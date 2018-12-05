У Тео и Ольги Рыжиковой родилась дочь

Радостную новость 30-летняя телеведущая сообщила в соцсетях.

- Теперь 5 декабря - самый важный день в жизни. Сегодня мы стали родителями чудесной малышки, - подписала Ольга свою фотографию, на которой она еще в положении.

Радостную новость 30-летняя телеведущая сообщила в соцсетях. Фото: фейсбук Ольги Рыжиковой

Супруг молодой мамы – телеведущий и певец Тео (Юрий Ващук) – выложил трогательную фотографию с новорожденной дочерью в Инстаграме. Судя по снимку, у супругов были партнерские роды.

- Мир, привет! Подкашиваются ноги от счастья! Мы с Олечкой стали родителями! Милая Оля, СПАСИБО! – подписал фото 35-летний артист.

Трогательный снимок с дочерью Тео опубликовал в Инстаграм. Фото: Инстаграм

Ольга Рыжикова и Юрий Ващук поженились в августе 2015 года. Для обоих супругов это первый ребенок.