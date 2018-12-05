2018-12-05T12:37:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Александра Виторская: Боишься упасть, мучаешься - а в итоге получается новый трюк!

Завершился #айсчеллендж при поддержке партнера чемпионата - природной питьевой воды «Святой Источник»
Сергей МАРТОВ
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Ровно 21 день белорусские блогеры и известные люди учились с профессиональными тренерами кататься на коньках. Особенно приятно, что, узнав об #айсчеллендж, к нему присоединялись новые любители зимних видов спорта.

Те, кто не пропускал занятия, сделали заметные успехи. На этой неделе организаторы подвели итоги - золотую медаль в этих соревнованиях получила врач, модель, блогер Александра Виторская.

- Саша, а помнишь свое первое знакомство с коньками?

- Такого яркого запоминающегося старта у меня не было. В раннем детстве дедушка водил меня на каток, где я делала первые шаги на льду, а еще, помню, очень любила кататься на роликах - пусть редко и криво, хватаясь за все, что попадалось по пути, но не падая.

- Что стало самым приятным в #айсчеллендж?

- Самое приятное - когда у тебя получаются новые элементы! Ты боишься упасть, мучаешься, а в итоге получается новый трюк. Я научилась ездить не только вперед, но и назад. Умею делать выпад на одну ногу - это когда катишься на коньках и сгибаешь в колене одну ногу, а вторая остается сзади. Вполне хорошо также делаю ласточку (смеется. - Авт.). Конечно, это простые элементы, для профессионалов вряд ли стоит их перечислять. Но для моего начального уровня, как мне кажется, я неплохо продвинулась за 21 день.

- Каждый участник #айсчеллендж кроме катания на коньках давал еще и обещание стать лучше. В чем заключалось твое?

- Я обещала себе пить 2 литра воды в день. Это полезно для здоровья, но все никак не получалось привить себе эту привычку. Но благодаря природной воде «Святой Источник» отступать было уже некуда. У меня даже был специальный чат с подписчиками, которые поддерживали и одновременно со мной соблюдали свои челленджи. И через 10 дней я заметила, что уже втянулась, так что сейчас, проснувшись, первым делом иду за стаканом воды. Думаю, эту привычку я буду и дальше соблюдать.

- Есть утверждение, что к любой цели можно дойти маленькими шажками. Согласишься?

- Да, на примере моей учебы катания на коньках я еще раз поняла, что научиться можно всему. Главное - тренировка и опыт. В английском языке нужно отучиться определенное количество часов, чтобы продвинуться и перейти на следующий уровень. Эта же система действует и в других сферах. Хотите чего-то добиться - просто начните над этим работать. А если большую цель разбить на маленькие «подцели», достичь результата будет еще проще и веселее.

- Не могу не спросить - будешь ли продолжать кататься на коньках?

- Мне так понравилось, что я бы продолжила. Никогда не подумала бы, что фигурное катание - это мое. Осталось только найти компанию на лед или постоянных зрителей.

Напомним, что #айсчеллендж был посвящен чемпионату Европы по фигурному катанию, который пройдет в Минске с 21 по 27 января следующего года (билеты уже в продаже). Организатор проекта и партнер чемпионата Европы по фигурному катанию - природная питьевая вода «Святой Источник».

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