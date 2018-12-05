«Бросил серьезный бизнес - и теперь у меня каждый день Новый год!»

В рубрике «Дело с нуля» мы рассказываем о тех, кому удалось открыть свой бизнес без поддержки богатого папы или родственника-бизнесмена.

Еще в детстве минчанин Андрей Бегун влюбился в атмосферу новогоднего праздника. Стал взрослым и начал собирать новогодние игрушки со всего мира, а когда показал свою уникальную коллекцию минчанам и услышал от них: «Почему красивые стеклянные игрушки больше не делают в Беларуси?» - открыл фабрику елочных игрушек «Грай»

Новогодние украшения - это целая история, целый мир.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Потратил на елочные игрушки почти миллион долларов»

Еще недавно Андрей Бегун занимался серьезным бизнесом по проектированию и строительству телекоммуникационных сетей, а потом…

- Несмотря на кризисы, дела шли довольно успешно - многие, глядя на меня, были уверены, что у меня все на мази. Я мог позволить себе работать до обеда, а потом - теннис, друзья, увлечения, - рассказывает Андрей. - Моя особая страсть - путешествия, но из разных уголков света я привозил не магнитики и сувениры, а новогодние игрушки. Это моя страсть с детства. Ведь новогодние украшения - это целая история, целый мир. Вот, например, знаете, почему в середине XIX века в один год в Германии делали огромное количество елочных игрушек в виде яблока? Оказывается, в тот год был тотальный неурожай яблок, и таким образом стеклодувы хотели порадовать ребят на праздник. Таких историй очень много, а страну происхождения елочной игрушки я уже давно научился определять по ее стилю…

На фабрике елочных игрушек "Грай" работают примерно 40 человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние несколько лет Андрей пополнил свою коллекцию не десятком и даже не сотней игрушек: от уникальных игрушек ручной работы, выменянных за пластиковую бутылку у жителей африканских племен, до настоящего серебряного шара с Венского бала Австро-Венгерской империи, который стоит бешеных денег, и точной копии шара, подаренного папе римскому…

Елочная игрушка в среднем стоит 2-20 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По самым скромным подсчетам, стоимость этой коллекции сегодня - почти миллион долларов. Хотя сам Андрей признается, что сейчас за эти деньги со своей коллекцией не расстался бы. Шутит: «Разве что за 5 миллионов долларов, и только потому, что примерно знаю, где найти похожие игрушки».

Игрушки делают из стекла, дерева, пластика, гипса в самых разных техниках и вариациях.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- В 2014 году у нас с братом появилась идея. Решили устроить в Минске выставку моих елочных игрушек, - вспоминает Андрей. - Организовали. И что вы думаете? За пару месяцев на выставку пришли 30 тысяч человек. Даже опытные сотрудники музея признали: это успех. И знаете, что чаще всего говорили люди, с которыми я общался в выставочном зале? «А где наши красивые стеклянные игрушки?» А ведь и правда, на полках в магазинах - по большей части дешевый китайский ширпотреб. Добротные стеклянные игрушки ручной работы сегодня - дорогой сувенир.

Фабрика елочных игрушек «Грай»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- И все же не поверю, если скажете, что бросили успешный бизнес из-за народной ностальгии по прошлому…

- Конечно, нет, расчет тоже был. Я ведь прекрасно понимал, что мой бизнес - это сугубо внутренний рынок, нагрянет очередной кризис - и будет очень несладко. А елочные игрушки - это и мой личный интерес, и возможность освоить не только белорусский, но и зарубежный рынок. Правда, тогда я еще не знал, насколько это будет сложно. Если бы сейчас мне кто-то рассказал, с чем придется столкнуться, каких сил и нервов мне это будет стоить, 500 раз подумал бы. А тогда я сутками смотрел ролики в интернете, думал, как организовать производство, рассчитывал, какое оборудование, помещение и сколько персонала понадобится для старта.

Фишка белорусской фабрики елочных игрушек - изделия ручной работы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И что оказалось самым сложным?

- Во-первых, то, что это сугубо сезонный бизнес. Целый год работаешь на склад, а потом распродаешь, а может, и не распродаешь свой товар. Далее: я понимал, что нашей фишкой должна стать именно игрушка ручной работы - стеклянная, деревянная, гипсовая… Но чтобы делать эти игрушки, нужны материалы, которых у нас практически не достать. А еще мастера, которых, как оказалось, у нас тоже почти нет. Но со временем научились делать шарики с налепкой, то есть с объемным изображением, елочные игрушки в технике фьюзинг - когда из вырезанных, наложенных друг на друга и составленных в рисунок кусочков цветных стеклышек в печи через 8 - 10 часов получаются новогодние свинки, снежинки, рождественские олени… Такое стекло сейчас можно достать только в Америке или Китае, стоит бешеных денег. В результате езжу по заводам постсоветского пространства и выпрашиваю у них остатки. А еще нужно было найти помещение, оформить огромное количество документов. Потом оказалось, чтобы выдувать шары, нужны огромные вложения: от документации и мастеров до специального оборудования и разрешений на это оборудование. Наш завод по изготовлению елочных игрушек закрыли еще в 90-х. В результате оказалось проще выдувать формы для новогодних шариков за пределами Беларуси. Не хочется раскрывать секреты конкурентам, скажу только, что заготовки шаров выдуваем в соседней стране, привозим в Минск, и уже здесь наши мастера вручную их расписывают. Сначала брака было больше, чем готовых игрушек. Найти людей, готовых честно, качественно и добросовестно работать, было не так просто. Нанимал и людей с инвалидностью. И очень разочаровывался. Утруждать себя они особо не хотели, часто уходили в запои. Остались только те, у которых глаз действительно горит. При этом у меня есть сотрудники - семья, которая переехала в Беларусь из Украины, - работающие за семерых и с огромной самоотдачей…

Сотрудники работают с огромной самоотдачей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Мечтаю стать Ferrari елочного бизнеса»

- На днях видела ваши игрушки в магазинах. Смотрятся действительно как дорогой подарок…

- Это сейчас. Когда первый раз пытался пробиться на наш рынок, подумал, что это конец. Наши игрушки элементарно не хотели брать в магазине. Говорили: «У нас уже налажены поставки». Китай заполонил все. Я им: «Так это наше, белорусское». А они в ответ миллион отговорок и разводят руками. Сначала обивал кабинеты чиновников, а когда осмелел - уже приходил в магазин и откровенно начинал запугивать журналистами. Представьте себе: за год сделали почти несколько сотен тысяч игрушек, а продать не могу. Катастрофа… Не спал сутками. Хотя сейчас, если честно, такая же история. В сезон - по 18 часов на работе. А многие заказчики до сих пор не подтвердили объем продукции.

Андрей Бегун влюбился в атмосферу новогоднего праздникаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- А за границу продвигать игрушки пробовали?

- Это отдельная история! Не буду вдаваться в подробности, но войти в этой рынок не так просто. Сейчас наши игрушки уже вхожи в белорусские магазины, потихоньку налаживаю связи со странами СНГ, а вот до Америки, куда я очень хотел продвинуть свой елочный бизнес и игрушки, достучаться пока не получилось. Но я не из тех, кто сдается. Коммерческая и предпринимательская жилка у меня с детства работает. Когда по чернобыльской программе отдыхал в детстве в Молдавии, скупал на почте телефонные международные карточки, а у себя в лагере продавал с накруткой. А когда меня раскусили и появились конкуренты, придумал специальную отмычку для таксофона, при помощи которой можно было без карточки родителям звонить (смеется). Так что и сейчас прорвемся. Бизнес потихоньку, но идет в гору. Ассортимент игрушек растет с каждым годом: от стеклянных шариков и деревянных игрушек до гипсовых подсвечников и корпоративных заказов - всего 450 видов изделий.

Добротные стеклянные игрушки ручной работы сегодня - дорогой сувенир.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Кстати, а почему свои игрушки вы создаете под маркой «Грай»?

- Потому что «Ганарымся рэчамі айчыны». И я, несмотря на все сложности, все еще не перестал гореть любимым делом и гордиться игрушками, которые производим. Верю, что когда-нибудь «Грай» назовут Ferrari елочного бизнеса.

Елочная игрушка в виде черепаФото: Павел МАРТИНЧИК

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько понадобилось для старта? – Пустил в дело все, что накопил за долгие годы. Денег бы хватило на очень хорошую квартиру в Минске.

Когда вышли в ноль? - Через год работы.

Каковы основные затраты? - Аренда. Фабрика находится в центре Минска и занимает много помещений. Зарплата сотрудников - от 300 до 2000 рублей, Львиная доля средств уходит на закупку материалов.

Ассортимент игрушек растет с каждым годомФото: Виктор ДРАЧЕВ

Каков доход от бизнеса? - В плюсе ты или в минусе, известно только после окончания сезона, и это всегда риск. Но уже в прошлом году доход позволил покрыть все расходы.

Сколько сотрудников сегодня работает на фабрике? - Около 40.

Сколько стоит продукция? - Елочная игрушка в среднем - 2-20 рублей.