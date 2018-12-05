Белорусы ищут себя в базе тунеядцев: «Нам в контакт-центр звонят даже из Африки и Америки!»

С 1 декабря в Беларуси заработала так называемая база тунеядцев, по данным Минтруда, туда включено около 500 тысяч человек. Проверить, оказались ли вы в числе «счастливчиков», можно онлайн на Едином портале электронных услуг, но для этого нужен логин и пароль. Получить их, не выходя из дома, не получится. Нужно обратиться либо в службу «одно окно» в районной администрации, либо в Национальный центр электронных услуг на проспекте Машерова, 25.

Именно на Машерова мы и отправились, чтобы посмотреть, есть ли очереди из потенциальных тунеядцев.

За логином и паролем нужно идти на второй этаж, в отдел продаж и обслуживания клиентов. Около полудня там всего пару человек. Причем только один пришел проверить, не состоит ли он в базе тунеядцев.

- Пришел сюда, потому что не очень хочется идти в собес. Не доверяю им, - говорит мужчина. - Оказывается, тут тоже надо заранее регистрироваться, так что сегодня получить логин и пароль я не смогу... Вот сейчас зарегистрировался и приду завтра.

Как оказалось, предварительная регистрация нужна и в службе «одно окно» исполкома, и в Национальном центре электронных услуг. Чтобы попасть к специалисту центра и узнать заветный пароль и логин, нужно зарегистрироваться на сайте nces.by, выбрать услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике». Сделать это день в день не получится: 5 декабря открыта регистрация на 6 декабря.

Для того, чтобы попасть к специалисту центра, нужна предварительная регистрацияФото: Ольга ШИЛАК

После регистрации в назначенное время вы приходите с паспортом, пишете заявление и получаете тот самый логин и пароль.

- К нам поступает много звонков, даже из-за границы звонят - из Африки, Америки. Бывает, спрашивают, можно ли эти данные получить за сына, например. Объясняем, что данные выдаются лично, при наличии паспорта и заявления. То есть нельзя их получить на почту или забрать за другого. В первые дни работы был наплыв. Но потом все стали узнавать о предварительной регистрации, стало меньше людей, - рассказали «Комсомолке» в отделе продаж и обслуживания клиентов Национального центра электронных услуг. - А вообще много людей приходит, очень активно система работает. Идем навстречу гражданам, даже учим заходить на портал (Единый портал электронных услуг. - Авт.) и получать саму услугу («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике». - Авт.). К примеру, вчера был клиент, который действительно оказался в этой базе. Был удивлен и недоволен, сказал, пойдет разбираться, почему так произошло.