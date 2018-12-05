2018-12-06T10:55:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

Зарплату бюджетников посчитают по-новому: упор - на оклад, а не надбавки

Новая система должна заработать с 2020 года
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Зарплату бюджетников будут считать по-новому.Зарплату бюджетников будут считать по-новому.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Чиновники уже давно говорили, что по-новому начнут считать зарплату бюджетников. А их ни много ни мало 850 тысяч - каждый пятый работающий белорус. В правительстве уже разработали соответствующий проект указа и передали на рассмотрение президента. Глава государства его одобрил, но поручил перепроверить, чтобы не было технических ошибок.

Заработает новая система довольно-таки скоро.

- Мы предполагаем, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года, а 2019 год - это подготовительный период, - цитирует belta.by первого вице-премьера Александра Турчина.

Бюджетников ждут два основных изменения. Во-первых, в новой системе упор планируют сделать на оклад, а не на многочисленные надбавки и доплаты, из которых сейчас во многом состоит зарплата бюджетников.

- Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50 - 60%, остальное - стимулирующие надбавки, - прокомментировал Александр Турчин.

А во-вторых, в правительстве хотят уменьшить количество тарифных разрядов. Это показатель квалификации работника, от которого зависит в том числе и его зарплата. Сейчас тарифных разрядов 27, а станет 18. Смысл в том, чтобы простимулировать работников быстрее подниматься по карьерной лестнице.

- Между разрядами будет дифференциация около 6%. Сегодня за счет того, что мы поднимали зарплату различным категориям работников, уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет, - пояснил Александр Турчин.

На зарплату бюджетников эти нововведения не повлияют. Во всяком случае, в худшую сторону.

- Никто, кроме государства, о них (бюджетниках. - Ред.) не позаботится и не защитит, - прокомментировал Александр Лукашенко.

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