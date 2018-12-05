«Комсомолка» провела чемпионат по судоку

Чемпионат проходил в минском выставочном центре «БелЭкспо». Для участия надо было заранее пройти регистрацию. Но это условие оказалось не самым важным - приходили и те, кто просто хотел поразгадывать головоломки, и тоже участвовали в чемпионате. Так и 55-летняя Ирина Конюк, которая пришла минут через 30 после начала соревнования, а в результате решила все быстрее и правильнее всех и стала победительницей. Ирина приехала в Минск к дочке в гости, сама живет в Слонимском районе.

- Мне 55 - могла бы уже быть на пенсии, но работаю, - улыбается Ирина Владимировна. - Я часто решаю судоку вечерами! У меня компьютера нет. Кстати, решаю и в газете вашей, в «Комсомолке». Начинала с мелких головоломок, а теперь мои любимые судоку - 16*16, они сложнее обычных. Я вообще очень люблю разные кроссворды. Это, наверное, с детства. Папа разгадывал, и я с ним. Очень хорошо развивает логику, а это помогает в жизни.

Для участия надо было заранее пройти регистрацию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На чемпионате по судоку каждый желающий мог измерить давление. Делать это очень важно каждый день, говорят медики, даже если самочувствие кажется неплохим. Следить за давлением нужно всем, но особенно мужчинам после 35 лет - сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и уже этот возраст врачи называют группой риска. Современные тонометры позволяют не только измерить точно давление, но и определить мерцательную аритмию - это одна из самых частых причин инсульта.

На чемпионате по судоку каждый желающий мог измерить давление.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Эта функция, как и кардиограмма, показывает мерцательную аритмию с точностью до 98%, - рассказывает представитель компании Microlife Денис Хандогий. - У нас был случай, когда человек измерил давление и увидел этот значок. Мы сразу же ему вызвали «скорую», отвезли в больницу, диагноз подтвердился на кардиограмме. Так человека спасли от инсульта.

Судоку хорошо развивает логику, а это помогает в жизни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медики не устают повторять, что нормальное давление - это 120/80 при границе нормы 140/90. И если у вас тонометр показывает кардинально другие цифры, надо обязательно идти к врачу и ни в коем случае не откладывать. Даже если самочувствие кажется нормальным.

В решении головоломок соревновались несколько десятков человекФото: Павел МАРТИНЧИК

- Это у нас частая практика. Приходит бабушка, меряем давление - 190 на 120. А она говорит: «Так я не чувствую его, это мое обычное давление», - рассказывают представители компании. - Не может такое давление быть обычным! Все, что выше 140/90, - это повышенное, надо идти к врачу.