2018-12-05T12:34:37+03:00
Минск
КП Беларусь

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря. На репетиции накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
Поделиться:

Елизарьев уволился с поста директора - художественного руководителя Белорусского балета в 2009-м, когда завершался ремонт здания. Тогда театр решили объединить с оперным в одну структуру. А маэстро предложили в нем только должность худрука балета. Он ушел, сказав, что его опыт за предыдущие 36 лет может быть использован эффективнее.

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После 9 лет отсутствия, сопровождавшихся колкими высказываниями сторон конфликта, в сентябре маэстро триумфально вернулся на пост худрука всего театра. Среди его задач в рамках 5-летнего контракта - авторское восстановление ряда своих постановок, сделавших имя белорусскому балету в мире.

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первая среди таких авторских редакций - балет «Спартак», который Елизарьев обновил по приглашению театра к своему 70-летию в 2017-м. А теперь - «Ромео и Джульетта», один из аншлаговых спектаклей нашего балета, который побывал более чем в 20 странах мира.

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед премьерой Валентин Николаевич пояснил «Комсомолке», что такое его авторская редакция:

- Любая постановка с большой историей постепенно ветшает, требует технических, сценографических, костюмных подновлений, уточнения музыкальной и хореографической редакций. Я ввожу новых исполнителей - они будут танцевать эти партии впервые, а хореографический текст получат из рук автора. У солистов балета такое случается редко - в основном все передается поколениями из уст в уста, из тела в тело.

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Житель Витебска познакомился в интернете с женщиной и убил ее
В центре Минска BMW оказался на встречке и врезался в три машины
У пенсионера изъяли оружие и боевые патроны. Ему грозит срок
Автобус Вильнюс - Киев сбил насмерть женщину в Воложинском районе
Минская таможня изъяла партию одежды и обуви на 140 тысяч рублей
В Гродно легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку
Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником
Названы 10 лучших фильмов 2018 года
Лучшим футболистом Беларуси назван Игорь Стасевич
В Беларуси подорожают телефонная и почтовая связь
Фотофакт. В Молодечненском районе сельчанин хотел разжечь в гараже печку бензином и спалил два авто
В Гродно осудят пенсионерку, которая подобрала с пола чужую пенсию на почте
За $50 тысяч пообещал устроить конкурентам ряд проверок
Видеофакт. ГАИ опубликовала видео погони со стрельбой на МКАД
Кто выиграл квартиру от «Евроопт»?
Назарбаев позвонил Лукашенко, чтобы обсудить саммит 6 декабря
Участковый погиб в ДТП на служебном авто в Лунинецком районе
Взрыв жилого дома в Борисове: есть пострадавший
Врач может выложить в сеть свое фото в купальнике, но не снимки с пьяных вечеринок, считает Дмитрий Шевцов
Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube возглавил семилетний мальчик
Россияне решили, что Беларусь - самая успешная и стабильная страна СНГ
За сутки от гололеда в Беларуси пострадали большее 500 человек
Лукашенко встретился с послом Грузии Валерием Кварацхелие
Житель Гродно заложил авто и набрал кредитов, чтобы заработать на бинарных опционах, а его кинули на 11 тысяч долларов
Минчане выстроились в громадную очередь и готовы часами стоять на холоде за пиццей по 2,99
В Витебске школьник попал под машину на пешеходном переходе, он в реанимации
Фото лабрадора Джорджа Буша, который до сих пор не отходит от гроба хозяина, заставило рыдать весь интернет
Беженец из Африки уже почти год работает дворником в Бресте
Мальчик, который вчера выпал из окна 6-го этажа в Светлогорске, скончался в больнице