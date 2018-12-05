Профессиональный участник белорусского рынка ценных бумаг Lacerta недавно объявил о запуске первого «мобильного небанка страны». «Мобильным небанком» компания называет приложение для смартфонов, разработанное компанией OrangeSoft и позволяющее совершать инвестиции в белорусские облигации онлайн. Платформа объединила корпоративный сектор, находящийся в поиске заемных средств, и инвесторов-кредиторов из числа частных лиц.

Буквально до сегодняшнего дня рынок корпоративных облигаций интересовал в основном тех, кто вкладывал относительно большие деньги. Речь идет о тысячах, а чаще десятках тысяч долларов США. Номиналы ценных бумаг соответствовали среднему чеку: как правило, речь шла о $100 либо $500 за одну бумагу.

Lacerta.by запустила платформу для инвестиций любого размера, рассчитанную, в частности, и на тех, кто хочет попробовать себя в новом финансовом инструменте, но не решается рисковать крупной суммой. А поход в банк для заключения договора срочного банковского вклада не считает целесообразным из-за сумм или очередей. Платформа работает на базе приложений для операционных систем Android и iOS. Сайт, посвященный приложению, - www.lacerta.app.

Для того чтобы пользоваться всеми функциями приложения, необходимо заключить с ООО «Ласерта» договор. Без договора приложение позволяет только изучать данные о текущих эмиссиях без возможности приобретения бумаг.

Оплата облигаций происходит через карту любого банка Беларуси (комиссия 1% при платеже картой Белгазпромбанка и 3% любой другой; карта Белгазпромбанка выдается бесплатно при заключении договора).

В зависимости от условий эмиссии, описанных в проспекте эмиссии, доход по бумагам будет выплачиваться в оговоренные сроки на карту их держателя. Вся сумма инвестиций вернется в конце срока обращения бумаг (типичные сроки: год либо три).

- Подобная платформа является уникальной для Беларуси, и даже в мировом масштабе это очень прогрессивное решение. Процесс покупки облигаций в нашей стране еще вчера выглядел архаично: поход в отделение банка, подписание ряда бумаг, выставление заявки на биржу через брокера, ожидание сделки. Сейчас фактически речь идет только об одном офлайновом шаге, связанном с идентификацией личности. Все дальнейшие действия доступны онлайн без каких-либо ограничений. Инвесторы могут покупать и продавать бумаги на вторичном рынке, формировать портфель из разных облигаций, в любой момент времени контролировать свои доходы и расходы, - рассказали в Lacerta.

Приложение доступно на обеих основных мобильных операционных системах.

ООО "Ласерта". УНП 192715295.