу выглядела абсолютно естественно. Думаю, она либо лукавит, либо от природы гениальная актриса. Да, сейчас она выглядит иначе, как андрогин - ну что с того? Я и сама три года назад была другой.

- Комментарии в интернете по поводу твоих скромных успехов в шоу не обижают?

- Меня еще папа учил: собака лает, а караван идет. Я заранее себя к этому подготовила.

Одно из испытаний. Кадр из передачи

- Какое было самое трудное и самое легкое задание?

- Самые трудные - поисковые задания, я никогда и не утверждала, что это мой конек. Психологически тяжело было проходить задание, связанное с самоубийством Рины (девочка по непонятным причинам покончила с собой. - Ред.). Очень сложно было смотреть в глаза родителям, наполненные горем и непониманием. Жаль, что какие-то моменты моего успеха не показали. Но я довольна, что доказала какие-то вещи себе самой.

- Как считаешь, почему ты так часто ошибалась во время заданий, если обладаешь способностями?

- Я не доверяла своей внутренней интуиции. Только потом понимала, что была права в своих мыслях, но не решилась их озвучить. Но то, что ушла, когда в проекте оставалось всего шесть участников, считаю хорошим результатом.

- Сложно сконцентрироваться, когда за тобой по пятам идет оператор, а вокруг множество людей…

- Мне помогал 10-летний опыт работы в театре и кино. Мои педагоги говорили, что актерская профессия - в какой-то степени эксгибиционизм. Если не прогоняешь эмоции через себя, зрителю не интересно. Зная это, несложно обнажать свое «я» на камеру.

Марат Башаров со снимком Варвары на проекте "Битва экстрасенсов". Кадр из передачи

У Марата Башарова нет любимчиков

- Условленное место, где вас встречает Марат Башаров, - это что за здание?

- Особняк Николая Стахеева - московского промышленника и мецената на Новой Басманной улице. Там очень красиво, я рада, что увидела его изнутри. Каждую неделю мы встречались там, чтобы услышать, кто остается и кто уходит.

- У Марата Башарова в этом сезоне есть любимчики?

- Он никого не выделяет, да и мы с ним практически не общаемся, только на съемочной площадке. У меня ощущение, что для него это просто работа.

- А какие дивиденды имеют участники шоу?

- Гонораров за участие нет, но оплачиваются расходы на переезды и проживание. Я не хотела оставлять работу, поэтому летала в Москву каждую неделю. Три дня там, четыре - в Минске. Чуть с ума не сошла! Спасибо, что все это терпели на работе. Я думала, что слабачка, а оказалось, что могу жить в таком режиме.

- Появились ли у тебя свои клиенты?

- Появились. Я беру деньги за свои услуги, я ведь не шарик с предсказаниями, на это уходит время, силы и моя энергия. Но посвящать жизнь служению магии не собираюсь - я творческий и амбициозный человек, для меня важен рост. Планирую продолжать себя реализовывать как режиссер, а магией заниматься параллельно.

Очаровательная ведьмочка Варя. Фото: личный архив

- «Ангел» к тебе обращался?

- Кто-о-о? А-а-а, поисковый отряд, который ищет пропавших? Нет, только частные обращения.

- С какими просьбами приходят?

- Чаще всего это девочки, конечно, с делами сердечными: привороты, отвороты, гадания на жениха - проблемы, интересующие людей со времен Шекспира. Если что-то более серьезное, я беру деньги постфактум и столько, сколько клиенту не жалко.

С Аидой обменивались комплиментами на белорусском

- По твоим ощущениям, сколько фриков и шарлатанов крутится вокруг проекта?

- Думаю, 50/50. Были они, конечно, и на первом задании на поляне, и это нормально. Да, эта толпа экзотических персонажей выглядела очень странно. Были даже люди, которые плевались друг в друга. Да и само место съемок было под стать - клиника, рядом морг, в котором как раз забирали покойника. Родственники, глядя на участников «Битвы», крестились (смеется).

Варвара говорит, что с остальными участниками проектов сложились дружеские отношения. Кадр из фильма

А вообще каждый, кто прошел дальше отбора, уверена, обладает способностями. Есть вопросы к тому, насколько участники умеют ими управлять. Это как мышцы качать - кто-то оказался более подготовлен к «Битве», кто-то меньше. У нас друг к другу не было никакой спортивной злобы, мы и вне проекта хорошо общаемся, недаром говорят, что этот сезон оказался самый дружный. С кем больше? С Тимофеем Руденко, с Гришей Кузнецовым и Юликом Котовым. Аида очень интересная, мне нравится ее чувство юмора.

- Общались ли вы с Аидой, ведь она тоже из Беларуси, хоть и живет сейчас в Болгарии?

- Конечно, она называла меня «мая беларусачка», спрашивала, что нового в Минске, как у нас сейчас с развлечениями. А когда я покидала проект, шепнула: «Жадаю табе ўсяго найлепшага».

- Как думаешь, кто победит - она или Тимофей Руденко?

- Если честно, я не слежу за «Битвой» по телевизору, мне сложно смотреть на себя на экране. Я знаю только то, что видела своими глазами во время съемок. Что касается Тимофея - он прекрасный друг и позитивный человек. И да, слышит мертвых. Я бы даже не назвала его странным, если бы встретила при других обстоятельствах. Наверное, мы бы понравились друг другу как мужчина и женщина, если бы у обоих не было личной жизни.

Очаровательная ведьмочка Варя. Фото: личный архив

- Расскажи о своей.

- Мы с мужчиной встречаемся больше года, любим друг друга. Именно он подтолкнул меня к тому, чтобы я пошла в телепроект. Хотя поначалу был шокирован. Оно и понятно - у меня по дому разбросаны черные свечи, пентаграммы, травы, нож, нитки, куклы. Сразу понятно, чем я занимаюсь. Но вместе с моим любимым мы и не живем под одной крышей.

- А с кем из участников других «Битв» ты поддерживаешь отношения?

- С Намтаром Энзигалем, Натальей Бантеевой общались. А вообще есть эзотерическая тусовка в интернете, закрытые чаты по магии, группа в соцсетях.

У могилы певицы Варвары Паниной. Фото: личный архив

- А «Комсомолку» можешь заговорить на удачу?

- Конечно! Я этим и занимаюсь каждый день на работе.