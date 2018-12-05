Минск готовится к Новому году: 5 миллионов бутылок шампанского, елки по 390 рублей и фейерверки по рублю

- В этом году в Беларуси пройдет 1080 новогодних и рождественских ярмарок - на 25 больше, чем в прошлом году, - сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская.

Как будет проходить предпраздничная торговля в Минске и области, рассказали чиновники МАРТ и Мингорисполкома.

Что почем в минских магазинах и кафе?

Кондитерские фабрики уже упаковали 1,7 миллиона сладких подарков. Подарки весом от 300 граммов до 3 килограммов будут стоить от 4,83 до 36,19 рубля.

За два месяца до Нового года планируется произвести 3 миллиона бутылок 40 разных видов шампанского на Минском заводе игристых вин (оказывается, только того самого «Советского шампанского» существует 13 видов!). Еще 1,6 миллиона бутылок сделают на Заводе виноградных вин.

Найти пиротехнику тоже можно на любой вкус и кошелек: в магазинах есть 30 видов по цене от 1 до 250 рублей. Но помните, что покупать ее на рынках опасно: часто это контрафакт без документов, подтверждающих качество.

А вот ориентировочная стоимость новогодних мероприятий в общепите сильно зависит от региона и запросов потребителя. В Минске отметить праздник обойдется недешево: от 27 рублей на человека начинаются цены на детский утренник, от 30 - на корпоратив, от 50 - на банкет в новогоднюю ночь.

До какого времени будут работать магазины?

Чтобы не портить праздничное настроение покупателей, с 15 декабря по 15 января магазины не будут закрываться на ремонт, сандень и инвентаризацию.

Рестораны и кафе во время корпоративов будут работать до 3 - 4 утра, а в новогоднюю ночь - до 6 утра. Исключение - заведения, которые находятся в жилых домах.

Магазины 25, 31 декабря и 7 января будут работать в обычном режиме. А вот 1 января многие непродовольственные магазины не будут работать вообще, а у продовольственных будет сокращенный день до 18 часов.

Где и когда пройдут районные рождественские ярмарки?

Первый «Калядны кiрмаш» в Минске будет проходить возле Дворца спорта ежедневно с 15 декабря по 15 января. В 33 торговых павильонах можно будет купить сувениры, поесть пряников, драников и выпить глинтвейна или горячего шоколада. Время работы: с 12 до 22 часов. А в новогоднюю ночь - с 22 до 4 часов утра.

20 декабря на Октябрьской площади откроется еще один крупный кирмаш. Он будет работать ежедневно с 12 до 22 часов (до 7 января), а 8 - 15 января - с 12 до 20 часов. Там будут теплые стеклянные павильоны в виде сот, много рождественских сувениров и вкусностей.

22 декабря ярмарки откроются и во всех районах Минска:

В Минской области ярмарки начнутся чуть позже: с 15 декабря - в Слуцке, 22-го - Борисов, Солигорск и Молодечно, 23-го - Несвиж и Вилейка, 29-го числа - Жодино.

А где искать елочные базары?

В Минске 213 елочных базаров будут работать с 22 по 31 декабря с 10 до 19 часов во всех районах города. По всей стране в этом году их будет аж 1146 - на 46 больше, чем было в прошлом.

Цены на живую елочку зависят от ее высоты: от 8 рублей - за 30 см, от 14 рублей - за 2 - 3 метра, от 39 рублей - за 5 метров. Елки в кадках будут стоить от 25 рублей, а искусственные ели в магазинах - от 9 до 390 рублей.