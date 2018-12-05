2018-12-06T17:24:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Случчанку, которая приходила на работу и ничего не делала, решили уволить

После жалоб и обращений ей дали нагрузку, но потом не продлили контракт
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лариса Григорович переживает, что не сможет найти другую работу. Фото: личный архивЛариса Григорович переживает, что не сможет найти другую работу. Фото: личный архив
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О белоруске, которая получает зарплату и ничего не делает, узнал чуть ли не весь мир. 51-летняя Лариса Григорович полгода просто отсиживала время, потому что никакой работой ее не загружали. В итоге не выдержала и начала требовать дать ей хоть какое-то занятие.

Лариса Михайловна - заведующая прокатом на Слуцком городском стадионе. 25 лет она была соцработником, а год назад из-за слабого здоровья сменила деятельность - устроилась на стадион. Зарплата - 270 рублей, а вот делать, как оказалось, не надо ничего вообще - только сидеть за столом и ждать вечера. По семь часов надо сидеть в будни, по пять - в субботу.

- Сначала я вела кассу, выдавала лыжи и коньки, работа устраивала. А когда пришла весна, посетителей почти не стало. Открылась касса стадиона, но там уже работала другая женщина, - рассказывает необычная сотрудница «Комсомолке». - Директор мне сказал просто сидеть в кабинете. Это очень угнетает. Просила и работу, и подработку - у меня дочь-школьница, надо на ноги поставить. Ничего не менялось. Стала обращаться в районные управления - по труду и соцзащите, по образованию, спорту и туризму. Ходила на прием к главе райисполкома, он сказал директору: мол, если работы нет - сокращайте.

Обращалась Лариса Михайловна даже в Администрацию президента. В итоге работу ей дали: женщина стала продавать билеты в кассе и мыть полы, два месяца получала по 400 рублей. Но когда подошел срок продлевать контракт, в администрации отказали без объяснения причин: 18 декабря Ларису Григорович увольняют.

- Из-за моих обращений меня стали выживать, - уверена она. - Начали писать жалобы, что я конфликтная, не уживаюсь с коллективом, собирали подписи под кляузами.

В эти дни Лариса Михайловна уже не работает - находится в отпуске за свой счет:

- Ключи от пункта проката забрали. Матчей на стадионе нет, каток еще не залит. А уборщицей в итоге я сама отказалась работать, потому что начали заставлять мыть полы сверх нормы.

В администрации стадиона прокомментировать увольнение Ларисы Григорович не смогли. Трубку сняла женщина, которая представилась исполняющей обязанности директора, но отказалась называть свою фамилию:

- Все комментарии только у директора. Где он и как ему позвонить, я не знаю.

Увольнение необычной работницы подтвердили в районном управлении по образованию, спорту и туризму.

- Оканчивается контракт, его не продляют - все в рамках законодательства. А причин увольнения объяснить не можем, ведь наниматель не я, - ответил начальник отдела спорта и туризма Александр Вежновец. Кстати, он тоже не сказал, как найти директора стадиона.

В среду Лариса Михайловна направила новое обращение в Администрацию президента:

- Я написала о том, что пенсионеров почему-то не сокращают, а меня увольняют. Мне в городе негде найти работу. За что жить?

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