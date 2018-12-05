Что постит в соцсети депутат, который против фотографий с пьяных вечеринок

Депутат Палаты представителей, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов рассказал, как доктора должны вести свои соцсети. По его мнению, доктор не может размещать фотографии медманипуляций.

- В социальных сетях врач с разрешения руководства может поделиться, например, фотографиями нового оборудования. Но выкладывать на всеобщее обозрение фото и видео медицинских манипуляций с пациентом он права не имеет, - цитирует Шевцова БелТА. - Это составляет часть врачебной тайны и категорически запрещено.

О каких именно манипуляциях идет речь, не совсем понятно, но депутат считает, что пояснения не нужны. Медик не уточнял, каких именно врачей касается этот запрет. Вероятно, делиться фотографиями с рабочего места не могут ни хирурги, ни терапевты.

На вопрос журналистов о личных фото и видео, Дмитрий Евгеньевич привел примеры фотографий с пьяных вечеринок. Остается лишь догадываться, шла ли речь о конкретных примерах или это был упреждающий комментарий.

- Личные фото и видео - дело каждого. Есть свобода самовыражения, - уверен Шевцов. - Если врач считает, что может выложить, например, фото в купальнике, то что тут такого? Другой вопрос, когда медик фотографируется в нетрезвом состоянии на вечеринке. Врач в состоянии алкогольного опьянения или с сигаретой - это не укладывается в позиции здорового образа жизни, которые медик доносит пациенту.

Кстати, сам Дмитрий Шевцов достаточно активно ведет социальные сети. В основном делится достижениями парламента, ссылками на спортивную или медицинскую темы. Из личного - фотография с сыном с Минского полумарафона с подписью «Самая главная победа - это когда наши дети неожиданно для нас говорят: «Я хочу пробежать 5 км». И делают это!!!»

Фото: скриншот страницы

Напомним, пару месяцев назад Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии. Узаконить этические нормы для медиков предложили еще в конце 2016 года. Но тогда проект отправили на доработку: общественность очень бурно отреагировала на запрет для врачей носить крестик и контроль длины халата. В принятой редакции этих моментов нет.

ВОПРОС ДНЯ

А что, по вашему мнению, не стоило бы выкладывать в соцсети?

Константин КАВЕРИН, радиоведущий:

- В соцсети стоит выкладывать все, что не подпадает под действие Уголовного кодекса. Потому что люди разные, и в этой разности как раз - счастье жизни. И, кстати, это очень хороший индикатор: как только тебе начинает казаться, что ты знаешь, что и кому следует или не следует выкладывать в соцсети, значит, ты устарел и тебе пора в чиновники.

Руслан СТАРИКОВСКИЙ, музыкальный продюсер:

- Больше всего мне лично не нравится, когда люди начинают выяснять отношения. То есть выносят на общий суд конфликты. Особенно когда это касается личных отношений пары, например. Эмоции улягутся, люди, возможно, смогли бы помириться, но слишком много написано оскорбительного. И даже если эти посты удаляются, скриншоты начинают гулять в сети.

Ольга КАЗАКОВА, кинокритик:

- Однозначно не стоит выкладывать в сеть фото со второй половинкой. Поверьте, если вы это делаете только ради того, чтобы показать, что вот, я не лузер, как другие, никому это не нужно. Личное должно оставаться личным. Фотографиям с пьяных вечеринок действительно не место в соцсетях: это может сказаться на вашем имидже как работника. Вполне возможно, даже станет причиной увольнения или непринятия на работу. Еще, думаю, не нужно фото с активной гражданской позицией, особенно если работаете в госструктурах. А вот чему точно место в соцсетях, так это фотографиям из путешествий, с концертов, праздников, фото природы. Их, думаю, должно быть как можно больше.

Юрий МАСЛЕННИКОВ, юрист:

- Думаю, не следует выставлять все, что может дискредитировать статус того же медика. Считаю также, что фото «манипуляций» демонстрируют как минимум цинизм такого врача. Смотришь и понимаешь: попадешь к нему - он тоже начнет фоткаться с твоими кишками и глумиться. У нас в компании, например, действует приказ, согласно которому нельзя выкладывать в сеть фото с корпоративных мероприятий.

Дмитрий АВАКЯН, индивидуальный предприниматель:

- Мне как-то бросается в глаза, когда размещают посты на своих личных страницах c поздравлениями бабушек-дедушек, которые явно не сидят в этих соцсетях. Не понимаю зачем.

Биржан БАЛА, студент:

- В социальных сетях не стоит смешивать личное и профессиональное. При этом я за свободу самовыражения каждого. Но если это накладывает отпечаток на имидже его профессии, коллег или компании, в которой он работает, такое, конечно, недопустимо. Однако каждый частный случай требует и частного рассмотрения. Думаю, при приеме на работу работодатели должны включить пункт в трудовой договор об ответственности за распространение в интернете материалов, как-то связанных или влияющих на место работы.

Александр ДРОЖЖА, программист:

- Я считаю, что и врач, и учитель может выкладывать фотографии со своего отдыха, как бы он ни отдыхал. Думаю, что не надо размещать в соцсетях то, что запрещено законом - порнографию, жестокость. Мне тяжело выделить что-то в лентах друзей, потому что мало времени провожу в соцсетях.