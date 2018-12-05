2018-12-05T18:22:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Вы у нас сегодня первая за паролем пришли!». Как проверить, попали ли вы в базу тунеядцев?

За заветными словами «Нет, Вы не отнесены к не занятым в экономике» в службы «одно окно» уже обратилось почти 170 минчан
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
С 1 декабря в районные службы «одно окно» уже обратилось почти 170 минчанС 1 декабря в районные службы «одно окно» уже обратилось почти 170 минчанФото: Ольга ШИЛАК
Изменить размер текста:

С 1 декабря белорусы могут проверить, не состоят ли они в базе тунеядцев. Что делать? Регистрируетесь на Едином портале электронных услуг, делаете запрос и ждете ответ. Но чтобы зарегистрироваться, нужны пароль и логин, которые выдают в районной службе «одно окно» или в Национальном центре электронных услуг. Для этого туда нужно прийти лично с паспортом. Можно записаться на определенное время заранее, но если вы просто придете туда без записи, вас также примут.

Мы проверили, как работает система, и отправились в службу «одно окно» Первомайского района. Около 15.00 в небольшом помещении на первом этаже всего два-три человека. При этом потенциальных тунеядцев - ни одного.

- Вы у нас сегодня первая за уникальным идентификатором (за паролем и логином. - Авт.) пришли. Всего же с 1 декабря к нам по этому вопросу обратилось около 30 человек, - говорят специалисты службы.

Вся процедура занимает не более 10 минут. Нужно предоставить паспорт и написать заявление о выдаче того самого уникального идентификатора, указав ФИО, дату рождения, место прописки и проживания, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты.

После этого вам выдается документ с паролем и логином - их и нужно вводить на Едином портале электронных услуг (portal.gov.by).

Заходим в личный кабинет, в разделе «работа и занятость» выбираем услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и подтверждаем заказ. Немного ожидания - и ответ готов.

«Нет, Вы не отнесены к не занятым в экономике. Сведения предоставлены за 3 квартал 2018 года» - хоть распечатывай и на стенку вешай!

Как нам сообщили в Минском городском агентстве обслуживания населения, на 5 декабря в службах «одно окно» уникальные идентификаторы получили 169 граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белорусы ищут себя в базе тунеядцев: «Нам в контакт-центр звонят даже из Африки и Америки!»

Пароль и логин можно получить в Национальном центре электронных услуг, и пока что очередей там нет (читайте далее)

Что будет с теми, кто попал в базу тунеядцев?

Вместо налога им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января следующего года – подогрев воды, с 1 октября – отопление и газовые колонки, если они есть.

При этом полностью оплачивать коммуналку будут только те неработающие, которые при этом являются плательщиками коммунальных услуг – то есть на которых оформлены лицевые счета. Это, к примеру, собственники квартир. Так что если тунеядец живет с работающим родственником, которому принадлежит квартира, платить стопроцентную коммуналку он не будет. А если квартира принадлежит тунеядцу, то по полным тарифам он оплатит только свою часть коммуналки. Если, скажем, в квартире живут три человека, то по полной посчитают треть потраченной тепловой энергии. (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Налог на тунеядство: Беларусь»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Размер детских пособий зачастую превышает зарплату»: почему белорусам выгодно рожать детей и чем это плохо для экономики
Разбираемся вместе с экспертами, стоит ли рассматривать детские пособия как альтернативу зарплате и почему не нужно рассчитывать, что дети помогут вам на пенсии
Новости 24
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской