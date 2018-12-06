«Все было как в фильмах». Продавец отбился от трех грабителей с ножом

22-летний Никита Беляев об этом происшествии вспоминает неохотно. Около года молодой человек работает продавцом в небольшом магазине в агрогородке Звенчатка Климовичского района - в павильоне продаются в основном сигареты. Неприятный инцидент случился в воскресенье, 21 октября.

- Было примерно полседьмого вечера, закрываемся мы в семь. В магазин вошли двое мужчин, один остался снаружи, у двери. Одного из них я раньше видел - часто заходил к нам, поэтому я ничего поначалу не заподозрил. Но насторожился, когда в руке одного из тех, кто зашел, увидел сложенный нож. Он посмотрел на меня странно и сказал: «Последний раз мы у тебя закупаемся».

Мужчина потребовал у продавца товар и деньги, а когда тот отказался, оглянулся на своего напарника: «Давай».

Никита признается: страшно было первые две минуты, когда заметил, что мужчина раскрыл нож. Потом страх отошел на второй план, нужно было действовать.

- Он на меня замахнулся ножом, но я увернулся, при этом упал вместе с этим мужчиной. Второй человек пытался ударить меня ногой, но я прикрывался тем мужчиной, который упал на меня.

Молодой человек четко помнит, как ударил одного своего противника, обезоружил второго и побежал к двери.

- Ее подпирал снаружи третий человек из этой компании. Я сильно толкнул дверь - и мужчина полетел на землю. Сообразил сфотографировать номера автомобиля, на котором они приехали. На улицу как раз выбежали двое других - мне показалось, что тот, который с ножом, чем-то шуршит в карманах. Я схватил его за куртку, ощупал - денег нет. Потом проверил - из магазина ничего не пропало.

Нападать во второй раз на продавца несостоявшиеся грабители не решились - хотели поскорее скрыться. Они сели в машину и уехали, а Никита позвонил в милицию. Как ему удалось так ловко отбиться от трех мужчин, парень и сам не может объяснить: говорит, плана никакого не было, чистая импровизация.

- Мне кажется, в тот момент все было как в фильмах.

Подозреваемых вскоре задержали, ими оказались россияне. 22 октября было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В милиции Никиту Беляева похвалили за храбрость, вручили благодарность и денежную премию. Сумму премии Никита называть не стал - «это не важно, мне в любом случае приятно».