2018-12-06T10:55:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси обозначат продукты без химии и гормонов роста

В мире спрос на продукцию без добавок растет до 20% в год
Владимир КРИУЛИН
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При выращивании органической продукции не используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики и методы генной инженерии.При выращивании органической продукции не используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики и методы генной инженерии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Закон «О производстве и обращении органической продукции» был принят 9 ноября и вступит в силу в следующем году. Главная его цель - упорядочить производство и сертификацию органической продукции. При ее выращивании не используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики и методы генной инженерии. Результат достигается агротехническими приемами, а болезни предупреждаются механическими и биологическими методами.

Сейчас в Беларуси производством органической продукции занимаются 20 предприятий (суммарно используется около 1500 гектаров земель), которые получили сертификаты от иностранных инспекций. В мире спрос на такую продукцию растет на 20% в год, ее производством занимается около 100 стран.

- Рассматривается вопрос вступления Беларуси в IFOAM (Международную федерацию органического сельскохозяйственного движения). Это важно для признания наших сертификатов в мире. Мы заинтересованы в поставках органической продукции на экспорт, а для этого признание сертификатов необходимо. Всю информацию мы стараемся унифицировать с европейскими, чтобы наша продукция могла быть поставлена и на рынок ЕврАзЭС, и на рынок ЕС, - сказал Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

Замминистра отметил, что в Беларуси производители органической продукции сфокусированы на растениеводстве - это плодоовощная продукция, картофель, крупяные культуры. На нее есть спрос из-за рубежа.

- Думаю, эта продукция будет пользоваться спросом и внутри страны, в первую очередь она делается для своего населения: для детского питания, для аллергиков, больных, - добавил Гракун.

С вступлением в силу закона, чтобы получить право разместить на своей продукции единый знак «Органический продукт», надо будет пройти сертификацию.

Таким знаком в Беларуси будут обозначать продукты, которые вырастили без химических добавок.

Таким знаком в Беларуси будут обозначать продукты, которые вырастили без химических добавок.

Среди различных требований есть такое: необходимо доказать и задокументировать то, что земля для выращивания три года не использовалась при традиционном земледелии (с использованием специфических удобрений и прочих веществ).

Но предприятия, которые сейчас на упаковку своей продукции добавляют несертифицированные надписи вроде «эко» или «био», пока трогать не будут. Например, замминистра упомянул КФК «Цнянские экопродукты». Исходя из названия, можно предположить, что вся продукция - органическая. Но не вся. Там просто обычные хорошие продукты, полученные по интенсивной технологии.

- Не должно складываться мнение, что другая продукция, полученная с помощью интенсивных технологий, вредная. В Беларуси минимально применяются минеральные удобрения и средства защиты растений, на Западе этого намного больше. Наша традиционная продукция может спокойно употребляться. Но органическая продукция будет еще лучше!

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