2018-12-05T12:34:37+03:00
Минск
КП Беларусь

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря. На репетиции накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Елизарьев уволился с поста директора - художественного руководителя Белорусского балета в 2009-м, когда завершался ремонт здания. Тогда театр решили объединить с оперным в одну структуру. А маэстро предложили в нем только должность худрука балета. Он ушел, сказав, что его опыт за предыдущие 36 лет может быть использован эффективнее.

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После 9 лет отсутствия, сопровождавшихся колкими высказываниями сторон конфликта, в сентябре маэстро триумфально вернулся на пост худрука всего театра. Среди его задач в рамках 5-летнего контракта - авторское восстановление ряда своих постановок, сделавших имя белорусскому балету в мире.

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первая среди таких авторских редакций - балет «Спартак», который Елизарьев обновил по приглашению театра к своему 70-летию в 2017-м. А теперь - «Ромео и Джульетта», один из аншлаговых спектаклей нашего балета, который побывал более чем в 20 странах мира.

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Премьера новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта» состоится 5 декабря.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентин Елизарьев поставил первый спектакль после возвращения в Большой театр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне премьеры балета Валентин Елизарьев вносил последние штрихи в постановку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед премьерой Валентин Николаевич пояснил «Комсомолке», что такое его авторская редакция:

- Любая постановка с большой историей постепенно ветшает, требует технических, сценографических, костюмных подновлений, уточнения музыкальной и хореографической редакций. Я ввожу новых исполнителей - они будут танцевать эти партии впервые, а хореографический текст получат из рук автора. У солистов балета такое случается редко - в основном все передается поколениями из уст в уста, из тела в тело.

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция новой авторской редакции балета «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Балет "Ромео и Джульетта".Фото: Павел МАРТИНЧИК

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