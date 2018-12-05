Пьяного водителя микроавтобуса гаишники останавливали со стрельбой

Эта история приключилась в понедельник, 3 декабря, после обеда. В ГАИ позвонили очевидцы: по трассе Гродно - Минск в сторону столицы едет белый микроавтобус, судя по маневрам, водитель может быть пьяным. Через 50 минут раздался еще один звонок: прямо на трассе микроавтобус притер черный пикап, но не остановился и поехал дальше. Это случилось у деревни Маньковщина - до Минской кольцевой еще 40 километров. Звонили и другие люди, которые видели подозрительный бус… Инспекторам ГАИ из Воложинского РОВД удалось найти микроавтобус - грузовой Mercedes Sprinter. Началось преследование. До Минска - все ближе и ближе, но водитель микроавтобуса останавливаться и не думал. Въехав в город, он завернул вправо и выехал на внутреннее кольцо МКАДа. Инспекторы решили стрелять.

- Поскольку водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке, было принято решение об использовании табельного оружия, - сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. - С учетом того, что преследование проводилось на оживленном участке дороги, выбирались ситуации, при которых использование оружия не могло причинить опасность другим. Три предупредительных выстрела он проигнорировал. Не остановился и после попадания по колесам, продолжив движение по МКАДу.

Преследование по кольцевой длилось недолго. Сразу за Каменной Горкой водитель буса съехал с МКАДа на улицу Люцинскую, а потом свернул налево в частный сектор. Там он практически сразу врезался в столб и металлический забор одного из домов. Водителя задержали.

- Им оказался 47-летний минчанин, - сообщили в ГАИ. - Медицинское освидетельствование показало более двух промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На водителя составили несколько протоколов. Самый серьезный - по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», по нему грозит штраф до 2450 рублей с лишением прав на три года. Еще один протокол по статье «Невыполнение неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование» - до 490 рублей штрафа.

БУДЬ В КУРСЕ!

Погони со стрельбой - не редкость для Беларуси

Такие истории периодически случаются. Пару месяцев назад шесть патрульных машин гнались за старенькой Audi, которая не остановилась в районе Заславля. Машину долго гоняли по Минску, в результате остановить нарушителя удалось только в районе метро «Спортивная». Водителем оказался 65-летний минчанин - он имел права и был трезвый. А до этого имел по линии ГАИ всего одно нарушение! Объяснить причину такого поведения водитель не смог.

А самая резонансная погоня за пьяным произошла в 2008 году - когда гаишники применили нашумевший «живой щит». История обсуждалась тогда не только в Беларуси, имя Романа Ментюка стало нарицательным. Тогда водитель Volkswagen Golf на большой скорости двигался в сторону Минска по Слуцкой трассе. Один экипаж ГАИ безуспешно преследовал его, а инспекторы, ехавшие навстречу, не придумали ничего лучше, чем остановить обычные автомобили и таким образом заставить притормозить нарушителя. Но произошла авария, пострадали люди. Потом было несколько судебных заседаний, отставки в ГАИ. Романа Ментюка осудили на 5 лет.