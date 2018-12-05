«Вы у нас сегодня первая за паролем пришли!». Как проверить, попали ли вы в базу тунеядцев?

С 1 декабря белорусы могут проверить, не состоят ли они в базе тунеядцев. Что делать? Регистрируетесь на Едином портале электронных услуг, делаете запрос и ждете ответ. Но чтобы зарегистрироваться, нужны пароль и логин, которые выдают в районной службе «одно окно» или в Национальном центре электронных услуг. Для этого туда нужно прийти лично с паспортом. Можно записаться на определенное время заранее, но если вы просто придете туда без записи, вас также примут.

Мы проверили, как работает система, и отправились в службу «одно окно» Первомайского района. Около 15.00 в небольшом помещении на первом этаже всего два-три человека. При этом потенциальных тунеядцев - ни одного.

- Вы у нас сегодня первая за уникальным идентификатором (за паролем и логином. - Авт.) пришли. Всего же с 1 декабря к нам по этому вопросу обратилось около 30 человек, - говорят специалисты службы.

Вся процедура занимает не более 10 минут. Нужно предоставить паспорт и написать заявление о выдаче того самого уникального идентификатора, указав ФИО, дату рождения, место прописки и проживания, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты.

После этого вам выдается документ с паролем и логином - их и нужно вводить на Едином портале электронных услуг (portal.gov.by).

Заходим в личный кабинет, в разделе «работа и занятость» выбираем услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике» и подтверждаем заказ. Немного ожидания - и ответ готов.

«Нет, Вы не отнесены к не занятым в экономике. Сведения предоставлены за 3 квартал 2018 года» - хоть распечатывай и на стенку вешай!

Как нам сообщили в Минском городском агентстве обслуживания населения, на 5 декабря в службах «одно окно» уникальные идентификаторы получили 169 граждан.

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Пароль и логин можно получить в Национальном центре электронных услуг, и пока что очередей там нет (читайте далее)

Что будет с теми, кто попал в базу тунеядцев?

Вместо налога им придется полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги: с 1 января следующего года – подогрев воды, с 1 октября – отопление и газовые колонки, если они есть.

При этом полностью оплачивать коммуналку будут только те неработающие, которые при этом являются плательщиками коммунальных услуг – то есть на которых оформлены лицевые счета. Это, к примеру, собственники квартир. Так что если тунеядец живет с работающим родственником, которому принадлежит квартира, платить стопроцентную коммуналку он не будет. А если квартира принадлежит тунеядцу, то по полным тарифам он оплатит только свою часть коммуналки. Если, скажем, в квартире живут три человека, то по полной посчитают треть потраченной тепловой энергии. (читайте далее)