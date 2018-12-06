Пыльная свеча, фонарик и трусы со слоном. 10 самых дурацких подарков к Новому году

По какому принципу люди выбирают подарки? Как определяют, дорогим он должен быть или не очень? Что подарить – полезное или «для души»? Как бы там ни было, одни относятся в праздникам с пиететом, а для других Рождество и Новый год – настоящий кошмар.

Это реальные истории, которые мы попросили рассказать некоторых минчан. Имена изменены.

10. Пыльная свеча

- Я очень люблю декор для дома, разные красивые штучки, свечи, и все родные и близкие об этом знают, - рассказывает Ирина. - На прошлый Новый год тетя подарила мне большую свечу. Отличный подарок, но эту крутейшую свечу ей подарила я. Несколько лет назад покупала ее в Варшаве в «Боди шопе», долго выбирала запах. И бонус: свечка вернулась ко мне очень пыльной.

9. Подарочный набор

- Готовый: с шампунем, гель-душем – вот как продаются перед праздниками во многих магазинах. Кто именно мне его подарил, я не знаю, мы играли в офисе в «Тайного Санту», участвовало больше двадцати человек. Проблема в том, что гель-душ был вскрыт и на треть использован, - разводит руками Вадим.

8. Календарь с храмами

- Подарок был не для меня, но осадочек остался. Мамина двоюродная сестра подарила моему двухлетнему сыну настенный календарь. Я в принципе считаю это странным подарком для ребенка, но есть усугубляющие детали: это календарь с какими-то храмами за 2015-й год, - рассказывает Алексей. – В итоге мы просто разобрали его на листочки и рисовали сзади, сыну сказали, что это такой альбом.

7. Детская энциклопедия

- Мегаподарок вручил мне мой очень бывший парень. На одном из свиданий я сказала, что мне нравится ходить в музеи, чтобы разглядывать картины не в интернете, а в оригинале, - говорит Кристина. - Я рассчитывала, что мы пойдем в наш Художественный (хотя вообще я намекала на Лувр), но он подарил мне… детскую энциклопедию «Я познаю мир», том «Искусство».

6. Зонтик

- Откровенно говоря, зонтик – не ужасный подарок, полезная вещь. Если бы Новый год был осенью! Ну и если зонт нормальный, прочный, неброский. Когда я разорвала бумагу и увидела ткань жуткой расцветки (блекло-красный с безвкусными цветочками), чуть не расплакалась, - говорит Саша. – Я при этом подарила человеку французское шампанское с двумя французскими бокалами.

5. Нижнее белье

- Начну с самого страшного: трусы мне подарила теща. На них был изображен слон, и они были на два размера больше, чем надо. Я никогда их не надевал, - вспоминает Андрей. – Рад, что жена нормально отнеслась, только плечами пожала.

4. Диски с бабушкиными сериалами

- Моя бабушка очень любит сериалы вроде «Кармелиты», - рассказывает Вика. – Как-то она попала в маленький магазин в переходе метро, где ей втюхали диски с ее сериалами – и она подарила их на Новый год всем внукам. С одной стороны, все можно скачать в интернете, но с другой это даже мило.

3. Фонарик

- Я не считаю, что подарки бывают плохими, они бывают странными. До сих пор ломаю голову, зачем подруга подарила мне фонарик. Обычный фонарик без всяких секретов и наворотов, самый простой за несколько рублей. Может, перепутала? Я не хожу в походы, на случай «подсветить» есть мобильник. Фонарик я честно передарила папе, теперь он ходит с ним в гараж, - говорит Мария.

2. 12-летняя статуэтка

- Чтобы подарить такое, надо иметь железную выдержку, и мамина подруга, как оказалось, именно такая. Она подарила маме к 2017-му году символ счастья и достатка – статуэтку песика. Которая хранилась у нее 12 лет, с прошлого года Собаки! – все еще не верит Алеся. – Ну или она поехала покупать ее в какой-то совершенно отсталый магазин в глубинке – где еще можно добыть такое уродство?

1. Обручальное кольцо

- Многие меня не поймут, ведь получить такое предложение под бой курантов – это так романтично! – рассказывает Галина. – Но мы встречались с тем парнем всего год и, честно говоря, я чувствовала, что мы друг другу не подходим. И планировала вскоре с ним расстаться – ну не перед Новым годом же? Не хотела портить человеку праздник, в итоге испортила себе.

КСТАТИ

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