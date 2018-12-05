«Сама пенсионерка, а у 84 -летнего человека деньги украла»

- Мужчина получил в кассе пенсию и присел на лавочку. Разложил денежки, пересчитал и пошел на выход. Выронил деньги он в тамбуре здания, а женщина, которая шла сзади, подняла их, - рассказали «Комсомолке» в отделении почтовой связи. - Та женщина до пенсии вроде работала в районной больнице.

Эта история произошла в городском поселке Вороново, что в Гродненской области, в ноябре. 84-летний местный житель получил 220 рублей и положил их в паспорт. Однако мужчина не заметил, что документ, а вместе с ним и деньги, пронес мимо кармана, и они оказались на полу. Пожилой человек, ни о чем не догадываясь, ушел. Когда же он обнаружил пропажу, то обратился в милицию. Выяснилось, что деньги подобрала 59-летняя пенсионерка.

- Она не предприняла никаких действий, чтобы вернуть выпавшие деньги и паспорт владельцу, не сообщила о находке и сотрудникам почты. Попросту забрала всю наличность, а паспорт оставила на полу, - сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В течение нескольких дней женщину нашли сотрудники милиции. Любопытно, что подозреваемая ранее не судима. Что же ее толкнуло на такой опрометчивый шаг, можно лишь догадываться. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РБ «Кража». Минимальное наказание, которое ей грозит, - общественные работы или штраф, а максимальное - лишение свободы на срок до трех лет.